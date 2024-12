De beste puslespillene i 2024

HQ

Fra å løse forbrytelser til å sette sammen fargerike klosser - det finnes mange måter å løse gåter på i spill. Men alt som kan få oss til å klø oss i hodet og bli fristet av en YouTube-guide, er med på denne listen, som inneholder noen av våre favoritter.

5. Gudskjelov at du er her

Thank Goodness You're Here! er en absurd komedie som utspiller seg i den nordengelske byen Barnsworth, og er en nydelig animert måte å tilbringe en ettermiddag på. Du får stadig mer latterlige oppgaver, og du kommer til å klare byen Barnsworth på noen få timer, men tiden du tilbringer i spillet kommer du til å huske godt, kanskje mer for latteren enn for gåtene.

4. SteamWorld Heist II

SteamWorld Heist II har mange forskjellige hatter, men kaptein Leeways søken etter å redde botmennesket er i bunn og grunn en skikkelig fest. Ved å gjøre turbasert kamp til et puslespill i seg selv gjennom interessante mekanikker som å sprette kuler mot veggene, vil du hele tiden holde hjernen våken gjennom dette medrivende eventyret.

3. Arrangør

Hvis du ønsker å involvere hele familien eller trenger deres hjelp til å løse gåter, er Arranger kanskje noe for deg. Hele verden er rutenettbasert, og hovedpersonen Jemma håper å forlate den beskjedne landsbyen sin på jakt etter et større mål og eventyr. Arranger bruker det rutenettbaserte designet for å nå store gåtefulle høyder, og har også mange andre flotte mekanikker som holder deg engasjert.

2. Fremveksten av det gylne idol

Det er 1970-tallet, og 200 år etter at et mystisk gyllent idol skapte problemer i kongeriket Albion, ser det ut til at den irriterende gjenstanden er tilbake for å skape kaos blant beskjedne borgere. Plukk fra hverandre briljant håndlagde scener og oppdag sannheten bak de mørke gjerningene som forbindes med det gylne idolet. Et av de beste detektivspillene i nyere tid er ikke overraskende et flott pusselspill, selv om du ikke er så glad i spill av noir-typen.

1. Lorelei og laserøynene

En av de største overraskelsene i 2024 kom i form av Lorelei and the Laser Eyes. Til å begynne med er det kanskje overveldende med informasjon, men når du først kommer i gang, blir du raskt sugd inn i det ikke-lineære mysteriet om det barokke huset rundt deg, og den merkelige mannen som tilkalte deg til det.