De 10 mest fantastiske Xbox-omslagene

Xbox var kanskje ikke startpunktet for min spillkarriere, men det var definitivt konsollen som virkelig fikk fart på sakene. Det er 24 år siden Xbox ble lansert her i Europa, men jeg husker den (nesten) som om det var i går. Som tolv år gammel gutt var det nesten en euforisk opplevelse å få en Xbox til jul. Hvis du ser for deg en "Nintendo Kid", men i en litt mer forvirret og neddempet versjon, så var det meg for 24 år siden. Jeg hadde ikke bedt om en Xbox. Jeg visste ikke engang hva en Xbox var - men jeg var utrolig lykkelig. Takk, mamma og pappa!

Vel, jeg har akkurat som Patrik listet opp mine favorittcovere. Og husk - dette er veldig (les: ekstremt) subjektive meninger som du høyst sannsynlig vil være uenig i. Men det er helt greit, for da kan du jo dele dine egne favoritter i kommentarfeltet. Nok prat - Let's go:

10. Område 51

Jeg har gode minner fra Area 51. De fleste av dem dreier seg faktisk om selve omslaget. Jeg husker at jeg plukket det opp fra en billigbutikk og umiddelbart ble tiltrukket av den diskré og mystiske innpakningen. Jeg har vanskelig for å huske noen spesifikke minner fra selve spillet, da jeg syntes det var altfor skummelt - så for meg var det nok å bare se på bildet på forsiden av Xbox-vesken fra tid til annen.

9. Star Wars: Republic Commando

Akkurat - her er anekdotene om selve spillet lik den forrige tittelen, men ikke fordi det var skummelt og jeg var for feig til å tørre å spille det. Denne gangen var det bare for vanskelig. Tålmodigheten min er ikke stor i dag, men den gang, da jeg var tenåring, var det utrolig mye verre. Min kjærlighet til coveret har imidlertid ikke endret seg; det var og er fortsatt en av favorittene mine.

8. XIII

På den tiden, da Xboxen snurret hyppig, var også spillmagasiner en naturlig del av hverdagen. Jeg husker at jeg siklet over "tegneseriegrafikken" XIII bød på, og det var en selvfølge at dette var et spill jeg måtte ha i hylla. Da det først var der, spilte jeg det knapt - men omslaget står fortsatt sterkt 23 år senere.

7. Need for Speed: Underground 2

Kompisene mine og jeg spilte latterlig mye Need for Speed: Underground - både første og andre del. I en periode ville stort sett hele gjengen customisere biler når vi ble voksne, og det skulle selvfølgelig være like kult som i Underground-spillene. Neonlys under bilen,spinner felger og groteske spoilersett med matchende vinger. Spillets omslag fanger følelsen perfekt, er tidløst og virkelig godt designet.

6. Jet Set Radio Future

Jeg har aldri spilt Jet Set Radio på Dreamcast. Så vidt jeg vet, har jeg bare sett en Dreamcast "in action" én gang - men det er ikke poenget. Jeg lånte spillet av en venn og ble fullstendig blown away av det. Det er en av mine absolutte favoritter til Xbox, så selvfølgelig har coveret også en spesiell plass i hjertet mitt. Det er imidlertid ikke bare av nostalgiske grunner at det er så høyt oppe på listen min, men først og fremst fordi det faktisk er veldig attraktivt.

5. Riddicks krøniker: Flukten fra Butcher Bay

Jeg kjøpte Riddick utelukkende fordi Gamereactor roste det opp i skyene da det kom ut. Det skulle være et utrolig bra spill, og jeg måtte selvfølgelig oppleve det selv. Jeg ble skuffet da jeg oppdaget at stealth var en hjørnestein i spillet, spesielt da jeg innså at jeg er verdens dårligste til å snike meg rundt i spill. Men omslaget er fortsatt utrolig kult i dag, og det vitner om en tid da folk faktisk respekterte Vin Diesel.

4. The Simpsons: Hit & Run

Jeg spilte det noe utrolig dårlige spillet The Simpsons: Wrestling a lot noen år tidligere på PlayStation. På den tiden var jeg for ung til å skjønne at det var ren søppel, så jeg gledet meg veldig til et nytt Simpsons-spill. Heldigvis ble GTA-klonen Hit & Run en hit. Omslaget er nærmest perfekt, der lekenheten, kaoset og tonen passer like godt sammen som et velsmurt piano høres ut i hendene på en dyktig pianist.

3. Halo: Combat Evolved

Ok - Halo er faktisk på tredjeplass mer eller mindre av nostalgiske grunner. Det var det første spillet jeg spilte på konsoll, og det var en skikkelig øyeåpner. Jeg visste ikke at videospill kunne være så bra. Det var en unik opplevelse, og noe jeg er veldig takknemlig for å ha fått. Bildet på forsiden av kofferten minner meg om det - og det gjør meg glad. Så det er helt naturlig at det skal være her oppe, ikke sant? Og det er faktisk et veldig vellykket omslag selv uten den store dosen nostalgi.

2. FIFA Street

Ja, ok, jeg vet jeg jukser. Jeg vet at jeg jukser og kaster et NTSC-cover på listen. Men det er min liste, og det er ingenting du kan gjøre med det. Så, nå som vi har fått det ut av veien, vil jeg si at jeg er misunnelig på spillerne som fikk dette utrolige coveret i stedet for den mye kjedeligere PAL-versjonen. Ronaldinho var et kjent navn på den tiden, og FIFA Street var vanvittig morsomt. Men wow, for et flott designvalg.

1. Fabel

Her har vi mitt "Optimus Omnium" og hva som gjør det fortjent til den meget ærefulle førsteplassen på denne listen. Først og fremst vil jeg takke én person hvis eksistens gjorde dette mulig. Takk, Peter Molyneux, og takk for at du skapte en spillserie som jeg virkelig elsker, og som fortsatt er relevant i livet mitt. Og en like stor takk til deg, Jo Chen. Uten ditt fantastiske talent og din dyktighet ville omslaget aldri ha blitt den suksessen det er. Du gjorde en perfekt jobb, og det er takket være deg at Fable havner på førsteplass her og blir listens "Magnum Opus".

Hvilket Xbox-cover er din favoritt?