De 20 beste tennisspillerne i verden krever "betydelig" økning i premiepengene i Grand Slam-turneringene

To uker etter at PTPA, en uavhengig organisasjon for tennisspillere, undertegnet et brev der de klaget på ATP, WTA, ITF og ITIA, har de 20 beste spillerne i verden, menn og kvinner, nå undertegnet et nytt brev, men dette er rettet mot reglene for de fire Grand Slams, de fire største tennisturneringene i verden (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon og US Open), der de ber om mer premiepenger.

Informasjonen kommer fra den franske avisen L'Equipe. Men her kommer vrien: Dette er ikke et initiativ fra PTPA, men det kommer tilsynelatende fra tennisspillerne, og støttes av ATP og WTA (herre- og dameturneringene), som vender ryggen til ITF, det internasjonale tennisforbundet, som er ansvarlig for Grand Slams.

De krever en "betydelig" økning i premiepengene. I brevet klaget PTPA over at inntektene fra konkurransene burde fordeles bedre, ettersom bare 17 % av inntektene fra konkurransene ble brukt til å betale spillerne, mens i andre konkurranser som fotball, basketball eller amerikansk fotball er denne andelen rundt 35-50 %.