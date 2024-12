De beste eventyrspillene i 2024

HQ

Hva er en eventyrtittel? Vel, det er et spill som i stedet for å fokusere på actionopplevelsen, forsøker å gi spillerne en spennende opplevelse ved å bruke omgivelsene rundt seg og de verktøyene karakteren har. Dette kan innebære action, men i stedet for at action er løsningen på alle problemer, blir vi her litt kreative. Er dette en definisjon jeg har dratt ut av hodet på en mandag morgen? Ja, men la oss se bort fra det når vi dykker ned i listen.

5. Utstøtt: En ny begynnelse

Tjuefem år etter at Cutter Slade prydet skjermene våre, er vi tilbake med et åpent verdenseventyr som føles like deler tidskapsel og moderne tittel. Å utforske Adelphas verden var en sann fornøyelse, med massevis av unik teft i verdenen og evnene som gjorde Outcast: A New Beginning en seriøst morsom og undervurdert oppføring i år. Hvis du gikk glipp av denne og vil ha en sci-fi-Just Cause-opplevelse, bør du gi den en sjanse.

4. Roninens oppstandelse

Ok, dette faller kanskje mer inn i action/adventure-kategorien, men jeg sliter virkelig med å finne et sted å snakke om dette spillet. Rise of the Ronin, som ble feid under teppet av Dragon's Dogma 2, er egentlig en veldig sterk Assassin's Creed Shadows-opplevelse, utgitt et år før Ubisoft fikk klørne i Feudal Japan. Det er satt i en annen tid, men å utforske regionene i Team Ninjas første streiftog i det åpne verdensrommet viste mye løfte, blandet med noen gode kamper også.

Dette er en annonse:

3. Indiana Jones og den store sirkelen

En etternøler til festen, men en seriøst velkommen en. Det finnes kanskje ikke et spill som mer rendyrker eventyrideen enn Indiana Jones and the Great Circle i 2024. Her er det piskesmell og fedorabruk over alt, og Machine Games kan trygt være stolte av arbeidet de har gjort med å bringe den elskede Indy-figuren til spillskjermene våre.

Dette er en annonse:

2. Astro Bot

Her er han, den lille roboten som kunne. Astro Bot har vært og kommer til å fortsette å være med i mange av årets spill, men noen ganger er det rett og slett et spill som skiller seg så mye ut. Astro Bot er kanskje mer et 3D-plattformspill for deg, men på mange måter er det en perfekt innkapsling av ideen om eventyr. Å løpe rundt i ulike verdener og redde roboter er den typen eventyr du husker best fra barndommens spillopplevelser.

1. Legenden om Zelda: Ekko av visdom

Apropos barndomsminner, det er få franchiser som tar deg rett tilbake til nostalgiske dager som Zelda. Og for å avslutte vår liste over 2024s beste eventyrspill, har vi The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Echoes of Wisdom toner ned den episke skalaen fra Tears of the Kingdom, men byr likevel på et herlig eventyr med sjarmerende grafikk og gameplay i en tittel vi ikke trodde vi skulle få så sent i Switchens livssyklus.