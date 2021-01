De 20 mest spilte Nintendo Switch-spillene i 2020

Du ser på Annonser

Endelig har vi altså gått inn i 2021, men før vi begynner å se fremover må det selvsagt reflekteres litt. Dette hjelper Nintendo nå med ved å avsløre hvilke spill vi har brukt mest tid med på Nintendo Switch i året som gikk. Her snakker vi om antall timer totalt, så det er selvsagt toppselgerne som troner øverst. Etter hvert blir det uansett også tydelig at enkelte spill har en veldig ivrig spillerbase som kan gjøre opp for litt lavere salgstall, så det er fascinerende informasjon i mine øyne. Hvilke av disse har du spilt mest?