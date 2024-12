HQ

Det kan ofte være litt vanskelig å definere nøyaktig hva som utgjør et simuleringsspill i disse dager, ettersom de ofte kolliderer med racing, strategi, sport, overlevelse og andre sjangre. Likevel har det i år vært en håndfull spill som er tettere forbundet med simuleringssjangeren enn andre. Av denne håndfullen har vi plukket ut det vi anser som de beste simuleringsspillene i 2024, så her er valgene våre.

5. Citadelum

Roma ble ikke bygget på en dag. Det er den ikoniske frasen, en frase som egentlig ikke passer på Abylight's Citadelum, en bybygger som handler om å samle ressurser, bygge en bosetning og gjøre den til et storslått og kulturelt mangfoldig knutepunkt. Det fine med Citadelum er ikke bare hvordan dette spillet presenterer en fantastisk bybyggingssimulering, men også hvordan det kombinerer det med strategiske, taktiske kamper og avanserte tilpasningssystemer som til og med omfatter utforming av egne kart. Abylight har tatt steget helt ut her med hvordan de tilbyr en enkel, men fornøyelig bybygger, og det er derfor det har havnet på listen vår i år.

4. Golden Lap

Vi fremhevet dette fantastiske og enkle spillet nylig som en del av sportsutvalget vårt, men vi gir det også et nikk her, da det virkelig er et herlig eksempel på en simuleringstittel. Funselektor Labs' Golden Lap tar kjerneelementene i Formel-racing og kondenserer dem til en enkel og nydelig simuleringsplattform som hyller den gylne æraen med open wheel-racing. Det ovenfra-og-ned-perspektivet, den livlige kunstretningen, den lettforståelige mekanikken og referansene til F1 gjennom tidene gjør dette til et virkelig enestående simuleringsspill som er verdt å bruke tid på.

Dette er en annonse:

3. Galacticare

Hvis du liker Two Point -titler og det særegne ved disse simuleringsprosjektene, er Brightrock Games' Galacticare en no-brainer. Her skal vi ut i kosmos og opprette og drive et sci-fi-sykehus med oppgave å behandle alle slags utenomjordiske livsformer og deres utenomjordiske sykdommer. Det er også et herlig muntert spill med gjenkjennelig humor og referanser, og en lang liste med spillmoduser som kan holde deg opptatt i timevis. For alle som leter etter en avslappende og hyggelig måte å tilbringe de mørke vinterkveldene på, er Galacticare et godt sted å begynne.

Dette er en annonse:

2. Planet Coaster 2

Folkene på Frontier Developments har hatt et meget sterkt år. Simuleringsekspertene har debutert med to spill som virkelig har imponert, og det som kommer til kort og blekner i sammenligning er ingen ringere enn det fortsatt fantastiske Planet Coaster 2. Denne oppfølgeren tar med seg det som gjorde originalen så enestående og bygger videre på det med en rekke mer raffinerte og detaljerte mekanikker og systemer, samtidig som den også leverer en vannparkfunksjon som gjør det mulig for brukerne å lage en helt egen del av parken sin. Frontier har levert topp simulering i årevis, og Planet Coaster 2 er bare ett eksempel på det.

1. F1 Manager 2024

Det andre eksemplet er F1 Manager 2024. Etter to tidligere utgaver som gradvis ble bedre og bedre, tok årets utgave virkelig serien til nye høyder. Med mer raffinerte og detaljerte systemer, bedre simulerte elementer, mer realistisk fører- og menneskeatferd, mekaniske feil som gir deg lyst til å rive av deg håret, og fortsatt kvalitetsgrafikk (om enn sære), er F1 Manager 2024 et enestående simuleringsspill og det beste eksempelet i år på at Frontier virkelig har sansen for denne typen videospill.