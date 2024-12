De beste rollespillene i 2024

HQ

Det har vært et sterkt år for noen få nøkkelsjangre. Action hadde Stellar Blade, Black Myth: Wukong og Warhammer 40,000: Space Marine. Hvis det er en sjanger som kan konkurrere, er det rollespill, som også har hatt noen flotte tillegg. Etter at 2023 brakte Baldur's Gate III, forventet vi ikke mange utfordrere til dets storhet i det påfølgende året, men disse forventningene ble knust.

5. Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Selv om jeg absolutt ikke er enig i å nominere denne utvidelsen til årets spill, mener jeg at heftige utvidelser kan regnes som noen av de største utgivelsene for en gitt sjanger. Elden Ring: Shadow of the Erdtree tar lærdom av Sekiros mer lineære historiefortelling, og kombinerer den med en ny og flott åpen verden for å skape FromSoftwares beste DLC til dags dato. Det er en eksepsjonell, vanskelig opplevelse fra start til slutt, som både polerer historien om The Lands Between og samtidig gjør oss sultne på mer.

4. Granblue Fantasy: Relink

Et spill du kanskje glemmer kom ut i år, Granblue Fantasy: Relink sparket i gang det fantastiske året som 2024 var for JRPG-er på en sterk måte. Dette spillet og et annet vi skal snakke om, fikk utrolig mange spillere tidligere på året, og satte scenen for 2024s fantastiske RPG-utgivelser. Granblue Fantasy er et klassisk JRPG med moderne spillelementer: Relink et perfekt utgangspunkt for nye fans av den etablerte serien.

3. Som en drage: Uendelig rikdom

Ah, her er det andre spillet jeg snakket om, som kom ut tidlig på året og la grunnlaget for et utrolig JRPG-år. Like a Dragon: Infinite Wealth satte rekorder for Ryu Ga Gotokus elskede franchise, og introduserte en ny mengde fans til de merkelige og fantastiske Yakuza/Like a Dragon-spillene. De er fortsatt ikke for alle, men de som får tak i dem, elsker dem.

2. Final Fantasy VII gjenfødelse

Jeg tror min venn og kollega Ben kommer til å drepe meg hvis dette spillet ikke kommer med på denne listen, så vær så god. Final Fantasy VII Rebirth ble kalt årets spill så snart det kom ut, og for noen holder det fortsatt den tittelen. Den andre delen av Square Enix' nyinnspilling av Final Fantasy VII lykkes på samme måte som mange av de midterste delene av en trilogi, og bygger på det som fungerte, samtidig som det forbedrer det som ikke fungerte i den første iterasjonen. La oss håpe at slutten kan holde landingen for å tilfredsstille fansen når den kommer.

1. Metafor: ReFantazio

Final Fantasy VII Rebirth ville sannsynligvis ha ligget øverst på denne listen hele året, hadde det ikke vært for Atlus' dristige steg videre inn i fantasy. Metafor: ReFantazio gir endelig folk som er for skremt av Persona sjansen til å nyte et Atlus-mesterverk, og for et spill det er. En flott historie, musikk og uendelig engasjerende kamper gir oss det beste rollespillet i 2024 med god margin. Det er i det minste vår mening, la oss få vite din.