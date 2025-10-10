HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at de baltiske landene intensiverer forberedelsene til potensielle masseevakueringer som følge av økende sikkerhetsbekymringer nær sine østlige grenser.

Etter flere måneder med militærøvelser og regionale samarbeidsavtaler er Estland, Latvia og Litauen nå i ferd med å kartlegge ruter, utpeke tilfluktsrom og lagre viktige forsyninger i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå.

"Det er mulig at vi vil se en mektig hær langs grensene til Baltikum, med det åpenbare målet å innta alle de tre landene i løpet av tre dager til en uke", sier Renatas Pozela, som i egenskap av sjef for Litauens brannvesen er involvert i beredskapsplanleggingen.

Myndighetene understreker at disse planene kun er av forebyggende art, men de gjenspeiler likevel en dyp uro over Russlands fortsatte militære opprustning og cyberaktiviteter. Selv om Moskva insisterer på at de ikke utgjør noen trussel mot NATO, ser de baltiske regjeringene beredskap som avgjørende i et klima der usikkerhet har blitt normen.

