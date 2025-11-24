De beste måtene å komme i gang med Warhammer 40,000 på

HQ

Warhammer 40, 000 føles utvilsomt som om det er på randen av å bli like populært som Dungeons & Dragons etter lanseringen av 5th Edition, tributtene i Stranger Things og monstersuksessen til Critical Role. I motsetning til Dungeons & Dragons, som er utrolig lett å lære og kan være så regellett som du vil, kan Warhammer 40 000 være litt mer skremmende for en nybegynner.

Men hvis du har fått din første dose i keiserens (eller kaosgudenes, om du vil) tjeneste og har lyst på mer, har vi noen tips som kan hjelpe deg med å komme inn i krigsspillet, historien og begge deler. Uansett om du vil gå deg vill i bøkene i Black Library eller bruke utallige timer på å perfeksjonere visirene på hjelmene dine, har vi mange måter å hjelpe deg med å ta det neste steget i hobbyen uten å overvelde deg selv.

Warhammers plakatgutter. Er de din stil?

Tips for å komme i gang med Warhammer 40,000 - The Wargame

Warhammer 40,000 er en av de mest etablerte bordspillopplevelsene vi har i dag. Men det er et spill som stadig fornyes. På den ene siden kan det være vanskelig å henge med, men det betyr også at alle andre også studerer reglene hele tiden. Derfor trenger du ikke å bli like skremt når du skal sette deg inn i en liste eller reglene til å begynne med. Visst, noen ting vil stort sett alltid være de samme, men et stort tips for Warhammer i enhver forstand er at det, i likhet med historie eller vitenskap, på en måte alltid blir skrevet om. Metaen er i evig endring, så allerede dette bør være en stor vekt fra skuldrene dine.

Med det kan vi komme til et skikkelig nybegynnertips, som er å velge en hær du liker. En som du virkelig, virkelig liker. Før du ser på reglene, før du kjøper din første Combat Patrol, bør du vite at du kommer til å bruke timevis på å bygge og male disse små fyrene. Estetikk er enormt viktig for dette, sannsynligvis viktigere enn til og med historien og spillestilen, men det er riktignok mange faktorer som spiller inn når du skal velge en hær. Det viktigste er å velge en, og holde fast ved hæren din. Med mindre du bare er ute etter å samle, noe som er greit, er det ikke en god idé å bli dratt bort av hver utgivelsesbølge. Andre hærer får kule ting hele tiden. I år ble jeg nesten dratt til å bruke hundrevis på Space Wolves, for eksempel, men jeg holdt fast på mine elskede Dark Angels, fordi jeg visste at ellers ville jeg effektivt ha kastet bort en båtlast med penger.

Jeg vil anbefale mot å plukke opp et startsett for å komme inn i spillet, med mindre du vet at du vil ha enten Tyranid- eller Space Marine-enhetene. Selv Combat Patrols tilbyr kanskje ikke gode tilbud avhengig av fraksjonen din, selv om de blir fakturert som måten å komme i gang på. De vil imidlertid gi deg rabatt på å kjøpe alle enhetene i esken, noe som er en stor velsignelse i Warhammer. Noe som er verdt å tenke på når du skal velge hær, er hvor mye den vil koste. Selv om du synes Space Marines er litt generiske i utgangspunktet, koster de ikke på langt nær så mye å få en liste med som for eksempel Tyranids eller Eldar. <strong>P.S. Hvis du ikke er klar over det, er en liste en samling av enheter som utgjør en hær. De trenger en krigsherre, noen stridslinjeenheter, sammen med andre dataark og sannsynligvis et monster eller kjøretøy for å gi deg litt balanse.

Battleforce-bokser er vanligvis den beste introduksjonen til en hær, men de blir fort utsolgt og dukker ikke opp så ofte.

