De 10 største favorittene til å vinne Europa League 2025/26, ifølge statistikken

HQ

Europa League starter i dag med ligafasen, den første av åtte kampdager frem til januar 2026, der det avgjøres hvor mange av de 36 lagene som går videre til utslagsrundene.

Blant dem er det syv lag som tidligere har vunnet europacupen (Aston Villa, Porto, Celtic, Feyenoord, Røde Stjerne Beograd -Crvena zvezda-, FCSB og Nottingham Forest) og noen gamle legender som Dinamo Zagreb, Ferencvaros eller Dinamo Zagreb. Men ifølge Optas statistikk er det én stor favoritt blant resten: Aston Villa.

Grunnen til at dette datastyrte programmet, basert på tusenvis av simuleringer med nyere data, gir Aston Villa 23,3 % sjanse til å vinne Europa League og 37 % sjanse til å nå finalen (mens nummer to, Roma, har 13 % sjanse til å vinne og 23,1 % sjanse til å nå finalen) er klar: De har den største troppverdien ifølge Transfermarket, 547 millioner euro, og treneren deres, Unai Emery, har allerede vunnet turneringen fire ganger (med Sevilla i 2014, 2015 og 2016, og med Villarreal i 2021).

Aston Villa debuterer mot Bologna på torsdag, og kommer fra en forferdelig rekke i Premier League, fortsatt uten seire (to tap og tre uavgjort). Det andre Premier League-laget, Nottingham Forest, er gitt de tredje beste sjansene.

Topp 10 lag med størst sjanse til å vinne Europa League (ifølge Opta)



Aston Villa - 23,3 prosent

Roma - 13 prosent

Nottingham Forest - 10,2

Lille - 8,1

Olympique Lyonnais - 6,7

Bologna - 5,7

Porto - 5,3

Feyenoord - 5,1

Stuttgart - 3,2

Real Betis - 3,1



Her er det fullstendige kampoppsettet for ligafasen i Europa League. Hvem tror du vil vinne?