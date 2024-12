De beste racingspillene i 2024

HQ

Det er ikke noe å legge skjul på, 2024 har vært et jevnere år når det gjelder racersjangeren. Vi har hatt færre nye tilskudd til sektoren, og av det som har debutert, er det bare en håndfull som er mer premium-følende tillegg. På mange måter har 2024 vært et større år for indie-racing enn det har vært for AA eller AAA, noe som 2025 nesten umiddelbart vil forsøke å rette opp i når det imponerende Assetto Corsa Evo gjør sin ankomst i januar. Vi snakker likevel ikke om fremtiden i dag, vi ser på fortiden, og med det i bakhodet, her er våre fem beste racingspill i 2024.

5. Expeditions: A MudRunner Game

Det er ingen hemmelighet at mange videospill ikke er i nærheten av å simulere bilfysikk på en skikkelig måte, spesielt ikke når du kjører offroad. Snowrunner og MudRunner -serien har alltid forsøkt å endre på dette, noe de nok en gang har klart med Expeditions: A MudRunner Game. Denne simulerte kjøreopplevelsen handler om å erobre naturen ved hjelp av en rekke spesialiserte kjøretøy og kraftige verktøy. Det handler ikke om å løpe fra punkt A til punkt B, men om å fullføre oppgaven og samtidig forårsake minst mulig skade på bilen, og om noe er det et godt eksempel på hvor tøft det kan være å kjøre utenfor allfarvei.

4. Golden Lap

Det er mange grunner til å glede seg over kompleksiteten og utfordringene som finnes i Frontier Developments' F1 Manager -serie, men noen ganger vil man bare omfavne og nyte enklere tider. Det er her Golden Lap kommer inn i ligningen, ettersom de talentfulle skaperne av Art of Rally har laget en simplistisk open-wheel racing-simulator som ser ut til å ta utgangspunkt i Formel 1s gylne æra. Med morsomme paroditeam og førere, en progresjons- og utviklingspakke som lar deg forbedre deg løp for løp og sesong for sesong, og en rudimentær, men likevel fantastisk art direction, er dette et fantastisk indie-alternativ for de som ønsker å simulere F1-action.

3. New Star GP

Du vil sannsynligvis begynne å se et tema med racingvalgene for 2024, og det ser ut til å være fordi Formel 1 er mer populært enn det noen gang har vært. Open-wheel racing-scenen har også ført til etableringen av indie-raceren New Star GP, som er en spennende arkadeopplevelse som fanger utfordringen og kompleksiteten i Formel-racing og kombinerer det med fantastisk retrografikk som ser ut som om den hører hjemme i et arkadekabinett bygget på 80-tallet. Det er virkelig et overbevisende eksempel på hvordan realistisk grafikk og nøyaktige fysikkmodeller ikke alltid er nødvendig for å ha det gøy i racingtitler, ettersom dette spillet vil forbli som en stift i racingsamlingen vår i mange måneder og sannsynligvis år fremover.

2. F1 Manager 2024

Det var alltid et av de to store offisielle Formel 1-spillene som skulle være med på denne listen, rett og slett på grunn av mangelen på konkurrenter i 2024. Vi har valgt Frontier Developments' simuleringsoppfølger av den viktigste grunnen til at dette spillet føltes som et seriøst skritt fremover i en allerede kompleks og detaljert serie. Joda, det er fortsatt grafiske finurligheter og merkeligheter som plager opplevelsen, men muligheten til å lage ditt eget lag fra bunnen av, de bredere og mer autentiske funksjonene for personalmentalitet, bedre AI, flere spennende utsikter og også risikoen for mekaniske feil i løpene gjorde denne utgaven mer gripende, frustrerende og spennende enn noen av forgjengerne.

1. Rennsport

Jepp, vi jukser litt her, for Rennsport er faktisk ikke engang i Early Access ennå, men du kan laste ned spillet og spille det helt gratis, så det er godt nok for oss. Teyon og Competition Companys Rennsport har fortsatt mye arbeid som kreves før det kan klassifiseres i samme åndedrag som sim-racing-storhetene, men det som allerede er presentert er et godt eksempel på hva dette spillet kan bli til slutt. Skarp og detaljert grafikk blandet med en potent fysikkmotor, en samling ekte baner å kjøre på, spennende biler å sette seg bak rattet i, og en rekke ulike spillmoduser for å konkurrere mot venner og noen av de beste sim-racerne i verden. Rennsport har en lysende fremtid foran seg, og denne pre-Early Access-versjonen er nok til at vi setter det på Best Racing Games -listen vår.