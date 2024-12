De beste multiplayerspillene i 2024

HQ

Det har vært et interessant år for videospill, fordi det på mange områder har føltes litt mangelfullt. 2024 har fremstått som litt av et forberedelsesår for et 2025 som har en så bred liste over tunge hittere at det kan gå inn som et av de største årene i videospillhistorien. Men dette betyr ikke at det ikke har vært noen utmerkede prosjekter, og når vi ser på flerspillersektoren spesielt, har vi hatt noen virkelige korkere i år. Så her er hva vi anser for å være de beste flerspillerspillene i 2024.

5. Palworld

Selv om vi gjerne skulle ha plassert Cat Quest III og dets herlige lokale flerspilleraction på denne listen, kan vi ikke overse suksesshistorien og briljansen som er Pocketpair's Palworld. Dette "Pokémon-med-våpen"-spillet debuterte for et enormt antall spillere og steg raskt i gradene til å bli en av Steams største titler gjennom tidene, og det med rette, for overlevelsesopplevelsen er et fantastisk eksempel på hvordan monsterfangstmekanikk kan kombineres med andre spillstiler for å skape et tidløst og uanstrengt fornøyelig solo- eller flerspillereventyr.

4. Warhammer 40 000: Space Marine II

Til tross for alle fordelene som et topp actionspill og PvP-modusene på nett, er grunnen til at Warhammer 40,000: Space Marine II havner på vår liste at den beste måten å nyte og oppleve denne fantastiske tittelen på, er sammen med allierte. Ved å samle noen venner og kjempe mot horder av Tyranids i kampanjen, blir Space Marine II ikke bare lettere å fordøye, men det blir også stadig mer episk og spennende når du og dine allierte kjemper for overlevelse mot enorme odds. Hvis du vil ha mer, er det faktum at det finnes en PvP-modus bare med på å sementere spillets flerspillerpotensial, selv om PvP ikke akkurat er det beste som finnes på Space Marine II.

3. Super Mario Party Jamboree

På samme måte som Cat Quest III, Super Mario Party Jamboree lager listen for å være stort sett det beste fest- og lokale flerspillerspillet i 2024. Vi kjenner og elsker alle Mario Party som serie, men Jamboree minnet oss på, etter mange år med middelmådige lanseringer, hvorfor denne serien har bestått tidens prøve. Det er uanstrengt morsomt, passer for alle aldre og ferdigheter, og har støtte for lokal og online flerspiller. I bunn og grunn tilbys alt du håper og ønsker deg av et topp flerspiller-videospill i det som kan gå inn som Nintendos beste tittel i 2024.

2. Solium Infernum

Det er kanskje ikke like kjent som resten av spillene på denne listen, men League of Geeks' Solium Infernum er et godt eksempel på et strategispill og et flerspillerspill som er gjort riktig. Den beste måten å beskrive dette prosjektet på er Civilization hvis det foregikk i helvete, og ja, det betyr at du inntar rollen som en av mange Archfiends som kjemper for å få så mye domene og kontroll over det uhellige riket som mulig. Du kan oppleve Solium Infernum alene, men det er best mot andre spillere og venner, spesielt med tanke på at det støtter asynkron flerspiller, noe som betyr at handlingen kan deles opp over flere dager når du og vennene dine får tid til å logge inn og registrere handlingene deres. Solium Infernum er kanskje et av årets mest brukervennlige flerspillerspill.

1. Helldivers II

Ja, du kan argumentere for at noen andre flerspillerspill fortjener å være på toppen av denne listen. Ja, du kan påpeke de tvilsomme beslutningene som ble tatt siden ankomsten i februar, og til og med hele den latterlige situasjonen rundt PlayStation Network -integrasjonen. Men til tross for alt dette kan ingen bestride at Arrowheads Helldivers II har vært årets mest ikoniske flerspillerspill. Tusenvis av spillere strømmet til kosmos tidligere i år for å hjelpe til med å forsvare demokratiet mot trusler fra romvesener og roboter, og det ble en så enorm hit og suksesshistorie at det føltes som om alle hadde registrert seg og startet sin kampanje i kampen for frihet. Helldivers II ble en livsstil i februar, og det er av den grunn at spillet topper vår liste over de beste flerspillerspillene i 2024.