De 10 mest undervurderte TV-seriene gjennom tidene

Etter å ha delt vår liste over de mest overvurderte TV-seriene gjennom tidene, skifter vi nå gir og ser i stedet på de mest undervurderte seriene. Her er våre ti beste valg.

10. The Americans

TV-dramaet om de russiske spionene Elizabeth og Philips Jennings, som med sin familie bor midt i USA, men rapporterer til Moskva og dreper høytstående embetsmenn og brikker i spillet som var den kalde krigen, burde rimeligvis nevnes i samme åndedrag som The Sopranos, The Wire, Deadwood og Breaking Bad, men har i stedet mer eller mindre gått i glemmeboken. Det mener jeg er helt feil, for dette er i sin majestetiske helhet et superdyktig komponert TV-mesterverk.

9. The Leftovers

Til tross for en mager start og for mange små "minimysterier" uten motiv eller mening, klarte Lost's Damon Lindelof å snu sin egen stime og avslutte den tredje og siste sesongen av The Leftovers på topp. Og for en topp det var. Uventet, dramatisk, uforståelig, mystisk og gripende er ordene jeg vil bruke for å beskrive denne serien som fortsatt er en av de mest undervurderte.

8. Oz

HBOs skitne, rå, voldelige og mørke fengselsdrama fra slutten av 90-tallet har riktignok blitt omskrevet mye opp gjennom årene på grunn av det briljante manuset og det suverene skuespillet, men det er i forhold til hvor bra den fortsatt er - virkelig undervurdert.

<strong>7. Halt and Catch Fire.

AMC-serien om den teknologiske revolusjonen på 80-tallet er kanskje den TV-serien jeg skammer meg mest over å ha forlatt etter pilotepisoden. For det begynte bra, men jeg følte ikke noe særlig lyst til å se videre, og slik var det nok mange som følte det da serien på det meste trakk 330 000 seere, noe som er drøyt 8 % av de som skrudde på TV-en hver uke for å følge gjengen i The Walking Dead. Men jeg tok meg sammen og begynte på Halt and Catch Fire igjen for et par måneder siden, og skammen er nå større enn noen gang, for dette er bra.

6. Bored to Death

HBOs noir-komedie om den ubegavede privatdetektiven Jonathan Ames og vennene hans George & Ray fremstår som noe av det mest subtilt morsomme og unike komediesjangeren noensinne har blitt beriket med, og jeg sørger ofte over at den dessverre ble lagt ned, mens direkte, lat, ren søppel (som for eksempel Ted Lasso) ikke bare fortsetter å eksistere, men vinner gullstatuetter og hylles vidt og bredt.

5. Black Summer

Mens AMCs The Walking Dead vokste eksponentielt på kort tid, til tross for blek produksjonskvalitet, et meningsløst premiss og stort sett elendig skuespill - floppet Netflix' utfordrer skrevet av Karl Schaefer og produsert av folkene bak Sharknado. Noe som tyder på urimelig urettferdighet ettersom Black Summer er flere, flere ganger bedre.

4. Taboo

Den kom som lyn fra klar himmel og forsvant dessverre like fort igjen. Ingen priser, ingen utmerkelser, ingen andre (eller tredje, for den saks skyld) sesong. Tom Hardys "lidenskapsprosjekt" om smugleren James Keziah Delaney var verdt langt mer kjærlighet enn den fikk, og står igjen som svært undervurdert.

3. Utopia

Ingen jeg noensinne snakker med om TV-serier har sett Utopia, noe som er direkte kriminelt deprimerende - for denne britiske thrilleren er noe av det mest overbevisende jeg har sett de siste 15 årene og hadde fortjent en mye bedre skjebne. The Utopia Experimentser en mytisk tegneserie som forutsier fremtiden, og denne serien handler om tegneserienerder som snubler over dens kraft og den statlige organisasjonen som har til hensikt å myrde dem alle i all stillhet. Dette er byggesteinene som gjør denne serien til det den er - fantastisk.

2. Mad Men

"Hva skal til for å forandre en manns vesen?" Kloke, klassiske ord mumlet av en limboende Steven Seagal i den usedvanlig dårlige actionfilmen The Patriot som best burde beskrive Mad Men og det forfallet vi inviteres inn i når The Sopranos regissør Matthew Weiner forteller historien om Don Draper. I likhet med The Sopranos handler Mad Men om en ensom manns utilstrekkelighet, og måten Drapers genialitet utvannes av spriten og hans slaviske avhengighet på, er en av de aller mest fascinerende karakterstudiene i TV-historien. Mad Men snakkes det svært sjelden om i dag, føler jeg, og det er stort sett bare tragisk.

DEN MEST UNDERVURDERTE TV-SERIEN GJENNOM TIDENE:

<strong>1. Boardwalk Empire

Jada, det er ikke mange som kaller The Sopranos -skaperen Terence Winters kostbare gangsterdrama "dårlig", i hvert fall ikke som jeg har hørt. Men altfor mange jeg har snakket med opp gjennom årene har hoppet over den eller, kanskje enda viktigere, aldri hørt om Boardwalk Empire og Nucky Thompson, noe som er direkte kriminelt trist. For dette er kanskje det beste som noensinne er laget av TV-drama, noensinne. Det er ikke kjedelig eller ensidig som det noen ganger beskrives som, snarere tvert imot. Det er en sprudlende, storslått, småskalig, kjapp historiefortelling med strålende skuespill og sylskarp regi, for ikke å snakke om kanskje den vakreste scenografien på TV.