De beste Marvel-spillene i det 21. århundre har blitt avslørt

Hvis du har slått pokker ut av Marvel Rivals, og har vært på utkikk etter en annen superheltopplevelse for å pusse opp spillbiblioteket ditt, har de beste Marvel-spillene i det 21. århundre (ifølge Metacritic) blitt avslørt.

Som samlet inn av Clash.gg, starter de ti beste Marvel-spillene i dette århundret med noen ganske overraskende navn. Marvel's Spider-Man 2, Spider-Man: Miles Morales og Spider-Man fra Insomniac utgjør topp tre, men etter det kommer vi til noen mer interessante og mindre nylige titler.

Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds tar nummer fire, og er en flott crossover-kamptittel hvis du leter etter noe i den sfæren. Så er det Marvel Snap, det nylige kortspillet som tar et skudd mot slike som Hearthstone og Magic: The Gathering.

Spider-Man: Mysterio's Menace fra 2001 er nummer 6, etterfulgt av The Incredible Hulk: Ultimate Destruction fra 2005, Marvel Pinball, X-Men Legends II: Rise of Apocalypse og det alltid undervurderte Marvel's Midnight Suns.

