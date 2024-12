De beste kampspillene i 2024

HQ

I fjor så vi to av de tre store innen kampspill duellere om å bli kronet til mesteren av 2023. I 2024 dukket det siste medlemmet av de tre store opp, og selv om det var noen utfordrere her og der, med ett spill jeg bare ikke kan slutte å spille, var dette et enhestløp fra januar.

5. Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Men det betyr ikke at vi ikke har gode spill å snakke om. Denne posten jukser kanskje litt, ettersom den bare bringer gamle klassikere til moderne maskiner, men hvis jeg skal være ærlig, trenger vi tall her, folkens. Og Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, er fortsatt en av de beste fighterne dette året har produsert. Nostalgisk grafikk og kampstiler, som tar deg tilbake til de dagene da rare crossovers ikke bare var en greie for Call of Duty og Fortnite.

4. MultiVersus

Player First Games prøvde seg på å gi ut MultiVersus for et par år siden, men i 2024 fikk vi hele spillet. Det var noen ting som spillerne syntes var feil, men ellers har du fortsatt en veldig stram plattformkjemper med imponerende spillmekanikk. Hvis bare flere hadde vært villige til å spille det.

3. Ubestridt

Undisputed er en realistisk boksesimulator, med alt fra Snurre Sprett som slår deg i hodet med en gigantisk hammer, til en realistisk boksesimulator, og prøver å gi spillerne den opplevelsen de forventer i andre sportsspill. Med realistisk grafikk og en autentisk bokseopplevelse er Undisputed kanskje mer for en viss type fans av sportsspill, men det er fortsatt en toppkandidat på årets liste over fightere.

2. Dragon Ball: Sparking! Null

Som en som nettopp begynte å se på Dragon Ball i år, kom jeg tilbake til Sparking! Zero etter først å ha sett det som et morsomt, men overfladisk kampspill. Nå ser jeg det på samme måte som jeg ser Warhammer 40,000: Space Marine II for fans av den dystre, fjerne fremtiden. Dette er autentisk Dragon Ball, komplett med latterlige krefter, ødeleggbare miljøer og et system som får sterkere karakterer til å føle seg mektige, samtidig som det er utrolig tilfredsstillende å vinne som en svakere fighter. Bortsett fra ustabil nettkode og problemer med private lobbyer, er dette det morsomste jeg har hatt med noen anime-fighter.

1. Tekken 8

Men Dragon Ball: Sparking! Zero er ikke det morsomste jeg har hatt med å banke snuten ut av noen i år. Den prisen går til den forventede vinneren, Tekken 8. Det er kanskje et antiklimaks, men det er bare slik denne bransjen er noen ganger. Tekken 8 skrur opp tempoet, noe som gir raskere og farligere kamper, men det føles fortsatt som et ferdighetsspill. Uten de to øverste bidragene på denne listen kunne 2024 ha vært et overraskende dystert år for fightere, men heldigvis har vi dem å takke for å ha gitt oss en fenomenal tradisjonell fighter og en vill anime-brawler.