De 11 spillene som overraskende nok manglet på Nintendo Switch

Med nyutgivelsen av Xenoblade Chronicles X i horisonten, er syklusen med Wii U-tilpasninger til Nintendo Switch nesten avsluttet, en trend som ble tatt for gitt denne generasjonen ettersom den forrige konsollen var en kommersiell fiasko - men hadde en håndfull strålende eksklusiviteter. Og jeg sier "nesten" fordi de ikke alle er der, som du vil se nedenfor.

Med dette i bakhodet, og Nintendo Switch 2-avsløringen nærmer seg, er det rimelig å anta at XenoX, sammen med Donkey Kong Country Returns HD, vil være de siste portene fra tidligere maskiner som bare kommer til originalen Switch, ettersom det er naturlig å forvente at eventuelle påfølgende tilpasninger vil dra nytte av den ekstra kraften til Nintendo Switch 2, selv om noen også kommer ut for Switch.

Men denne situasjonen tjener samtidig til å ta en titt tilbake på Nintendo Switchs katalog til dags dato og se at selv om den har mottatt sin rettferdige andel av tilpasninger av AAA-spill fra andre plattformer, er det noen få som vi alltid har håpet på på systemet ... men aldri har gjort det.

Igjen snakker vi om alt fra multiplattformutgivelser til flere millioner kroner til Nintendos egne adaptasjoner som til og med ble lekket. Og før du løfter pekefingeren mot problemer med åpen verden eller modent innhold, la oss minne deg på at spill som Batman Arkham trilogien, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt, Doom 2016 og Eternal, L.A. Noire, Borderlands 3, det nye Wolfensteins, eller Ark: Survival Evolved alle kom til plattformen med anstendige versjoner.

Topp 11 Nintendo Switch: Uforklarlige fravær

Etter å ha gjort introduksjonene, la oss snakke om de elleve spillene som overraskende nok aldri kom til Nintendo Switch. De som fremdeles mangler i dag, ettersom etterfølgeren er i ferd med å bli avduket.

11. Super Mario Galaxy 2 (Wii, 2010) + Super Mario 3D Land (Nintendo 3DS, 2011)

Det var ikke bare Wii U som Nintendo Switch kunne leve av når det gjaldt nyinnspillinger og remastere. Det kunne alltid trekke fra resten av hjemmekonsollen eller den håndholdte arven, og når vi ser på de 25 beste Nintendo 3DS-spillene og de 25 beste Wii-spillene, finner vi noen smertelige fravær.

Når det gjelder den brillefrie 3D-håndholdte, er det noen som det utmerkede Rhythm Paradise Megamix eller det legendariske Kid Icarus: Uprising som var vanskelige å løse uten berøringsskjermen, men det er litt tragisk at Super Mario 3D Land, den aller beste tittelen, fremdeles ikke kan sees i HD.

Og det samme gjelder det beste spillet i hele Wii-katalogen. Super Mario Galaxy som var en del av Super Mario 3D All-Stars for første gang i strålende HD på Nintendo Switch, fikk mange av oss til å ta det for gitt at den enda bedre oppfølgeren ville komme kort tid etter, men vi venter fortsatt.

Vi forstår at Nintendo, bortsett fra All-Stars, ga ut Super Mario 3D World + Bowser's Fury som en Wii U-port med ekstrautstyr, og at den utgivelsen har solgt millioner og atter millioner over flere år, noe som kan ha kommet som en katalogkonflikt. Vi forstår også at når det gjelder den sideskrollende grenen, ble New Super Mario Bros. U Deluxe remaster og den nye Super Mario Bros. Wonder -delen utgitt på Switch, og etterlot lite eller ingen plass til den uunngåelige New Super Mario Bros. Wii + NSMB2 -sammenstillingen.

Men 3D Land og spesielt Galaxy 2 er fortsatt veldig rare for oss. De må vente på Switch 2...

10. Fallout 3 (PC, Xbox 360, PS3, 2009) og Fallout: New Vegas (PC, Xbox 360, PS3, 2010)

Da jeg spurte Todd Howard om Fallout 4 ville komme til Switch, var han politisk korrekt, men veldig tydelig: Bethesdas erfaring med Nintendo for Skyrim har vært veldig god, selvfølgelig er det interesse, men det er ikke noe vi vurderer akkurat nå. Ikke da, og ikke i de seks årene som har gått siden.

Selv om The Elder Scrolls V er en veldig god opplevelse på hybriden, gjorde kravene til Fallout 4 det mye vanskeligere å portere til Nintendos maskin. Det som imidlertid fortsatt overrasker oss den dag i dag, er at Bethesda ikke våget å portere det fansen anser som de to beste eksemplarene i serien: studioets eget Fallout 3 og Obsidians høyt elskede Fallout: New Vegas. I dag er både Bethesda og Obsidian eid av Xbox, men selv det kunne kanskje ha vært et pluss for adaptasjonene, snarere enn en hindring.

