De 5 beste demoene fra årets ID@Xbox Indie Selects Demo Fest

Frem til 30. september arrangerer Microsoft ID@Xbox Indie Selects Demo Fest, der mer enn 40 nye demoer kan lastes ned gratis til Xbox via Xbox Store. Som vanlig ved slike demo-arrangementer er kvaliteten varierende (vi opplevde til og med noen demoer som ikke fungerte på vår Series X), men vi har samlet de 5 beste og mest lovende demoene her på denne siden - og en anbefaling til deg om å sette disse spillene på radaren i den kommende perioden.

Gloomy Eyes (Fishing Cactus)

Det første spillet som virkelig fanget oppmerksomheten vår, var Gloomy Eyes. Det er et 3D-puslespill som foregår i det som ser ut som håndlagde dioramaer, der du må løse ulike gåter.

Demoen inneholder to nivåer; ett med zombiegutten Gloomy som må holde seg unna direkte lys, og et annet med jenta Nena. Utviklerne kaller Gloomy Eyes et "Self-Coop Adventure", ettersom du må spille som både Gloomy og Nena for å løse de vanskelige gåtene, og de to karakterene har hver sine evner og særegenheter som kan hjelpe deg med å løse gåtene.

Demoen så ganske fristende ut, gåtene virket interessante og grafikken ser ut til å være inspirert av Tim Burton, noe som alltid garanterer et unikt visuelt uttrykk. Gloomy Eyes skal nettopp ha blitt utgitt til Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch og PC når du leser dette.

Yooka-Replaylee (Playtonic Games)

Den neste demoen vi vil anbefale er Yooka-Replaylee. Dette er en nydelig remaster av Yooka-Laylee fra 2017, som i seg selv var en hyllest til de klassiske 3D-plattformspillene fra 1990-tallet, som Spyro the Dragon, Banjo-Kazooie og mange andre. Demoen gir en god og innholdsrik forsmak på spillet, og heldigvis oser det fortsatt av glede og oppfinnsomhet, akkurat som originalen gjorde i 2017. Samtidig har grafikken blitt kraftig oppdatert og ser langt bedre ut enn før.

Denne remasteren ble faktisk laget både for å markere utviklernes 10-årsdag, da en rekke tidligere Rare-ansatte gikk sammen om å grunnlegge Playtonic Games i 2015, og for å hedre Yooka-Laylee, prosjektet som virkelig satte dem på indiekartet.

Yooka-Replaylee ser ut til å bli en utmerket remaster av en type spill som dessverre ikke lenger lages. Vi gleder oss til å kaste oss over Yooka-Replaylee den 9. oktober, når det lander på Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 og PC.

Bit ESC (Essssam)

Neste spill er Bit ESC, et morsomt lite actionplattformspill der du, som en bit inne i en datamaskin, må prøve å unnslippe det onde operativsystemet. Du utforsker en digital verden mens du hopper rundt i operativsystemets vinduer, dialogbokser, lastelinjer, chatbots, menysystemer og andre brukergrensesnittelementer. Du blir også en del av dataspillene i operativsystemet.

Det hele er ganske enkelt - også visuelt, men det fungerer godt, og det hele er basert på en morsom idé. Demoen gir en god forsmak på spillet, som lover å være ganske oppfinnsomt når det gjelder banedesign, og det er vanskelig å ikke trekke på smilebåndet hvis du har en liten nerd i deg. Og hva gjør ikke det?

Jeg kommer definitivt til å utforske ideene mer i Bit ECS når det kommer ut til Xbox Series X/S og PC.

Before I Go (J's Labratory)

Det fjerde spillet vi fant interessant, er det fartsfylte og utfordrende metroidvania-spillet Before I Go. Spillet er i utgangspunktet utviklet av én enkelt person, Jérôme Coppens, og har vært i full utvikling siden 2021.

Spillet er et klassisk metroidvania der du beveger deg gjennom en fiendtlig verden som en lysende figur (ditt "indre barn") mens du utforsker temaer som død, uskyld og aksept i en mørk drømmeverden.

Before I Go oppfyller alle de viktigste metroidvania-kriteriene og spiller veldig bra. Det er vanskelig, men også fartsfylt, flytende og virkelig vakkert og unikt å se på. Det er et ganske imponerende prosjekt som Jérôme Coppens (og noen få andre) har satt sammen, og hvis du liker metroidvania-sjangeren, bør du definitivt sjekke ut Before I Go - og sette det på ønskelistene dine overalt.

Before I Go er planlagt utgitt i 2026 til Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch og PC via Steam.

Node: The Last Favor of the Antarii (Lapsus Games)

Det siste spillet på listen er faktisk allerede ute. Det er det sideskrollende tidslinjebaserte puslespill-plattformspillet Node: The Last Favor of the Antarii. Spillet utspiller seg i et nedlagt russisk atomkraftverk i Sibir, der vestlige satellitter har fanget opp enorme mengder radioaktivitet som stråler ut fra anlegget. Strålingen er for sterk til å sende mennesker inn, så det internasjonale samfunnet sender droner inn i området, bare for å bli nøytralisert av merkelige elektroniske pulser som også kommer fra anlegget.

De ender opp med å sende en liten robot ved navn Node, som egentlig skulle ha vært sendt på et oppdrag til Mars, men som har en jobb å gjøre på jorden først. På grunn av den høye strålingen kan man ikke styre Node direkte fra kontrollsenteret, men i stedet kan man sende den en rekke kommandoer som den selv må sette sammen. Kontrollen er derfor tidslinjebasert, og du må legge disse kommandoene på en tidslinje og deretter ta tid på når Node skal bevege seg fremover (og hvor lenge), når den skal stoppe, hoppe, snu, løpe og mye mer.

Det er en veldig innovativ og spennende tilnærming til et puslespillplattformspill. Node: The Last Favor of the Antarii er ute nå på Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC via Steam.

Dette var høydepunktene våre fra årets ID@Xbox Indie Selects Demo Fest, og det var enda flere spennende demoer, men vi har valgt å samle de 5 som etter vår mening er de aller beste her.

Hvilke demoer har du på topp 5-listen din?