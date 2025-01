De 5 beste tankene i Marvel Rivals

HQ

I den nylig lanserte monsterhiten Marvel Rivals har utvikleren Netease, etter vår mening, tatt de aller beste delene av Overwatch og laget et spill av dem, et spill som sprudler av personlighet og vanedannende gameplay. Spillets 35 helter er delt inn i tre klasser, og Vanguards, eller Tanks, består av tunge, store, robuste kjemper som går fremst i rekken med sine gigantiske helsemålere og moser seg gjennom fiender. Nylig ble sesong en av spillet rullet ut, og med dette har vi testet alle Vanguards for å velge det vi anser for å være de fem beste i spillet i dag.

(5) Venom

Hvis du vil være rask og tilbakelegge store avstander på kort tid med din Tank og er på utkikk etter en karakter som er lett å spille og dødelig i denne klassen, er Venom den rette karakteren for deg. De svingende og giftige angrepene hans med de symbiotpregede slimarmene hans når fiender der motstanderne ikke tror de kan bli truffet av en tank, og han er briljant til å kontrollere banen takket være disse egenskapene.

(4) Magneto

Før sesong én-oppdateringen var Magneto litt svakere enn Peni Parker og Hulk, eller i det minste vanskeligere å spille og dermed mindre effektiv for 99 % av alle spillere jeg har sett siden utgivelsen, men han er nå styrket og dermed en selvfølge på denne listen. Magnetos styrke er at han kan gå i front og via energiskjoldet bare spise opp fiendens angrep, mens laget ditt kan skli inn under og slå på med en stålgrå kjempe i luften over seg.

(3) Groot

Vokterens tre er vanskelig å slå med barkvegger, og holder fiender tilbake og hindrer dem i enten å rulle for å holde posisjonen sin eller beskytte vognen på vei til den endelige destinasjonen, og er selvfølgelig en av de mest effektive delene av hele spillet, og siden han er en tank, gjør han også (selvfølgelig) mye skade.

(2) Thor

Thor var en av heltene som ble litt bedre i sesong 1, og med tanke på hvor god han allerede var før Netease endret noe av karakterbalansen, er dette åpenbart en strålende tank å bruke for deg som vil hamre deg frem og spise opp fiendens ild med en støtte bak deg, mens duellistene dine holder seg på rimelig avstand og meier ned fiendens spillere. Thor har en relativt treg og forutsigbar Ultimate, noe som betyr at han taper her mot Strange, men han er uansett en veldig sterk Tank.

(1) Doctor Strange

Det er, etter min mening, ikke en eneste karakter i hele dette fantastiske spillet som er verre og tøffere å møte enn Doctor Strange, som ikke ble nerfed via Season One-oppdateringen, men som fortsatt er like sørgelig dødelig. Strange kan som kjent gjøre mange forskjellige ting, han er flott for deg som vil spille tanken din offensivt og aggressivt, men også veldig bra for deg som vil holde deg i bakgrunnen under visse offensiver og trekke fiendens ild rett inn i skjoldet hans, hvis nedkjøling er for kort i forhold til de andre karakterenes styrker og svakheter - hvis du spør meg.

Hvilken av spillets fortropper foretrekker du å spille som?