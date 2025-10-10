De 20 første lagene som er kvalifisert til VM 2026

HQ

VM-kvalifiseringen er fortsatt i gang i mange deler av verden. Det største VM noensinne (med 48 lag i stedet for 32) i USA, Mexico og Canada, har for øyeblikket 20 land bekreftet for megaeventen neste sommer, de fleste fra Sør-Amerika (CONMEBOL) og Asia (AFC).

Denne uken avgjøres direkteplassene til Afrika og Asia, og det er sannsynlig at vi får vite hvilke europeiske nasjoner som blir de første som kvalifiserer seg. Trekningen skjer 5. desember, men seks plasser vil fortsatt være på spill i sluttspillet mellom konføderasjonene.

Dette er listen over land som er bekreftet til VM per 10. oktober 2025 :

Afrika (4/9 + 1 sluttspillplass)



Algerie



Egypt



Marokko



Tunisia



Asia (6/8 + 1 sluttspillplass)



Australia



Iran



Japan



Jordan



Sør-Korea



Usbekistan



Europa (0/12 + 4 sluttspillplasser)

Ingen ennå

Oseania (1/1 + 1 sluttspillplass)



New Zealand



Sør-Amerika (6/6 + 1 sluttspillplass)



Argentina



Brasil



Ecuador



Uruguay



Colombia



Paraguay



Nord- og Mellom-Amerika (3 vertsland + 0/3 + 2 sluttspillplasser)



USA



Mexico



Canada



