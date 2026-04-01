De beste cameoene og de største MIA-ene i The Super Mario Galaxy Movie

Den er nå på kino, og du kan lese vår anmeldelse av The Super Mario Galaxy Movie på Gamereactor. Denne oppfølgeren er selvfølgelig nok en virvelvind av nikk og referanser til de 40 årene med Super Mario-videospill og andre nært beslektede figurer, så her er vår oppsummering av de mest fantastiske cameoene (unnskyld ordspillet) og fraværene i denne nye animerte storfilmen.

Vi anbefaler selvsagt at du bare fortsetter å lese hvis du allerede har sett filmen, siden vi er på vei inn i spoilerterritoriet, men her er vår liste over favoritt-cameos og elementer vi savnet, hvorav mange sikkert blir spart til fremtidige deler eller spin-offs, som det åpenbare med Donkey Kong.

De beste cameoene i The Super Mario Galaxy Movie



Fox McCloud. Fans hadde allerede sett ham (eller Nintendo hadde sluppet reven ut av sekken), og så ble det offisielt. Han er filmens CAMEO. Hans design, hans linjer og holdning, hans animasjoner, den Arwing som nå har fire seter ... til og med anime-sekvensen som introduserer hans bakgrunnshistorie og følgesvenner som Slippy Toad, har vist seg å være perfekt for Nintendo: en ideell kampanje for et nytt Star Fox-spill og kanskje for noe animert innhold i form av en frittstående film eller serie. Han er tross alt en annen av Miyamotos favorittkreasjoner

Daisy. Det var på høy tid. En favoritt blant de av oss som spiller visse Mario Tennis-spill, og en legende fra Super Mario Land. Hun har hovedrollen i scenen etter ettertekstene (den andre), og vi vet ikke hva hun driver med, men hun er her for å bli. Naturligvis, og med mindre det kommer en ny kanonisk overraskelse, er hun ikke Peachs søster, men prinsessen av kongeriket Sarasaland. Vennen Luigi ville at Mario skulle introdusere ham for?

Tørre Bowser. Vi visste det alle i det øyeblikket Bowser begynte å gå over vindebroen, men det gjorde det ikke mindre herlig. Det gjorde heller ikke noe at vi lo da det skjedde med Dry Bones i lava-rutsjebanen. Den legendariske forvandlingen fra New! Super Mario Bros. brakt til det store lerretet, og en ny vri på den beste karakteren i filmene, Jack Blacks.

Mr. Game & Watch. Det var silhuetter og hentydninger allerede i den første delen, men her har vi en uventet opptreden, nesten i form av en Super Smash Bros.-utfordrer. Luigi kan ikke male, men han finner likevel på denne fantastiske retro-skapningen for å gi skurkene en skikkelig omgang juling.

Peachs paraply. OK, det er ikke en figur, men det er et ikon, og i dette tilfellet er det en skikkelig "bursdagsgave" fra Mario, gitt med all kjærlighet og intensjon. Og prinsesse Toadstool tar den i bruk med en gang!

Pikminene. Nok en bevisst lekkasje, men også en av de best plasserte cameoene, etter statuen på den rike Castellanos' bord i den første filmen. Så hvor er Olimar?

R.O.B.. Det er en av filmens beste gags, en hyllest til dovendyrbyråkraten fra Zootropolis. Robotic Operating Buddy-leketøyet som solgte så mange NES-konsoller i USA og senere ble en videospillfigur i seg selv, er så retro at den enkle midjevridningen som skal til for å gi instruksjoner til Peach og Toad, tar ham en stund. Det er et av filmens få øyeblikk med pause, og det fungerer.

Brødrene Hammer. Ikke på grunn av selve opptredenen, som var å forvente, men på grunn av formatet. Når "kong" Mario og Luigi får ansvaret for Soppriket, må de fullføre en rekke ærend i form av oppdrag på kartet, akkompagnert av "du er i ferd med å dø"-lyden fra Mario 64. I dette galleriet med nikk, referanser og power-ups treffer Hammer Brothers deg to ganger i hjertet.

Dragen fra Super Mario Odyssey. Ruined Dragon, sjefen i Ruined Kingdom, Lord of Lightning, Isildurs arving, gjør en svært stilig cameo i en av filmens beste scener: den endelige kampen mellom Bowser/Dry Bowser-Bowser Jr. og Mario-Luigi-Yoshi. Forvandlingen er like imponerende som den er dramatisk, og er en av de få velutførte referansene til rørleggerens odyssé.

