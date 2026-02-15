De 10 mest fantastiske Big Box PC-omslagene

HQ

Jeg har brukt PC-er siden 1990-tallet, og ikke bare de som er utviklet for Windows. Opp gjennom historien har utallige utviklere produsert hjemmedatamaskiner, og dette gjenspeiles i listen nedenfor. Jeg har brukt litt tid på å sette meg ned og samle mine favorittillustrasjoner til en håndfull av de fantastiske spillene som er laget spesielt for PC-er.

10. SimCity 2000

SimCity handler om å bygge drømmebyer, og det finnes flere iterasjoner av serien, som alle er gode. Spesielt SimCity 2000 hadde et lekent omslag som jeg syntes representerte det serien handler om. Disse titlene inneholdt seriøse simuleringer av bybygging, men tok ikke alltid seg selv helt på alvor, og det passer også på denne listen fordi jeg liker tanken på en idyllisk småby med en UFO svevende over seg.

SimCity 2000 ble utgitt for MS-DOS i 1993.

9. Simon The Sorcerer

Jeg har ikke spilt dette spillet, men jeg likte omslaget på den store esken, da det føltes som et spill jeg ville ha lyst til å kjøpe bare ved å se på omslaget. Det er omtrent det jeg ser for meg når jeg tenker på titler som Zork. Da jeg kjøpte fysiske spill på 1990-tallet, var omslaget viktig, for ved å finne det flotteste omslaget kunne man også finne det beste spillet. Dessverre viste det seg at denne vitenskapelige metoden bare bedømte kvaliteten på omslaget og ikke på spillet. Alternativet var å bruke Internett via modem eller prøve å finne noen andre som hadde testet tittelen, men dette spillet ser ekstremt innbydende ut takket være omslaget.

Simon the Sorcerer er et pek-og-klikk-eventyr som dukket opp så tidlig som i 1993.

8. Diablo II

Diablo er ikke bare en fantastisk action-rollespillserie, men også tittelen som la grunnlaget for hele sjangeren. Diablo II er en fantastisk oppfølger som også hadde et fenomenalt omslag på den store fysiske utgaven, der jeg liker hvor mørkt og ondt det ser ut. Det passer godt inn på åttendeplass på denne personlige listen, og selv om jeg liker resten av seriens omslag, skiller dette seg ut på en god måte.

Diablo II kom først ut i 2000.

7. Flysimulator 98

Jeg liker Flight Simulator, og de har alle ganske passende forsider, men jeg synes 1997-utgaven har den beste illustrasjonen i serien. Jeg liker solens lave posisjon, rullebanen og det faktum at flyet er i midten av bildet. Men det er nok først med de to siste utgavene i serien at vi kunne fotografere noe lignende i selve tittelen. Serien har alltid appellert til meg, og jeg synes omslaget tydelig illustrerer hva den handler om.

Flight Simulator 98 ble lansert tilbake i 1997.

6. Monkey Island II

Monkey Island er en ikonisk spillserie med mange tilhengere. Personlig synes jeg at det andre spillet har det mest tiltalende omslaget, siden det utstråler piratliv med skurken i fokus, og valget av litt mørkere farger passer godt. Det er en liten Star Wars: Imperiet slår tilbake-vibe over omslaget. Det gir virkelig lyst til å plukke opp denne esken og prøve den aktuelle tittelen, og selv om jeg foretrekker å spille flere av de andre tidligere spillene på listen, er det et virkelig vellaget omslag til et virkelig godt eventyrspill.

Monkey Island 2 var tilgjengelig for spill allerede i 1991.

5. Might and Magic

Might and Magic kan beskrives med omslaget på esken til det første spillet i serien. Det ligner et illustrert bokomslag som tar deg med på en reise. Mange spillomslag fra fortiden var betydelig bedre og mer interessante enn dagens, men dette skyldes også at digitale spill ikke krever et omslagsbilde. Hvis du ikke hadde et attraktivt omslag på spillhyllen i butikken før i tiden, var det mindre sjanse for at noen ville prøve produktet ditt. Might and Magic er et godt eksempel på hvor viktig det er med et spennende omslag.

Det aller første Might and Magic-spillet ble utgitt i 1986 til Apple II.

4. Rome: Total War

Bare det å se på omslaget gir deg en idé om hva produktet handler om. Med Rome: Total War tok Creative Assembly spranget inn i full 3D og gjengav antikkens verden på en måte som var uten sidestykke på begynnelsen av 2000-tallet. Det var ingenting annet som kunne konkurrere med de gigantiske slagene, de vakkert gjengitte troppeformasjonene og byene innen sjangeren. Jeg elsker den røde kontrasten til den oransje fargen, og legionæren og legionen på bildet med beleiringstårnene i bakgrunnen illustrerer på en fantastisk måte det du kommer til å bruke mye tid på å håndtere i selve spillet.

Rome: Total War er en av de nyere titlene på denne listen, og ble utgitt i 2004.

3. Tiberian Sun

Command & Conquer har alltid hatt flotte forsider til spillene sine, der de ofte har lekt med lag på lag av bilder. Du kan ofte se det ved å se inn i brillene og se refleksjonen som symboliserer hva karakteren eller du som general ser på. Den grunnleggende visjonen var at du som general kunne kontrollere slagmarken fra din egen datamaskin, og jeg synes Tiberian Sun fanger dette best av alle spillene i serien. Selv om mine favoritter er Generals og Red Alert 2, er det umulig å finne en tittel som bedre representerer seriens sentrale premiss. I tillegg har det også et virkelig nydelig omslag.

Tiberian Sun ble utgitt i 1999.

2. Age of Empires

Det finnes mer attraktiv kunst der ute, men Age of Empires representerer spillglede for meg som alltid har vært interessert i menneskeheten og dens historie. Det første spillet utspiller seg fra steinalderen til jernalderen, og dette kommer tydelig frem i selve bildet. Når jeg ser hoplitter, romerske legionærer eller egyptiske stridsvogner, blir jeg interessert. Omslaget til denne tittelen fremhever alle aspekter av spillet, og av den grunn synes jeg det er bedre enn den andre, tredje og fjerde delen i så måte. Selv i dag er det fullt spillbart med en lang kampanje og et underholdende oppsett.

Age of Empires ble lansert i 1997 og ble en enorm suksesshistorie for Ensemble Studios.

1. Sivilisasjon

Jeg brukte lang tid på å overveie hvilken tittel i serien jeg skulle velge her. Nesten alle har hatt store esker med vakre omslag, og den andre med den grønne figuren eller den tredje med det berømte maleriet av Babels tårn av Pieter Bruegel er to gode eksempler. Jeg bestemte meg til slutt for at den første skulle få sin plass i rampelyset. De fleste av dere som leser denne teksten har kanskje ikke spilt de to første titlene i serien, men jeg synes at selv om den første var litt av en prototype for det som skulle komme, har den et fantastisk omslag. Med en enkel font og en by i 2D på toppen av ruinene av sin historie, synes jeg det illustrerer på en fantastisk måte hva det hele handler om. Jeg er ekstremt glad i denne kunsten og det den representerer, spesielt siden det var her det hele begynte, selv om det første spillet ikke er like spillbart i dag. Jeg synes illustrasjonen er et perfekt eksempel på når et bilde går i ett med kunstverket.

Civilization ble lansert i 1991 og kunne spilles på diskett.

Hva er dine favoritter på PC? La oss få vite det i kommentarfeltet.