Fallout 3 markerte en milepæl for serien ved å ta i bruk en førstepersons actiontilnærming, noe som gjorde det mulig å utvide fortellingen til et bredere publikum som ikke var så kjent med tradisjonelle rollespill. New Vegas The World of Warcraft, derimot, bød på en dypere historie og et mer robust rollespillsystem, noe som gjorde det svært populært blant fans av serien, og av mange ble det ansett som den beste delen.

Da TV-serien Fallout tok fansen med storm på Amazon Prime Video i fjor, ble interessen for disse delene vekket til live igjen, men Microsoft/Bethesda var ikke raske nok til å surfe på bølgen på nettbrettet Switch. Det har de ikke tid til å gjøre, så de må kompilere på en Switch 2 som allerede kan kjøre Fallout 4...

9. Zero Escape: The Nonary Games (Ulike plattformer, 2009 -2017)

Niendeplassen på vår topp elleve tilhører selvfølgelig Kotaro Uchikoshis Zero Escape -serie. OK, serien med visuelle romaner og mordmysterier er en nisje, OK, skaperne gikk videre etter å ha mislyktes med den tredje delen (det forglemmelige Zero Escape: Zero Time Dilemma), OK, ingen gadd engang å oversette den til andre språk, og til slutt, OK, AI: The Somnium Files og nirvanA Initiative er på plattformen med en lignende stil og mye finere grafikk.

Men faktum er at 999: Ni timer, ni personer, ni dører og fremfor alt Zero Escape: Virtue's Last Reward er den dag i dag to av de beste eksponentene for sjangeren og for eventyrspill generelt. Den forvridde fortellingen, som spenner over filosofi, science fiction, parodi og forgrenede historier, hadde en solid base på Nintendo DS og 3DS, og det er en skam at i det minste Zero Escape: The Nonary Games (bare de to spillene i en pakke), som kom ut på flere plattformer, aldri gjorde det på den mest populære. Det er det skaperen ville ha ønsket, innrømmet han til meg.

8. The Legend of Zelda: A Link to the Past (SNES, 1991)

OK, før dere hopper over dere selv: Dette er den eneste oppføringen på listen som er basert på et spill som... teknisk sett ikke eksisterer. Jeg mener, det originale Super Nintendo -spillet er på Nintendo Switch Online, for all del, men la meg forsvare det.

Riktignok kunne vi godt be om en port av det briljante The Legend of Zelda: A Link Between Worlds på Nintendo 3DS, og det er også veldig sant at The Legend of Zelda: Link's Awakening (Game Boy nyinnspilling) og fjorårets Echoes of Wisdom er de to ovenfra-og-ned Switch bidragene i Grezzos nydelige miniatyrstil.

Og hva så da? Vel, det ble lenge håpet og ryktet at tiden for en nyinnspilling av det mest transcendentale top-down Zelda i HD for Switch hadde kommet. Og det skjedde aldri. Det virket også tidlig for en ny nyinnspilling for Ocarina of Time og Majora's Mask etter 3DS-restaureringene, og det er to elefanter i rommet i serien som vi inkluderte høyere opp på listen, men det var unektelig spenning for en ALTTP-nyinnspilling som endelig vil komme, vel ... Late To The Party.

7. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, 2015)

Selv om de endelig kommer tilbake i 2024-25, hadde Konami skutt seg selv i foten i over fem år. Eller scoret selvmål, avhengig av hvordan du ser på det. Hvis førstnevnte er mer din greie, vil du synes fraværet av MGSV er det mest uforklarlige i Nintendo Switch-katalogen.

"Men grafikken." Ingenting. Det er et spill som kom ut på PS3, og se hvordan andre åpne spill som Borderlands og The Witcher threequels klarte seg på Switch. Hideo Kojimas siste spill under Konamis etikett ble tatt imot med åpne armer av både kritikere og publikum, til tross for innledende betenkeligheter med å utvide kartet og aktivitetene, og det unike konseptet med snikende infiltrasjon kombinert med militær action ga mange, mange timer med spilling på alle plattformer.

Konami klarte ikke å se potensialet i å tilpasse det til en konsoll som du tar med deg overalt, til tross for at det viste seg å være ideelt for disse opplevelsene fra første dag med Zelda: Breath of the Wild, noe som gjør det til Konamis nest dårligste beslutning denne generasjonen. Det gjorde det ikke halvannet år etter utgivelsen av MGSV, og det har heller ikke gjort det i løpet av Switchens nesten åtte år lange levetid.

6. Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney (Nintendo 3DS, 2014)

Hvis Capcom ikke nedlot seg til å oversette Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (som alltid hadde sitt første hjem på DS med Nintendos glimrende oversettelse) eller de senere Apollo Justice og Miles Edgeworth til originalspråkene i Europa, hvordan kunne da denne unike nisjespinoffen/crossoveren mellom de elskede etterforskerne komme i HD?

