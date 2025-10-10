Sport
De 20 første lagene som er kvalifisert til VM 2026
Dette er de første lagene som er bekreftet kvalifisert til VM i fotball 2026.
VM-kvalifiseringen er fortsatt i gang i mange deler av verden. Det største VM noensinne (med 48 lag i stedet for 32) i USA, Mexico og Canada, har for øyeblikket 20 land bekreftet for megaeventen neste sommer, de fleste fra Sør-Amerika (CONMEBOL) og Asia (AFC).
Denne uken avgjøres direkteplassene til Afrika og Asia, og det er sannsynlig at vi får vite hvilke europeiske nasjoner som blir de første som kvalifiserer seg. Trekningen skjer 5. desember, men seks plasser vil fortsatt være på spill i sluttspillet mellom konføderasjonene.
Dette er listen over land som er bekreftet til VM per 10. oktober 2025 :
Afrika (4/9 + 1 sluttspillplass)
- Algerie
- Egypt
- Marokko
- Tunisia
Asia (6/8 + 1 sluttspillplass)
- Australia
- Iran
- Japan
- Jordan
- Sør-Korea
- Usbekistan
Europa (0/12 + 4 sluttspillplasser)
Ingen ennå
Oseania (1/1 + 1 sluttspillplass)
- New Zealand
Sør-Amerika (6/6 + 1 sluttspillplass)
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
Nord- og Mellom-Amerika (3 vertsland + 0/3 + 2 sluttspillplasser)
- USA
- Mexico
- Canada
Gleder du deg til fotball-VM 2026?