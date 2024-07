De beste filmene i 2024 så langt

HQ

(10) Evil Does Not Exist

Ryusuke Hamaguchi ga oss en av årets mest gripende historier så langt i Evil Does Not Exist, med en fortelling som dykker dypt ned i både filosofiske og emosjonelle sfærer og stiller ubehagelige spørsmål om menneskeheten og moral. Dramaet utforsker både eksistensielle temaer og etiske dilemmaer på en stilsikker og interessant måte, med visuelt imponerende scener som forsterker, engasjerer og rammer inn filmen på en dypt tankevekkende måte. Ryusuke Hamaguchi beviste allerede sine evner med Drive My Car her om året, og beviser nå med Evil Does Not Exist at han definitivt er en av vår tids mest interessante og minneverdige regissører.

(09) Love Lies Bleeding

Røykfylt, svett, merkelig, original, blodig, marerittaktig, forrykt ... vi kan slenge alle slags adjektiver etter denne kritikerroste kjæledeggen, men dette er en film du må ta pulsen på selv for virkelig å føle hvilket villdyr dette er i kjernen. For ingenting kan forberede deg på hvor herlig hemningsløs denne thrilleren kan være, og galskapen holdes sammen av det magnetiske forholdet mellom Kristen Stewart og Katy M. O'Brian - filmens virkelige stjerne. Love Lies Bleeding er en usedvanlig frisk hevnthriller på steroider som er en av årets heteste og mest brutale overraskelser.

(08) Late Night With the Devil

Det er ingen tvil om at Late Night With the Devil er en av årets beste skrekkfilmer så langt, og byr på en vidunderlig forskrudd reise tilbake i tid takket være sitt innovative konsept og intense atmosfære. Filmen utspiller seg under en direktesending på 1970-tallet, og blander effektivt psykologisk skrekk og overnaturlige elementer der det absurde møter det umulige, og takket være de treffsikre skuespillerprestasjonene løftes historien til uventede høyder. Late Night With the Devil er en vanvittig reise inn i det ukjente som er krydret med like mye absurditet som alvor, noe som gjør den til et absolutt must for sjangerfans og en av årets mest interessante og beste filmer.

(07) The Fall Guy

John Wick/Atomic Blonde-mannen David Leitchs fargerike, vittige og morsomme kjærlighetsbrev til alle stuntmennene og -kvinnene i filmverdenen er utvilsomt en av de mest vellykkede actionkomediene som er utgitt de siste fem årene, og en av årets mest underholdende filmer så langt. Her har Leitch hyllet den gamle 80-tallets trashserie med en sammenbitt Lee Majors i hovedrollen akkurat passe mye, og kastet inn akkurat passe mange sjangerklisjeer, noe som til syvende og sist har skapt en morsom, pratsom, eksplosiv og nydelig helhet.

(06) Civil War

Alex Garland (28 Days Later, Ex Machina) pensjonerte seg som regissør med denne stramme actionthrilleren om en politisk konflikt i USA som kastet landet ut i væpnet konflikt, og vi husker fortsatt skuddvekslingen og nervene i Civil War, selv om det har gått flere måneder siden vi så den på kino. Garland hadde den meget gode smaken å ikke gjøre sin krigsfilm politisk, og valgte i stedet å fokusere på en liten, tett gruppe mennesker og deres innsikt i en konflikt som, i likhet med alle kriger, høster uskyldige ofre og ruger på en umenneskelig grusomhet og galskap som det er vanskelig å oppsummere. Stilsikkert skrevet, dyktig regissert og svært spennende.

(05) Robot Dreams

Årets søteste film handler om en hunds vennskap med roboten sin gjennom tykt og tynt, men mest gjennom tykt når hundens robot-bestevenn uheldigvis strander på en stengt strand... Og Robot Dreams trenger ikke å være mer komplisert enn som så. Her er ingen anstrengte konflikter, ikke behov for en dramaturgisk korrekt spenningskurve, bare tematikk i form av usikkerhet og tap. En famlende uskyldig sjel er den røde tråden når vi ser vennene lengte etter hverandres selskap i like kreative som drømmende segmenter, som leder frem til en direkte hjerteskjærende vakker avslutning. Robot Dreams er for tiden en av årets mest gledelige lykkepiller som ingen bør gå glipp av...

(04) The Promised Land

Med temaer som ambisjoner, moral og overlevelse, bød The Promised Land på en av årets hittil sterkeste skuespillerprestasjoner i Mads Mikkelsen. Han er en av vår tids beste skuespillere, og viste nok en gang sine utrolige evner som den drømmende og hardtarbeidende Ludvig, hvis prøvelser ble værende i oss lenge etter at rulleteksten var over. Det forjettede land utfordret, ikke bare gjennom sin komplekse og dype fortelling, men også takket være de utrolig visuelt slående miljøene som regissør Nikolaj Arcel serverte, som er like stemningsfulle som de er drømmende.

(03) Zone of Interest

Med sitt dristige og unike fortellerperspektiv var Jonathan Glazers kontroversielle hverdagsskildring en av årets desidert mest rørende og gripende opplevelser. Med Holocaust-leiren som nabo understreker filmen det absurde i den normaliteten som kommandant Rudolf Höss og hans familie streber etter, til tross for all lidelsen og døden som finner sted bare et steinkast unna. Noe filmen effektivt og subtilt formidler både gjennom sitt visuelle språk og sin briljante lydteknologi. Det monstrøse lurer alltid under overflaten og gir en særdeles sterk emosjonell påvirkning som både utfordrer og tvinger oss som tilskuere til å reflektere over moralsk likegyldighet og ondskapens banalitet.

(02) Innsiden ut 2

Akkurat når man trodde at Pixar ikke hadde det i seg lenger, kommer de med sin beste film på mange, mange år. Innsiden ut 2 er noe så uvanlig som en oppfølger som er minst like intelligent som sin forgjenger, og minst like emosjonell - noe som ikke sier lite med tanke på den emosjonelle bomben forgjengeren var. Gjenkjennelsesfaktoren var høy med de ungdommelige problemene som oppsto for Rileys følelser, som med humor og treffsikkerhet malte en dypt terapeutisk filmopplevelse for alle aldre på en varm og rørende måte. Pixar, det er på tide å legge igjen Toy Story-planene i lekekassen og gå all in på å filme hele Rileys liv hvis det fortsetter å være så skarpt.

ÅRETS BESTE FILM SÅ LANGT 2024:



(01) Dune: Part Two

Med tanke på hvor fantastisk vakker den var, den første filmen basert på Frankie Herberts utrolige klassiske sci-fi-mesterverk, hadde vi alle naturlig nok skyhøye forventninger til oppfølgeren. Den alltid briljante Denis Villeneuve ytet ikke bare andre del av den første boken rettferdighet, men klarte også å forbedre den allerede strålende historien om religiøs, blind, overbevisning med få midler, noe som resulterte i en film som vi allerede har sett flere ganger.