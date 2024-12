De beste overlevelsesspillene i 2024

HQ

Overlevelsesspill er ikke alles kopp te, men de har en tendens til å tiltrekke seg millioner av spillere når de gjøres bra. Selv om de ikke har en spillerbase som er verdig et Twitter-innlegg eller en nyhetsartikkel på Gamereactor.eu (andre Gamereactors er tilgjengelige), har det vært mange gode overlevelsesspill i år, og som vi har gjort med de andre sjangrene våre til nå, skal vi trekke frem noen av dem.

5. Nightingale

Nightingale hadde ikke den mest solide lanseringen, og dessverre har dette kombinert med at det ble slukt av større overlevelsesspill ført til at det har gått litt i glemmeboken blant overlevelsesfans. Arbeidet som er gjort med verdensbyggingen i Nightingale er imidlertid helt strålende. Ideene til gaslamp-fantasyverdenen som er skapt her er en fryd å se utspille seg i spillet, og det å reise til forskjellige riker som en slags steampunk Doctor Who var en absolutt godbit i den tiden jeg hadde med det. Hvis du og noen venner vil ha en annerledes overlevelsesopplevelse, må du huske å sjekke det ut.

4. Når mennesket

Once Human utspiller seg i en merkelig og vidunderlig post-apokalypse, og er like engasjerende som det er merkelig. Once Human er et moderne overlevelsesspill som ser ut til å være sterkt inspirert av Lovecraft og annen kosmisk skrekk, og du kan fortsatt gjøre alle de vanlige overlevelsesoppgavene i Once Human, men du må også forholde deg til en og annen grusom skapning som overgår fantasien din.

3. Innhyllet

Med tanke på at det kom så kort tid etter et annet spill vi skal komme til på denne listen, ble jeg positivt overrasket over å se at Enshrouded ikke ble utfordret av andre overlevelsestitler ved lansering. I Enshrouded tar du over som en Flameborn, og må overleve i en fantasiverden for å stoppe redslene fra en korrumperende tåke. Ved å kombinere episk fantasy med overlevelse og flotte byggemekanikker, er det et spill som lett vil sluke timene, selv om det fortsatt er i Early Access.

2. Pacific Drive

Pacific Drive er ikke et massivt overlevelsesspill for flere spillere som de andre titlene på denne listen, men det er et overlevelsesspill. Et spill som lar deg og bilen din kjøre gjennom en merkelig forskrudd verden, en verden som vil sette deg og din trofaste metallhest på prøve. Det er en flott øvelse i å skape solid atmosfære, og utfordre den normale overlevelsesformelen som vi har latt oss bli for vant til de siste årene.

1. Palworld

Det virker som om barna lengter etter å skyte Pokémon med våpen. Palworlds suksess var lett å se på lang avstand, men jeg tror ingen av oss trodde hvor vellykket det skulle bli. Millioner av spillere i løpet av noen få uker, og et enormt antall samtidige spillere. Selvfølgelig er den juridiske kampen som den er, men Palwords suksess har bevist at folk ønsker å se søte og kule monstre i andre omgivelser enn det Pokémon-spillene har gitt oss.