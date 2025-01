De 5 beste duellistene i Marvel Rivals

HQ

(5) Mister Fantastic

I sesong 1-oppdateringen ble vi introdusert for lederen av Fantastic Four, og han er ikke ulik den gamle Dhalsim, med sine enormt lange gummilemmer som strekker seg halvveis over kartet og slår motstanderne i ansiktet før de skjønner hva som skjer. Mister Fantastic er god, selv om han ikke kan matche toppfigurene i duellistklassen, og han er heller ikke spesielt vanskelig å spille, noe som plasserer ham på vår liste og en gitt femteplass.

(4) Wolverine

Før sesong 1-oppdateringen var ikke Logan en karakter vi engang hadde vurdert å sette på denne listen, men etter oppgraderingen er han en selvfølge her. Trikset med Wolverine er ikke å spille ham som de fleste gjør, som en vanlig Tank og bare gå rett inn i kampen med knivene klare. I stedet bør du traske rundt i skyggene og prøve å finne steder der det er trangt og ekkelt, slik at du kan omringe motstanderne dine og hugge løs med klørne mens fienden er presset opp mot veggen og ikke klarer å flykte. Wolverine krever at spilleren virkelig jobber hardt, men når han brukes riktig, er han nå utrolig farlig.

(3) Winter Soldier

Winter Soldier har vært en av de sterkeste duellantene siden lanseringen av Rivals, men har fått bank av Moon Knight samt Psylocke og Iron Man da vi tidligere rangerte dem, men ikke lenger. Sesong én-oppdateringen har (igjen) gjort Bucky skarpere, og han er nå skikkelig giftig for de som lærer seg hvordan evnene hans best bør kombineres. Winter Soldier gjør nå mer skade, skyter raskere og enderkroken hans, som kan trekke fiender mot ham for å gjøre slutt på dem, er raskere etter oppdateringen.

(2) Hela

Mange spillere ser ut til å ha innsett at Tors onde søster er en av de mest giftige figurene i Rivals hvis hun spilles riktig, på lang avstand. Angrepene hennes kan bevege seg over en hel bane uten å miste kraft, hun kan selvfølgelig fly, og prosjektilene hennes er både raske og tar mye skade, noe som sammen med hennes humørfylte Nastrond Crow-evne gjør henne til et mareritt å møte. Hela er den vanskeligste karakteren å mestre på denne listen, men for de med den rette typen tålmodighet er hun veldig effektiv.

(1) Hawkeye

Det er fortsatt ingen tvil om at Hawkeye er spillets skarpeste duellant hvis han brukes på riktig måte, noe vi i redaksjonen hadde håpet skulle endre seg noe med lanseringen av sesong én. Det er viktig å spille ham fra en opphøyd, beskyttet posisjon og å jobbe hardt med siktet. Han har imidlertid en enestående evne til å komme seg raskt unna motstanderne hvis posisjonen hans er ryddet, og pilene hans gjør massevis av skade, noe som gjør ham til et must i enhver offensivt vellykket tropp. Hans Ultimate er også litt for kraftig slik vi ser det, akkurat nå.