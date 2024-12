De beste actionspillene i 2024

HQ

Det er kanskje bare én eller to store sjangre i år som har fått en bredere og mer imponerende samling av nye spill i 2024 enn actionområdet. Vi har blitt velsignet med et bredt utvalg av prosjekter på tvers av eksisterende og nye franchiser, fra utviklere over hele verden, men med et så høyt konkurransenivå, hvilke spill skiller seg ut for oss som de beste av de beste? Her er våre beste actionspill i 2024.

5. Helldivers II

Hvis det å kaste seg ut fra et romskip og inn i romvesen- eller robotinfisert territorium for å kjempe med nebb og klør mot enorme odds i demokratiets navn ikke er action på sitt aller beste, så vet vi ikke hva som er det. Arrowheads Helldivers II skiller seg ut for sitt imponerende samarbeidsoppsett som gjør at det føles som et sant kall og en plikt å stemple inn og drepe menneskehetens største trusler for frihetens skyld, og det er av disse grunnene, pluss de fantastiske kulissene, kampstrukturen og de hysterisk morsomme krumspringene som utvilsomt oppstår underveis, som gjør dette spillet til en fast plass på listen vår.

4. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Noen har hevdet at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl reddet 2024 fra å bli et veldig flatt år, og selv om det er grunn til å være enig i den påstanden takket være det utrolig høye potensialet, kan vi heller ikke overse det faktum at spillet trenger mer arbeid for å løse kritiske feil- og ytelsesproblemer. GSC Game Worlds innsats for å lage en utmerket actionfylt oppfølger vil ikke bli feid under teppet i det hele tatt, men samtidig er det andre prosjekter i 2024 som landet i en mye sunnere tilstand, og det er av denne grunn at vi begrenser et spill som kan gå ned som et av årets beste på fjerde.

Dette er en annonse:

3. Stellar Blade

Shift-Ups actiontittel ble omgitt av en hel del kontroverser under lanseringen på grunn av måten helten Eve ble avbildet på, men hvis vi ser forbi denne avgjørelsen og fokuserer på selve spillopplevelsen og strukturen til Stellar Blade, finner vi en svært kompetent og veldesignet opplevelse som vil skille seg ut som en av de bedre PlayStation-eksklusive spillene i år. Det koreanske studioet har tydeligvis funnet ut hvilke deler av action- og Souls-lignende spill fansen liker best, og har deretter gitt formelen sin egen vri for å skille den fra den typisk brutalt harde stilen. Resultatet ble et actionspill i virkelig toppklasse som uten tvil vil bli anerkjent som et av årets beste, men som til syvende og sist ikke er et like godt actionspill som de to neste valgene.

Dette er en annonse:

2. Black Myth: Wukong

Hvis vi så på action-RPG-er, ville Game Science's Black Myth: Wukong vært på toppen av denne listen. Men siden vi utelukkende snakker om action, havner den kinesiske tittelen på andreplass. Det er imidlertid ikke noe å kimse av, for Black Myth: Wukong er et Soulslike av samme kvalitet som vi forventer fra FromSoftware, som tar en fantastisk og fantastisk verden inspirert av myter og legender, moser den sammen med fantastiske kamper og kulisser, og fortsetter å innovere og imponere med en lang og uendelig krevende historie. Du vil virkelig ikke finne mange spill som er bedre enn Black Myth: Wukong i år, og det er derfor det uten tvil vil være på toppen av manges lister over beste actionspill, RPG og til og med årets spill.

1. Warhammer 40, 000: Space Marine II

Men til tross for alt det Black Myth: Wukong gjorde riktig, når det kommer til ren action, finnes det ikke noe bedre prosjekt i år enn Saber Interactives Warhammer 40,000: Space Marine II. Utviklerne tok et notorisk dystert og voldelig univers og presenterte det på en uforfalsket og ærlig måte, før de kombinerte det med en struktur og et oppsett som føltes som om det hørte hjemme på en Xbox 360-konsoll, og det er derfor vi elsker det. Space Marine II prøver ikke å fornye og utfordre sjangernormer, det tar rett og slett det vi vil ha fra action og kondenserer det til en uforglemmelig opplevelse som aldri svikter. Spente nivåer, slående kulisser, fantastiske kamper, voldelig action og kvalitetsgrafikk gjør Space Marine II til et av de beste rene actionspillene på 2020-tallet.