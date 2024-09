De 10 kuleste spillheltinnene gjennom tidene

HQ

De siste årene har kjønnsdebatten og annet "woke-tull" virkelig gått amok, ikke minst i den popkulturelle verdenen. Vi får ofte høre at kvinner i spill er underrepresentert, men jeg har gang på gang erfart at de fleste av mine favoritthelter alltid har vært heltinner, og med tilskudd som Aloy og Amicia er det ingen tvil om at spillverdenen er hjemsted for mange velskrevne, minneverdige, nyanserte og sterke kvinner som sparker mer ræv enn selveste Kratos. Her er et knippe (og langt fra alle) av mine favoritter.

Amicia de Rune (A Plague Tale)

Å kjempe mot svartedauden, millioner av overdimensjonerte rotter, sumpvesener og sverdsvingende inkvisitorer samtidig som du forsvarer din lille, forsvarsløse lillebror Hugo - og ser kul ut som bare rakkern mens du gjør det - er selvsagt ingen enkel oppgave. Amicia klarer dette med glans i A Plague Tale-spillene, og det er grunnen til at hun på relativt kort tid har blitt en av mine nye favoritter. Det er så mange veletablerte følelser som kommer til uttrykk på en så menneskelig og velskrevet måte i disse spillene at det er umulig å ikke bli fengslet av Amicias reise.

Aloy (Horizon)

Killzone-utviklerens elskede åpen verden-eventyr er ikke bare gjennomsyret av identitet og originalitet gjennom kontrasten mellom steinaldermennesker og høyteknologiske robotdyr, men er også spekket med velskrevne og velmotiverte karakterer som føles levende og ekte. Aloy er den beste av dem alle og en av Sonys beste karakterer når det gjelder personlighet.

Dette er en annonse:

Alex (Oxenfree)

I utgangspunktet trodde jeg at det noe glemte Oxenfree "bare" skulle være et søtt eventyr med en fancy designstil, men det ble ganske tidlig klart at indieutvikleren Night School ønsket å tilby noe mer, dypere og transformerende. Hovedpersonen Alex og hennes sorgprosess etter å ha mistet broren sin er en av de best skrevne karakterene i spillhistorien. Hun er sterk, men sårbar, og hennes komplekse tilnærming til vennskapene hun prøver å unngå å ødelegge i løpet av spillet er noe som sjelden fungerer i spillform. I hvert fall ikke så godt.

Dette er en annonse:

Jesse Faden (Control)

Den siste helten fra det finske Alan Wake-/Max Payne-studioet Remedy er (som vi alle vet, selvfølgelig) Saga Anderson (Alan Wake 2), men det er faktisk ikke henne jeg vil ha med på denne listen, men heller Jesse fra Control, utviklet av det samme studioet. Jesse er litt av en krysning mellom en kvinnelig Ethan Hunt og Neo, med langt rødt, bølgende hår. Hun er tøff som bare det. Hun er nådeløst tøff og har krefter som ville fått selv den hardeste Federal Bureau of Control agent til å skjelve av frykt.

Mae Borowski (Night in the Woods)

Hvis det er ett indiespill jeg er overlykkelig over at jeg ble "tvunget" til å anmelde her på Gamereractor de siste årene, er det i hvert fall Night in the Woods, som har blitt værende i bevisstheten min og dukker opp av og til i form av små, korte tilbakeblikk. Når dette skjer er det alltid Mae og hennes kamp med sin mentale helse jeg tenker på. For selv om dette spillet ser ut som et barneprogram, og selv om karakterene er dyr (Mae er en mørkegrå katt), er det gjennomsyret av menneskelighet, sårbarhet, og byr dermed på et emosjonelt dypdykk som henger igjen i årevis.

Jill Valentine (Resident Evil)

Jeg husker veldig godt at jeg nesten aldri spilte Resident Evil i rollen som Chris Redfield. Jeg valgte alltid Jill, og det hadde ingenting med vanskelighetsgraden å gjøre. Jeg syntes bare hun så kul ut i den svarte jeger-alpeluen sin, og slik har det vært siden. Jeg har alltid elsket å spille som Miss Valentine, noe jeg personlig synes Capcom har forsømt til en viss grad. Jill er veldig sterk, og jeg tror vi alle husker henne fra Resident Evil 3 når hun først blir angrepet av Nemesis og unnslipper som en spenstig røyskatt.

Alyx Vance (Half-Life)

Alyx er fantastisk. Uavhengig, ressurssterk, kompromissløs, sterk, smart og den beste helten i en direkte sammenligning med Gordon Freeman og brekkjernet hans. Dette ble om ikke annet bevist i den VR-eksklusive Half-Life: Alyx der hun våget seg inn på City 17 på jakt etter Combine-skalper og for å prøve å redde faren sin. Hvis jeg fikk velge, ville vi få kontrollere både Alyx og Gordon (50/50) i Half-Life 3 og se forholdet deres vokse.

Lara Croft (Tomb Raider)

Vi elsker alle Lara. Ellers ville hun ikke vært mer anerkjent og elsket som maskot enn selveste Mikke Mus, og det er også der vi nå havner når hun skal oppsummeres. Et ikon. Denne gallionsfiguren ble til i løpet av en travel helg da produsent Toby Gard og det lille kjerneteamet på Core Design bestemte seg for å kutte ut den allerede Indiana Jones-aktige helten "Mark", som de hadde jobbet med i flere uker. Lara har gjennomgått en rekke ulike versjoner opp gjennom årene, og hun er i ferd med å bli "remappet" litt igjen til Crystal Dynamics' kommende (nye) trilogi, men for meg vil den første versjonen, fra de tre første spillene, alltid være den beste.

Samus Aran (Metroid)

Jeg husker sjokket. Da Samus viste seg å være en kvinne i stedet for en barsk, utenomjordisk tøffing ved navn Roland. Jeg satt som forstenet med åpen kjeve og bare stirret. Jeg var ni år gammel, og Metroid var på mange måter det mest fantastiske jeg noensinne hadde opplevd. Resten er som du sier... ...historie. Gunpei Yokois ikoniske, elegante og dyktige heltinne har forsvunnet noe de siste årene, men i 2025 gjør hun heldigvis et storslått comeback med det utrolig etterlengtede Metroid Prime 4.

Ellie Williams (The Last of Us)

Etter min mening er det veldig, veldig, veldig, veldig få spillkarakterer (gjennom historien) som er mer velskrevne enn Naughty Dogs Ellie. Fra obsternasig, opprørsk, fortapt og sint tenåring til den voksne, livsfarlige kvinnen med et hjerte fullt av hat - vi har fått følge Ellie Williams på hennes reise, og det er ingen andre spillkarakterer enn Joel og Ellie som jevnlig dukker opp i bevisstheten min som om de var virkelige mennesker.