De beste forestillingene i 2024

2024 har vært et litt merkelig år for spillprestasjoner. Vi har ikke hatt en utpreget fortellingsdrevet tittel som så ut til å feie en prisutdeling, slik som God of War: Ragnarok eller The Last of Us: Part II, og i stedet har mange av de beste spillene i år fokusert på spillopplevelsen fremfor å være en filmatisk opplevelse. Astro Bot, Metaphor: ReFantazio og Black Myth: Wukong føles absolutt som videospill i stedet for å prøve å være mer. Men selv om dette året har vært preget av lek fremfor fremføring, betyr ikke det at vi ikke har hatt noen gode skuespillere i spill.

5. Clive Standen som Titus i Warhammer 40,000: Space Marine II

Mark Strong etterlot seg tøffe sko å fylle etter at han var ferdig med å spille Titus i det første Space Marine-spillet, men Clive Standen mer enn klarte utfordringen i årets oppfølger. Det er vanskelig å spille en Space Marine, ettersom du ikke kan fordype deg i følelsene til vanlige menneskelige karakterer, og en prestasjon kan virke treaktig eller foreldet, men Standen klarer virkelig å få Titus til å føles levende, selv uten å gå stort og bredt ut i prestasjonen. Han er underfundig, men ikke følelsesløs, og man får en følelse av at det bak all plikten og æren finnes lag av Titus som venter på å bli skrellet bort.

4. Richard Lintern som Igon i Elden Ring: Skyggen av Erdtreet

Jeg elsker Messmers stemmeskuespiller Jack Barton, som jeg mener gir en av de mest overbevisende halvgudopptredenene i hele spillet, men ingenting kan slå Igons monolog. Første gang du hører "CURSE YOU, BAYLE" runge gjennom arenaen når du tar deg av den fryktede dragen, vil du føle at du kan ta deg av hundre Bayles til så lenge du har Igon i ryggen. Det er litt av et meme, men Lintern ga alt i stemmeopptaksbåsen for å lage Igon, den tragiske NPC-en som har befestet sin plass i Soulsbornes historie.

3. Kazuhiro Nakaya som Ichiban Kasuga i Like a Dragon: Uendelig rikdom

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er en som liker å spille mange spill på originalspråket mye av tiden. Jeg bryr meg vanligvis ikke om jeg ikke kan forstå det og kan fint lese undertekster, og jeg tror dette gjør at du kan få den reneste forestillingen mulig, spesielt når det gjelder noe som Like a Dragon: Infinite Wealth. Kazuhiro Nakaya gjorde en utrolig god jobb med å gi liv til Ichiban Kasuga, i det som kanskje er hans merkeligste og lengste eventyr hittil.

2. Humberly González som Kay Vess i Star Wars Outlaws

Som hovedrolleinnehaver i et helt nytt Star Wars-eventyr, og det første åpne spillet i Star Wars, hadde Humberly González mye press på seg da hun ble med i denne serien, men hun gjorde det helt perfekt i rollen som Kay Vess. Bortsett fra tanker om gameplayet, viste González seg mer enn i stand til å skape en unik og interessant karakter i et univers som så desperat trenger en.

1. Melina Jürgens som Senua i Senua's Saga: Hellblade II

Det er vanskelig å ikke se Melina Juergens' innsats som Senua som noe som går utover det vi forventer av videospillprestasjoner. Juergens har virkelig brutt ned ideen om at alt som trengs for å opptre i et videospill er å sitte i en bås og lese replikker, og hun har blitt karakteren sin på en måte som få gjør. Uten Juergens finnes det ingen Senua, ikke på den måten vi kjenner henne her, og derfor fortjener hun anerkjennelsen hun får, til og med et nikk fra Harrison Ford selv, til tross for at han sa navnet hennes feil.