De beste filmene i 2024

(05) Kjærligheten ligger og blør

Noen ganger er det fint med en film som bare tør å være seg selv, og Saint Maud-regissør Rose Glass' siste filmatiske eksperiment Love Lies Bleeding var akkurat det forfriskende sparket vi trengte i dette magre kinoåret. I likhet med Kristen Stewarts rollefigur falt vi pladask for filmens veldreide muskler, som med selvsikkerhet tok den ene skrudde vendingen etter den andre og bød på en dryppende, svett hevnthriller som blandet Coen-brødrenes hardkokte tone, driv, overdreven vold og en stor dose steroider. Et rått, surrealistisk beist vi ikke kunne ta øynene fra, og som hadde en nervøs, neglebitende puls bak sin hypnotiske overflate. Love Lies Bleeding var med andre ord en febrilsk femme fatale-drøm som vi mente hadde alle muligheter til å bli en fremtidig kultklassiker.

(04) Borgerkrigen

Da Alex Garland før kinopremieren på krigsfilmen Civil War kunngjorde for verdenspressen at han med denne filmen gir seg som regissør og kun akter å fortsette som manusforfatter, var det mange av oss som begynte en slags sorgprosess. Garland har nemlig med Ex Machina og denne filmen bevist at han ikke bare er teknisk dyktig og kløktig i sin historiefortelling, men også helt briljant på troverdig intense karakterskildringer og gripende dramaturgi.

(03) Substansen

Med The Substance tok Coralie Fargeat oss med på en svimlende reise som ikke bare fanget oss med sin visuelle prakt, men som også våget å fortelle en historie som gikk rett inn i sjelen. Et nikk til skjønnhetsindustrien og Hollywood som gang på gang overrasket oss og holdt oss i et jerngrep. Vi elsket hvordan de subtile nyansene i manuset aldri tok oppmerksomheten fra publikum, for ikke å snakke om hvordan de uforutsigbare vendingene holdt oss på kanten av stolen fra første til siste scene. Men det som virkelig løftet The Substance var det faktum at den ekstra kjøttfulle, latterfremkallende kroppsskrekkfesten føltes nesten like bra som The Fly eller Re-Animator.

(02) Den ville roboten

Etter at den første traileren hadde dukket opp, var det flere av oss i redaksjonen som avfeide Lilo & Stick-mannen Chris Sanders nye film og kalte den en tilsynelatende idéfattig Iron Giant-kopi. Ingenting kunne ha vært mer feil. The Wild Robot sto ikke bare på egne ben, den var gjennomsyret av balansert, emosjonelt avmålt og tåredryppende historiefortelling, sterke karakterer, vellykket humor og fenomenalt vakker estetikk.

(01) Dune: Del to

Man kan trygt si at Denis Villeneuve har gjort det umulige mulig igjen, og da mener vi ikke bare at han har klart å filmatisere en utrolig kompleks roman; han har også klart å gjøre kinobesøket mer relevant enn noensinne. Når hadde vi det så gøy på kino sist, egentlig? Vi ble helt betatt av vårt andre Dune-besøk, for vi har fortsatt ikke klart å gi slipp på Arrakis siden premieren. Som i en kryddervåt drøm husket vi ørkenplaneten som om vi var der selv, red på Shai-Hulud, kjempet med de undertrykte Fremen og var vitne til at en messiasskikkelse ble vekket til live. Mens mange andre studioer forsøkte å etterligne slitne filmoppskrifter, gikk Villeneuve sine egne veier med en selvsikker science fiction med verdighet, og oversatte Frank Herberts dystre dystopi med nøyaktighet og en dyp forståelse av forfatterens filosofi. Vi kunne ha latt redaksjonens største Dune-fanatiker André skrive spalte opp og spalte ned om Dunes sanne storhet, men vi nøyer oss med å si at tittelen som årets beste film var mer enn velfortjent. Storfilmer blir ikke bedre enn dette.