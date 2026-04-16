De 5 beste Resident Evil skurkene gjennom tidene

Resident Evil -serien har en hel rekke utrolige skurker, noe som gjør den til en av de beste overlevelsesskrekkseriene i historien. Men hvis du skulle velge ut de beste av de beste, de mest ikoniske og skremmende skurkene i serien, hvor ville du begynt? Vi har fundert på det spørsmålet og valgt ut våre fem favorittskurker gjennom tidene.

5. Albert Wesker og hans klone Zeno - Resident Evil -serien

Albert Wesker (og hans eventuelle klone Zeno i Resident Evil: Requiem) er en av hovedantagonistene som går igjen i hele serien, og han er seriens hovedskurk. Den maktsyke og narsissistiske Wesker er den som står bak massekatastrofen med biovåpen i Raccoon City. Selv om Wesker ikke er like visuelt skremmende eller sammenlignbar med de andre skurkene på denne listen, gjør hans rolle i Racoon City-katastrofen og overordnede tilstedeværelse i fortellingen ham til en kandidat til å være den ondeste skurken i hele serien. Alt i alt tror jeg Wesker vil være på toppen av listen over de mest avskyelige antagonistene i videospillhistorien, ettersom hans mangel på anger og egoistiske motiver unektelig er djevelske.

4. Nemesis - Resident Evil 3

Det ville ikke vært en komplett liste uten å inkludere Nemesis. Nemesis er designet etter T-1000 fra Terminator 2, og er en av de mest ikoniske figurene fra Resident Evil -serien. Nemesis er forfølgende, nådeløs og skremmende, og introduksjonen av Nemesis i Resident Evil -serien skapte presedens for fremtidige fiendevarianter som forfølger og fremkaller en følelse av paranoia hos spilleren, noe som øker tempoet i spillet og tvinger deg til å ta splittede beslutninger umiddelbart. Nemesis' karakterdesign er forvridd og unik, med kraftige svarte lærspenner og remmer som komplimenterer hans tyranniske og truende trekk, og gjør ham fryktinngytende både fysisk og gjennom sitt designvalg.

Hederlig omtale: Mr X - Resident Evil 2 og Resident Evil Requiem

Mr. X, eller T-00 Tyrant, er en av fansenes favorittantagonister, og han fortjener definitivt en hederlig omtale på denne listen. Den stilige trenchcoaten og den matchende svarte fedorahatten (som han bare har på seg i nyinnspillingen fra 2019 Resident Evil 2 ) gjør ham både gentlemanaktig og skremmende. Jeg kommer aldri til å glemme da jeg møtte ham for første gang som en intetanende nybegynner i serien, det var en virkelig skremmende opplevelse...

3. Ramon Salazar - Resident Evil 4

Ramon Salazar er en av de sprøeste og mest eksentriske Resident Evil -figurene, og er en av mine personlige favorittantagonister, da jeg føler at han legemliggjør alt som Resident Evil -serien representerer. Salazars samspill med Leon er noen av mine favoritter i hele serien, og han får virkelig frem den tåpelige siden av Resident Evil spillene. En ting som skuffer Salazar er sjefskampen, men den sprø personligheten hans veier definitivt opp for det.

2. Lady Dimitrescu - Resident Evil Village

Denne listen starter med en skurk av de helt store, Lady Alcina Dimitrescu, den to meter høye vampyrgrevinnen i Dimitrescu-familien og en av de tre hovedantagonistene i Resident Evil: Village. Lady Dimitrescus vekst er noe av det mest skremmende ved karakterdesignet hennes, for hun forfølger deg rundt i slottet og overmanner deg i både høyde og styrke, på samme måte som den elskede Mr. X. Dimitrescus siste bosskamp er definitivt en av de mest minneverdige fra spillet, og jeg glemmer aldri at jeg ble tatt i de fuglelignende klørne hennes og dinglet over Dimitrescu-eiendommen!

Hederlig omtale: Karl Heisenberg - Resident Evil Village

Heisenberg skiller seg fra de andre skurkene på denne listen ved at han ønsker å styrte de andre antagonistene i landsbyen, noe som gjør ham enda mer forskrudd og ond. Heinsenbergs fabrikk er et av de mest veldesignede og skremmende nivåene i hele Resident Evil -serien (jeg måtte fysisk slutte å spille spillet noen ganger fordi jeg var så redd), og BioShock, Abe's Odyssey-stilen/Steampunk-tematikken passer veldig godt sammen med den sleipe, egoistiske oppførselen hans. Personlig er Heisenberg definitivt blant mine topp tre Resident Evil skurker.

1. Baker-familien - Resident Evil VII: Biohazard

Eeeethannnn! Eeeeeeeethannn! Baker-familien, nærmere bestemt Jack Baker, vil nok gå inn i historien som en av de største antagonistene i videospillhistorien. Middagsscenen er genial og viser akkurat det Resident Evil -serien er best på; gale og sinnsforvirrede antagonister som alle har individuelle, unike og interessante personligheter. Jack Baker er psykotisk, og den nådeløse jakten hans i begynnelsen av spillet er en spennende og traumatiserende åpning på Baker House-delen av spillet.