Castellanos' hund. Han hadde allerede blitt en karakter i Mario-universet, etter sin svært Illumination-aktige rolle i den første filmen og sin forbindelse til Luigi. Her har han et øyeblikk i Yoshis New York-tur, men de sier også at han ligner på en bestemt karakter og avslører navnet på den velstående familien.

Ukiki apen. Mer enn utseendet elsker vi hvordan den kommer inn på scenen, ser veldig søt ut, men så blir til den glatte, irriterende lille rakkeren vi husker fra Yoshi's Island og Super Mario 64.

Wart, Birdo og Mouser. Ikke forveksle med "Bowser". Vi visste allerede at de fullstendig onde, mafialignende skurkene fra Super Mario Bros. 2 - det mest "falske" Mario Bros.-spillet - ville være med. Og vi elsker det, for nettopp fordi den tittelen var så merkelig, annerledes og latterlig godt egnet for fire figurer, fortjener den denne kanoniske anerkjennelsen.

Piantas, bidronningen og innbyggerne i Sand Kingdom. Tostianere, Moe-Eyes og andre skapninger hentet fra Mario-universet finner veien til skjermen midt i rekken av kongeriker og galakser. Det er fint at de har fremhevet bidronningen med sin egen fremtredende skuespiller og et dedikert øyeblikk, men med så mange referanser og power-ups, føler vi at det er bortkastet å ikke ha sett den søte Bee Mario.

Power-up-fyrverkeri. Sopp, ildblomst, stjerne... Fyrverkeri har ledsaget feiringen av Mushroom Kingdom siden det første spillet for 40 år siden, men i mer enn én tittel (for eksempel Super Mario Bros. 3, Super Mario RPG og Super Mario 3D World) dukket det opp i form av power-up-elementer. Denne referansen er veldig til stede på Peachs bursdagsfest i dette spillet. Forresten, ikke gå glipp av TOPPEN vår: Det beste fyrverkeriet i videospill.





Ikke gå glipp av noe: Galaxy-filmen er begrenset til Excitebike som Mario og Luigi spiller på rommet sitt og lite annet, så du kan se tilbake på Alle 8-biters spillene som dukker opp i Super Mario Bros.



Dette er en annonse:

De viktigste fraværende i The Super Mario Galaxy Movie



Donkey Kong. Han er en myte, en legende, den som startet det hele. Men han dukker ikke opp. Selv lumaene ærer ham og imiterer ham, men han har forsvunnet. Vel, han har en liten cameo i minnene til turisten Yoshi, men ikke noe mer. Han er sikkert opptatt med å "filme" sin egen film, men tomrommet etter hans bestialske personlighet er altfor merkbart.

Toadette. Hvis hun allerede var den nest mest ettertraktede for tre år siden, kan hun ikke innta noen annen plass denne gangen. Vi ser padder i alle stiler, aldre og farger, men ingen tegn til den beste Mario Kart-raceren , den elskede rosa soppen med to fletter.

Wario og Waluigi. Det var et hint, men det var en rød sild. Handlingen har ikke berørt disse tos krumspring, selv om kasinomiljøet kunne ha hatt et snev av Waluigi og hans flipperspill, og Wart kunne lett ha hyret den grådige Wario. Det blir interessant å se dem som ulike antagonister i fremtiden.

Den ekstra livsforsterkeren (1-UP-sopp). Vi forventer at den vil bringe tilbake noen døde vi ikke visste hadde spist en i fremtidige filmer. Vil du vedde? Denne gangen høres den umiskjennelige lyden bare rett før filmen starter, etter at Minions har hamret ut Donkey Kong-melodien, sammen med Nintendo-logoen (fra 39 til 40 liv for Super Mario).

Chalres Martinet. Så du gir to roller (Giuseppe og Marios far) til den mest legendariske stemmen til rørleggeren i den første filmen og ikke et eneste øyeblikk i den andre? Og hvem pleide å si "Super Mario Galaxyyyy yahoo" i huset ditt? Det er synd at den aller beste cameoen for tre år siden må havne på denne andre topplisten denne gangen.



Hva var dine favoritt-cameoer, og hvilke elementer savnet du etter å ha sett The Super Mario Galaxy Movie? Legg igjen en kommentar.