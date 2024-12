De beste festspillene i 2024

HQ

Selv om du kan finne frem et brettspill med vennene dine, er det flere og flere partyspill som finner veien til skjermene våre. Enten du samler folk IRL eller på nettet, har vi samlet en liste over noen av våre favoritter fra året som har gått.

5. Jackbox Naughty Pack

Hvis du ikke planlegger en familievennlig festkveld, har Jackbox Naughty Pack akkurat det du trenger. Det er en NSFW-versjon av en vanlig Party Pack, selv om den bare kommer med tre spill. Disse tre gir imidlertid en skitten smak til en allerede vinnende formel. Ikke den beste Party Pack der ute, men den har absolutt sin egen unike, frekke sjarm.

4. Nintendo World Championships: NES Edition

Nintendo World Championships er kanskje et partyspill for den mer konkurranseorienterte spilleren: NES Edition er et spill som virkelig kan avgjøre hvem som er den beste gameren blant deg og vennene dine. Spillet gir tilgang til mange klassiske spill og utfordringer i dem, og du kan sette ferdighetene dine på prøve i speedrunning-utfordringer, der du kan konkurrere mot deg selv og andre spillere for å få den beste poengsummen. Det blir kanskje ikke den mest avslappede spillkvelden, men det kommer til å bli en morsom en.

Dette er en annonse:

3. Boomerang Fu - Deluxe-utgave

Greit, denne er i stor grad juks, da det ikke er et nytt spill, men det er et flott spill, gitt en ny versjon i år. Boomerang Fu ble utgitt tilbake i 2020, men i denne nye versjonen får du spillet og all tilgjengelig DLC, inkludert nye kart, figurer og mer. Spillet er herlig enkelt, og krever bare at du løper rundt på et lite kart, plukker opp power-ups og kaster bumeranger for å skjære de søte vennene dine i to. Det er enkelt, men lett avhengighetsskapende, og passer for spillere på alle ferdighetsnivåer.

Dette er en annonse:

2. Just Dance 2025 Edition

I likhet med FIFA eller Call of Duty får vi en Just Dance hvert år, og i likhet med disse spillene er det ikke mye som er gjort for å forbedre den opprinnelige formelen. Men Just Dance kommer med nye sanger, nye danser og mer som du kan nyte sammen med vennene dine, og det er fortsatt en absolutt festklassiker. Dessuten er det faktisk en treningsøkt hvis du holder på i timevis, og det kan være en fin måte å varme seg på i vintermånedene mens du perfeksjonerer favorittdansene dine.

1. Super Mario Party Jamboree

Det skulle vel aldri bli noe annet på toppen av denne listen? Party ligger bokstavelig talt i navnet, og det nyeste Super Mario Party er kanskje det beste hittil. Hvis du ikke er kjent med det, fungerer det som et brettspill der Mario og andre figurer kaster terninger i håp om å samle mynter og stjerner over hele kartet. Men en gang i hver tur er det også et minispill å spille, som ofte ender opp med å være den beste delen av ethvert Mario Party-spill. Med mange andre spillmoduser lagt til ved siden av den tradisjonelle modusen, er Super Mario Party Jamboree lett 2024s ultimate festspill.