Sannheten er at vi heller ikke kan forklare hvorfor det ikke har vært en sammenstilling av alle Level-5s Professor Layton i HD for Nintendo Switch etter å ha solgt over 18 millioner eksemplarer av serien, spesielt med tanke på at Professor Layton and the New World of Steam er forventet i 2025 eksklusivt for Switch (og Switch 2). Faktum er at verken Layton eller Wright (eller Luke eller Maya) er i stand til å løse dette mystiske fraværet i Switch-katalogen.

"A true gentleman never leaves a puzzle unsol~ Objection!!!"

5. The Legend of Zelda: The Wind Waker (Gamecube, 2002/2003) og The Legend of Zelda: Twilight Princess (Gamecube/Wii, 2006) | Wii U HD-remakes i henholdsvis 2013 og 2016

Dette var det mest forventede. Den som var forventet å fylle alle hull i utgivelsesplanen. Det som ble lekket sammen med Metroid Prime Remastered. Den som vi er sikre på har ligget i Nintendos skuff en stund og ventet på det ideelle øyeblikket. Men det har ikke kommet.

I oppføringen på denne listen dedikert til A Link to the Past snakket vi, som med Mario og Metroid, om vanskeligheten med å balansere oppmerksomhet, markedsføring, forventninger og ressurser når det gjelder 80-tallsserier som har 2D- og 3D-grener. Man må passe på at den ene utgivelsen ikke stjeler rampelyset fra den andre, og spille på det fansen krever. Zelda ble omdefinert for alltid med Breath of the Wild og deretter Tears of the Kingdom, som til slutt ble de bestselgende spillene i historien. Så sammen med det toppstyrte Link's Awakening (i seg selv en nyinnspilling av en klassiker) og Echoes of Wisdom (mer eksperimentelt), kan vi erkjenne at det var lite plass igjen. Både for Wii U HD-versjonene og for Ocarina og Majora fra 3DS.

Når det er sagt, og gitt den flyt som Wii U-prosjekter ble portert til Switch, The Wind Waker og Twilight Princess var og vil forbli i alle spill. Og hvis Switch 2 ikke kommer med en Zelda-annonsering (vi tror Mario vil være hovedpersonen, og at de vil vente til etterfølgeren til Tears of the Kingdom er ytterligere tilberedt før de kunngjør det), ser det ut til at 2025 ville være det ideelle året for å gi ut Gamecube-samlingen på Nintendo Switch... og i 4K på Nintendo Switch 2.

4. Final Fantasy XIII (PS3, Xbox 360, 2009)

Sony har presset på for at Final Fantasy ikke skal komme til Nintendo-plattformene siden.... Vel, siden såpeoperaen med det originale FFVII på Ultra 64. Nå har Square Enix funnet en gullgruve med sine rollespill på Switch, og der deres HD-2D -spill har lyktes, ville en utgave som det legendariske FFXIII også ha fungert. Vi ber ikke om Final Fantasy VII Remake eller den allerede krevende Final Fantasy XV med sin mer åpne verden, men det ga mening for oss for denne klassikeren. Forresten har det også vært tusen rykter og hint om MMORPG Final Fantasy XIV, og vi er sikre på at det ikke vil gå glipp av Switch 2.

3. Metroid Prime 2: Echoes (Gamecube, 2004) og Metroid Prime 3: Corruption (2007, Wii)

Da mesterverket Metroid Prime Remastered kom i 2023, var det en selvfølge at Nintendo ville gi ut de to neste Prime -spillene, om enn ikke som forseggjorte nyinnspillinger. Selv om det var digitalt. Selv om... Hva som helst! Men det skjedde aldri. Hvordan kunne Nintendo gi ut Metroid Prime 4: Beyond på Switch i 2025 uten å la fansen spille de to mellomliggende spillene først?

Så her er vi, og selv om det allerede er frykt for at Metroid Prime 4: Beyond vil bli forsinket til 2026 og vil se mye bedre ut på Nintendo Switch 2, mangler Samus Aran en brikke for å fullføre puslespillet. Og mens vi er i gang, fortjener Metroid: Samus Returns også HD-behandlingen før eller senere, med tanke på hvordan MercurySteam drepte det med Metroid Dread, og det er forstått at de i hemmelighet utvikler Metroid 6 for Switch 2 for øyeblikket ...

2. Pro Evolution Soccer / eFootball PES (flere plattformer, hvert år)

Kunne godt vært på førsteplass. Det nest mest uforklarlige fraværet av alle. Vi kunne ha kalt dette...

"11 spill som ALDRI kom til Nintendo Switch (nummer 2 vil overraske deg)".

