De beste familiespillene i 2024

Etter hvert som gamere blir eldre og begynner å stifte egne familier, vil de selvfølgelig introdusere de små for kontrollere, konsoller og alle spillminnene de hadde da de var små. Men du kan ikke gi en baby en kontroller og be dem stjele en bil eller drepe en terrorist, så her har vi samlet de beste familievennlige spillene som enten passer for barn eller som kan spilles sammen med dem.

5. Den heldige godseieren

Først og fremst har vi en absolutt visuell fryd i The Plucky Squire. All Possible Futures' eventyrtittel gir liv til en barnebok og lar fantasien løpe løpsk, og vil garantert bringe et smil om munnen på deg, uansett alder. Det er herlig enkelt i sitt oppsett, og skifter sjanger og til og med synsvinkel så ofte at du aldri kjeder deg i løpet av den korte tiden du bruker på å fullføre The Plucky Squire. Et herlig eventyr, og et av årets beste.

4. Mus og trane

Dette spillet er nok rettet mot et yngre publikum, da eldre barn kanskje vil synes at oppgavene er litt for enkle, men Mouse & Crane er et flott samarbeidsspill om tre venner som fikser maskiner. Du forvandler skrot til nyttige verktøy, og du kan gå gjennom spillet alene hvis du føler deg mer selvsikker. Ellers kan du slå deg sammen med et par venner, eller justere innstillingene, og nyte et avslappende puslespill med sjarmerende grafikk.

3. Prinsesse Peach: Showtime!

Nok en gang viste 2024 seg å være et flott og overraskende år for Switch. Var det noen ekte GOTY-kandidater på hybridkonsollens line-up? Kanskje ikke, men dette var på ingen måte det tørkeåret vi hadde trodd det skulle bli, og Princess Peach: Showtime! beviste det tidlig. Med et soloeventyr der Peach forvandler seg til ulike versjoner av seg selv basert på antrekket hun har på seg, leverte Nintendo en flott familievennlig opplevelse som nok en gang satte moroa i høysetet for utgivelsene.

2. Astro Bot

Her er han, som du sikkert forventet. Astro Bots krav til rask timing gjør kanskje Sonys GOTY-vinner litt mer egnet for eldre barn, eller for ungdommer som skal se på at en forelder spiller, men det fargerike og søte plattformspillet vil få barna til å mimre om barndommen om tjue år på samme måte som Mario, Pokémon og andre definerte barndommen vår for flere tiår siden. Den eneste grunnen til at det ikke er nummer én, er at det bare har plass til én spiller, noe som betyr at det ikke akkurat kan samle hele familien.

1. Super Mario Party Jamboree

Apropos å samle familien (eller kanskje splitte den), er det ingenting som er så familievennlig som et virtuelt brettspill. Med enkle regler og akkurat nok tilfeldigheter til at selv bestemor har en sjanse til å vinne, oppfyller Super Mario Party Jamboree alle kriteriene for å være et veldig bra spill og et veldig bra familiespill. Hvis du ønsker å tilbringe det som er igjen av høytiden med å spille noe sammen med familien, er det få ting vi kan anbefale bedre enn Super Mario Jamboree.