De beste filmene i 2025

HQ

5. Våpen

Zach Cregger gjorde suksess med Barbarian, så han hadde oddsen mot seg da han tok på seg nok en skrekkfilm. Forventningene var selvsagt skyhøye, og det var alltid en risiko for at det bare ville bli nok en i rekken av filmer som prøvde for hardt. Men Weapons leverte, og traff hardt. Den krever oppmerksomhet, tålmodighet og, ja, din totale tilstedeværelse, hvis du virkelig vil sette pris på den.

Premisset er tilsynelatende enkelt: et lite lokalsamfunn, en uforklarlig forsvinning og en snikende uro som ulmer like under overflaten. Cregger får nok en gang til mye med få midler og nekter å gi klare svar. Weapons har ingen problemer med å la deg famle i mørket. Det er ofte ubehagelig, til tider forvirrende, men også helt umulig å se bort fra. Den er langt fra en tradisjonell skrekkfilm, og baserer seg helt og holdent på atmosfære i stedet for jump scares. I stedet er det skyldfølelse, paranoia og frykt som står på menyen, sammen med den langsomt snikende følelsen av at noe er fundamentalt galt. Weapons er en film som deler vandene, men det er definitivt en film det kommer til å snakkes om kollektivt i lang tid fremover, i hvert fall frem til neste Cregger-prosjekt.

HQ

4. Syndere

Dette er Ryan Coogler på sitt beste. Den er fullstendig kompromissløs og ubehagelig troverdig, og er på overflaten en vampyrfilm, men bruker ærlig talt sjangeren mer som et verktøy for å formidle noe større.

Dette er en annonse:

Coogler har skapt en visuelt mektig 1930-tallsverden der klassiske troper brukes mer som en ubehagelig metafor for strukturell undertrykkelse enn som en tradisjonell trussel. Cooglers underspillede regi og gjennomgående sterke skuespillere, spesielt Michael B. Jordan i dobbeltrollen som Smoke-Stack -tvillingene, får hver scene til å føles som en kruttønne som venter på å eksplodere. Koblingen mellom vampyrmyten og bluesmusikkens historiske røtter som djevelens musikk er et usedvanlig genialt grep. Filmens endelige klimaks er like blodig som det er uunngåelig. Sinners vet hva den vil si, og gjør det uten å skamme seg eller nøle. Det er skittent, stressende og dypt menneskelig, med akkurat passe mye mørke.

HQ

Dette er en annonse:

3. Nürnberg

Historiske dramaer er alltid en balansegang mellom opplysning og ren forkynnelse, og enda mer når det gjelder noe så følsomt som en av Nazi-Tysklands verste forbrytere. Med Nuremberg klarer James Vanderbilt ikke bare å balansere dette perfekt, men også å bygge opp noe unikt og sjeldent.

Her er fokuset mindre på de store, velkjente sitatene og mer på prosessene; hvordan rettferdighet konstrueres, settes spørsmålstegn ved og noen ganger til og med kompromitteres. Det er en skremmende, metodisk og dypt fengslende historie om psykologiske maktkamper, ideologisk friksjon og moralsk ubehag. Hva betyr ansvar i et systematisk ondt maskineri? Er lydighet en felle, og er rettferdighet i det hele tatt mulig i skyggen av slike grusomheter? Dette er bare noen av de mange spørsmålene som Nuremberg våger å stille når Russell Crowe, i en av sin karrieres sterkeste roller, tar på seg portrettet av Hermann Göring. Filmen er tilbakeholden og intens, med den historiske skyldfølelsen hengende over alt som et tungt, vått teppe. Nuremberg er stram og nesten klinisk, noe som bare forsterker den uutholdelig mørke tematikken, og det er på ingen måte en film som skal nytes. I stedet engasjerer den på et dypt intellektuelt nivå og er definisjonen på voksenfilm. For den historieinteresserte blir det ikke mye bedre enn dette.

HQ

2. Ikke noe annet valg

Park Chan-wook kom sent til festen, men med No Other Choice gir den sørkoreanske auteuren oss nok et fenomenalt verk. Det er en like menneskelig som lekende ubehagelig film, der presset - økonomisk, sosialt og eksistensielt - står i sentrum. No Other Choice dømmer aldri, men lar vold og svik utspille seg, ofte med et kamera som dveler ukomfortabelt og gir tilskueren tid til å tenke over galskapen som utspiller seg foran øynene våre.

Filmen er iskald i sitt menneskesyn, fylt av ubehagelige sannheter og paralleller til vårt virkelige samfunn. Skuespillet er som forventet i toppklasse, der alt handler om kalkulert presisjon og tilbakeholdenhet. Yoo Man-sus reise inn i mørket og den langsomme utarmingen av hans menneskelighet er like kvelende som den er fascinerende. Det er en film som blir sittende i deg lenge, som gnager og nekter å gi slipp. Nådeløs og i toppklasse.

HQ

1. Det ene slaget etter det andre

Paul Thomas Andersons One Battle After Another er årets åpenbare nummer én, en film som føles både monumental og intim på samme tid. Den beveger seg mellom generasjoner, konflikter og ideologier, et svimlende epos fylt av små historier projisert gjennom Andersons unike linse. En historie om foreldre og barn, om arv, ansvar og hva det egentlig vil si å føre en kamp videre når verden ser ut til å gå baklengs.

Filmen låner løst fra Thomas Pynchons Vineland, men er langt fra en rettlinjet adaptasjon. Anderson bruker snarere materialet som et springbrett for noe større og mer tidløst. Et nærmest revolusjonært manifest som paradoksalt nok ender opp i noe så mildt som kjærlighet. Skuespillerne er vanvittig sterke. Leonardo DiCaprio og Sean Penn er stabile ankerfester, men det er Teyana Taylor som stjeler filmen fullstendig, som en karismatisk leder med like mye raseri som ømhet. One Battle After Another destillerer ti år med angst, sinne og absurditet til en enkel, men kraftfull innsikt, for uansett hvor håpløs situasjonen måtte være, er kjærligheten og fremtiden alltid verdt å kjempe for.