... Men som vi sa med MGSV, har Konami i det siste vært i stand til å overgå seg selv i de uforklarlige tingene.

La oss huske at det hele starter tilbake i PES-dagene, da de fremdeles ga ut et årlig fotballspill for å konkurrere med FIFA. Det var de dagene! Vel, selv da, selv om det var en versjon for PS3 og Xbox 360, selv om low-end PC-er kjørte spillet, nektet de å tilpasse det til en konsoll som allerede var på vei oppover.

De gjorde det heller ikke da de så at EA solgte millioner og atter millioner av FIFA for Switch hvert år, til tross for at de foraktet brukerne, utelot nye funksjoner og ga ut det samme spillet med troppoppdateringer, og hevdet at deres Frostbite -teknologi ikke kunne bringes til Switch.

Men de fortsatte å selge og selge, og versjonen av FIFA eller det nyeste EA FC for Switch var det mest solgte spillet i noen uker, så de endte til og med opp med å tilpasse motoren til Nintendos maskin for å fortsette å tjene penger. Konami reagerte likevel ikke.

Men det mest utrolige er kanskje at når Konami bestemmer seg for å legge om forretningsmodellen fullstendig og gjøre PES om til en gratis eFootball-plattform, et spill som er kompatibelt med konsoller, men også med PC og mobil, utelukker de nok en gang Nintendo Switch fra ligningen.

Uansett hvor mange tegn på potensial det hadde, uansett hvor mye "et annet" flott spill av det vakre spillet kunne ha lyktes på Nintendo Switch, Konami så det aldri og hadde ingen intensjoner om å se det. Du kunne fortelle at det ikke var "i spillet". Noen på kontorene deres vil fortsatt banke hodet mot veggen for et slikt selvmål.

Alt som gjenstår er håp. Til tross for dommedagsprofetene har eFootball endelig utviklet seg på en positiv måte og er nå i bedre form enn noensinne, og tilbyr en morsom, dyp, anstendig og fornyet opplevelse. Imponerende selv for en F2P. Forresten, med FIFA som Konamis partner for esports-konkurranser. Hvis de ikke hopper på Nintendo Switch 2 -vognen først, vil de kaste millioner av yen ned i toalettet igjen.

1. Grand Theft Auto V (PS3 og Xbox 360, 2013)

Og til slutt kommer vi til vinneren, spillet hvis fravær fra Nintendo Switch -katalogen er og blir for evig og alltid helt uforklarlig. Utrolig, uakseptabelt, utilgivelig og alt annet du kan tenke deg som begynner med "un".

Vi snakker om tidenes bestselgende multiplattform-videospill</em>. Tittelen som kan toppe salgslistene i alle markeder i tre forskjellige generasjoner. Spillet som alle kjøper, lanseringen som, slik GTA VI som kommer på slutten av året, er i stand til å lamme hele bransjen og bli årets mest etterlengtede begivenhet, ikke bare innen videospill, men innen underholdning generelt.

Og Rockstar tilpasset det aldri til Switch. Det ga ut originalen GTA Trilogy, ja, og en port av den første Red Dead Redemption, bortsett fra den nevnte LA Noire, men ingenting av det viktigste spillet i sin historie.

Og "hvorfor kom Grand Theft Auto V aldri til Nintendo Switch?" Det er millionspørsmålet, og jeg skulle gjerne spurt noen i ledelsen hvis de noen gang lar seg intervjue igjen i fremtiden. Igjen, unnskyldninger om ytelse eller grafikk holder bare ikke. Dette PS3- og Xbox 360-spillet har blitt portet til det kjedsommelige, og selv om det ikke er mange eksponenter for urbane åpne verdener på Switch, blir vi igjen minnet om den vellykkede porteringen av The Witcher 3: Wild Hunt, Borderlands 3, Skyrim eller ARK.

"Det er på grunn av volden, det er derfor Yakuza tok så lang tid å komme til Switch". Jada, og Doom, Wolfenstein, Hotline Miami, Resident Evil, Mortal Kombat eller Bayonetta er faktisk koselige livssimulatorer med Hello Kitty i hovedrollen.

Noen hevder at det, i likhet med Yakuza og Fallout, kanskje handler mer om politikk og sosiale spørsmål enn lemlestelse og blodsutgytelse, men egentlig faller alle argumenter fra hverandre når du tenker på hvordan dette spillet har lykkes i så mange år på så mange plattformer. Og la ingen glemme at Nintendo og Rockstar samarbeidet helt fint for at DS skulle få det eksklusive Grand Theft Auto: Chinatown Wars i sin tid, et spill fullt av narkotika, roadkill og eksplisitte drap.

Det er ikke det at Rockstar trengte de ekstra millionene, men sett utenfra fremstår det å ikke gi ut GTA V på Switch fortsatt som en av de verste forretningsbeslutningene i bransjens nyere historie.