Å få månedens gratis minisett fra din lokale Games Workshop-butikk er en fin måte å finne ut om du liker å bygge og male en bestemt fraksjon, men internett tilbyr en stor mengde ressurser for å lære alt annet om dem. Min erfaring er imidlertid at kjøp, bygging og maling er de tingene du må gjøre mest av, så sørg for at du er fornøyd med alle tre når du velger en hær. Akkurat som i D&D er det i Warhammer 40 000 "the rule of cool" som gjelder, og det er bedre å holde seg til det man liker enn å jage etter den rådende metaen. Warhammer tar lang tid å forberede seg på, selv om du ikke maler, noe som betyr at når du har supermeta-bygget ditt klart, har det sannsynligvis allerede blitt nerfet.

Når du har valgt fraksjon, bygget og malt en hærliste du er klar til å ta med deg til bordet, er det på tide å lære seg reglene og hvordan spillet spilles. Hvis det finnes en juksekode for å lære seg krigsspillet, så er det kamprapporter. Jeg kan ikke annet enn å anbefale 40K in 40m fra Play On Tabletop. Den filmatiske, korte strukturen som teamet der gir Warhammer 40.000, gjør det like tilgjengelig som det er spennende, og nye fans bør virkelig sjekke ut et par spill for å se hvordan strukturen i spillet er, selv om de hopper over noen aspekter. Når du har fått en idé, vil du bedre kunne forstå retningslinjene fra regelboken og fraksjonskodeksen din. Hvis du spiller med venner, vil regelboken sannsynligvis dekke alle dine behov, men hvis du vil ha en mer konkurransedyktig fordel, vil du sannsynligvis trenge hjelp fra nettet eller en app.

Som du sikkert skjønner av avsnittene ovenfor, kan Warhammer 40.000 virke ganske komplekst, og til en viss grad er det også det, men du kan gjøre livet enklere for deg selv ved å velge fraksjon, bygge en hær jevnt og trutt uten å lage den fryktede skammens haug (en haug med ubygde/umalte Warhammer-modeller), og se på noen kamprapporter for å få et grep om reglene. Hvis du finner ut av det, vil du snart kunne delta i storslåtte slag i en dyster fremtid.

Tips for å komme inn i Warhammer 40,000 - The Lore

Dette er litt enklere, for det handler egentlig bare om utgangspunktet ditt. Hvis du bare er ute etter å få en generell oversikt over settingen, kan regelboken eller helst en fraksjonskodeks gi deg tusenvis av år med historie i et fortettet format. YouTube hjelper også her, men det er så mange YouTubere der ute nå at det er veldig vanskelig å bare velge en og si at de er de beste for nybegynnere. Du kan finne ut hvem du liker avhengig av stemme, videolengde og mer. Hvis du vil ha offisiell lore og lite annet, så har du mange alternativer.

Så lenge du er fornøyd med et keiserlig perspektiv (som du kanskje må tåle selv om du er fan av andre fraksjoner), så har du massevis av utgangspunkt, fra spill til bøker og en del andre ting innimellom. Secret Level gir deg masse action, men ikke så mange detaljer om settingen, så vi kan egentlig ikke anbefale det når det gjelder historie. Space Marine II gjør det mye bedre, og dumper et og annet nøkkelord her og der for å gi deg det inngangsdopet til Warhammer som det har gjort for så mange spillere. Rogue Trader er etter vår mening den beste introduksjonen til Warhammer 40 000, selv om det til tider kan by på mye tekst, noe som kan skremme bort enkelte fans.

Men hvis det er tekst du er ute etter, tilbyr Black Library tonnevis av Warhammer-bøker du kan grave deg gjennom. Den desidert største fortellende serien er The Horus Heresy, men hvis 50+ bøker høres litt skremmende ut for en serie, kan du ta fatt på Eisenhorn-trilogien, som fungerer som en perfekt introduksjon gjennom øynene til Games Workshops versjon av James Bond. Hvis du ønsker å få noen flere bokanbefalinger, kan du gjøre det her og her.