Du vet at det har vært nok et sterkt år for plattformsjangeren når den presenterer et spill som ikke bare er med i kåringen av årets spill i ulike prisutdelinger, men som også er en svært dyktig utfordrer. Det er unødvendig å si at det sannsynligvis ikke er noen overraskelser i år når det gjelder hvem som troner øverst på denne listen, men de andre plassene går også til en håndfull andre lovende og godt mottatte plattformspill. Dette er hva vi anser for å være de beste plattformspillene i 2024.

5. Akimbot

Folkene bak Pumpkin Jack var tilbake i 2024 for å debutere med et gammeldags plattformspill som kretset rundt en robotduo. Akimbot utnyttet sjangerens enkle tilgang til å presentere en opplevelse som balanserte utfordring, enkel mekanisk dybde og levende art direction for å skape en helhet som står frem som et godt eksempel på hvorfor vi fortsetter å elske plattformspill i år etter år. Stemmeskuespillet kunne ha trengt litt arbeid, men handlingen fortsatte å underholde, og temaet var unikt nok til å gjøre Akimbot til et av årets beste i denne sjangeren.

4. Sonic X Shadow Generations

Det er ærlig talt det faktum at dette spillet for det meste er en remaster som gjør at det ikke havner høyere opp på denne listen. Sonic X Shadow Generations tar det fantastiske originale plattformspillet, forbedrer og oppdaterer det, og utvider det deretter ytterligere med en helt ny Shadow the Hedgehog-temahistorie. Hvis du syntes at Sonic Frontiers var litt for annerledes for din smak, går dette spillet tilbake til den typen og spillestilen som Segas mest berømte figur er kjent for, og beviser nok en gang at Sonic føles like friskt og spennende som for 30 år siden.

3. Nikoderiko: The Magical World

På samme måte som Akimbot, var VEA Games' Nikoderiko: The Magical World et spill som spikret alle kjerneelementene vi forventer av et plattformspill. Denne 3D-opplevelsen vekslet mellom ovenfra-og-ned-, side-scrolling- og tredjepersonsperspektiv, samtidig som det viste ekte dybde og variasjon i mekanikk, sjefskamper, kunst og biome-regi. Til å være en fersk IP beviste Nikoderiko at det fortsatt er nok av ben og plass til å innovere i denne tidstestede sjangeren.

2. Neva

Etter det virkelig fantastiske Gris, var vi ikke i tvil om at Neva ville blåse oss bort i kunstnerisk og grafisk forstand, og jammen skuffet det ikke. Dette nydelige indiespillet fortsetter å imponere med fantastisk grafikk og kulisser, men det er også den emosjonelle fortellingen og den stadig viktigere meningen i spillets kjerne som gjør at Neva hever seg over noen av de andre på denne listen. Dette er et virkelig fantastisk prosjekt, et av årets beste indiespill, et av årets beste plattformspill, og også et av årets beste spill, og grunnen til at det ikke tok førsteplassen på denne listen, er fordi Team Asobi eksisterer.

1. Astro Bot

Jøss, hva mer er det å si om dette spillet. Team Asobis plattformspill minnet mange av oss på hvorfor vi elsker dataspill, og hvor viktig det er at et dataspill både er nyskapende og rett og slett... morsomt. Astro Bot er alt et plattformspill bør være. Det er søtt og sjarmerende, ideelt for alle aldre og spillere, visuelt en fryd, lydmessig en fryd, og når det gjelder mekanisk dybde, nivåstruktur og design, er det helt uovertruffent. Astro Bot er et av de beste plattformspillene vi noensinne har spilt, og derfor er det ikke bare en kandidat til Årets spill i mange prisutdelinger, men også en klar vinner i mange tilfeller også. PlayStation har hatt et brutalt 2024 med vanvittige samfunnsvalg, avskyelige flopp og uvanlige maskinvarelanseringer, men Astro Bot var en vinner i alle tenkelige målinger, og derfor kan det ikke være noe annet sted enn på toppen av denne listen.