De beste skrekkspillene i 2024

Det har vært et ganske bra år for skrekkspill, ettersom vi har hatt et bredt utvalg av titler fra etablerte franchiser og nye originaler også. Det har vært rikelig med tradisjonelle overlevelsesskrekk til skrekkinngytende eventyr, og også en rekke narrativtunge prosjekter fra Supermassive-katalogen. Vi har definitivt ikke sultet på skrekkspill i 2024, men samtidig er det beste året har hatt å by på en nyinnspilling, og det setter også en presedens for hva slags år dette har vært.

5. The Casting of Frank Stone

Jeg vurderte å sette Until Dawns nyinnspilling på denne plassen i stedet, da jeg ikke synes noen av spillene i Supermassives katalog i år er så langt fra hverandre. Jada, Until Dawn har en bedre og strammere fortelling, og den nyinnspilte grafikken og det filmatiske fokuset får det til å se slående ut, men det er også et enormt overpriset produkt som er unødvendig med tanke på hvordan originalen fremdeles holder. Derfor har jeg valgt The Casting of Frank Stone i stedet. Dette spillet føles som det sløve siste åndedraget i Supermassives nå overbrukte format, men dette påvirker ikke det faktum at det også er skremmende, interessant og har rikelig med spillerens valg og handlekraft for å få historien til å føles som din egen. Det finnes utvilsomt bedre Supermassive -spill der ute, men dette er fortsatt en av de bedre skrekkutviklerne i verden, og det gjelder også her.

4. Reveil

Pixelsplits førstepersons psykothriller ble lansert i mars, og det er lett å glemme den i stedet for nyere utgivelser, men ærlig talt kan Reveil være årets skumleste videospill. For skrekksjangeren må det bety noe. Denne tittelen handler om å dykke ned i den splittede psyken til en plaget mann for å finne ut hva som skjedde med familien hans og hvordan den skumle Nelson Bros. Circus er involvert. Med mørke, uhyggelige stier å følge, forfølgende fiender, fartsfylt action, skremmende trusler og sjeleknusende lyd, er Reveil ikke noe for dem som klynker og kryper sammen ved mindre skumle skrekktilbud.

3. A Quiet Place: The Road Ahead

Jeg var virkelig ikke sikker på hvordan A Quiet Place ville la seg oversette til et interaktivt videospillformat, spesielt ikke et overlevelsesspill med skrekkelementer, men folkene på Stormind Games klarte å fullføre denne oppgaven med stil. The Road Ahead fanger A Quiet Place's mest geniale og skremmende elementer og styrker det med nisjepregede og finurlige spillalternativer som gjorde at du måtte være så stille som mulig i det virkelige liv. Ja, det kunne ha vært bedre med et annet fokus på miljøvalg og mekanisk oppsett, men når det gjelder oppgaven med å tilby A Quiet Place spill, klarte dette spillet jobben med glans.

2. Still Wakes the Deep

Hvis jeg hadde vært litt strengere og fastere i min behandling av nyinnspillinger i prisutdelinger, kunne Still Wakes the Deep ha gått helt til topps i år. I stedet kommer den litt til kort ved å bli nummer to i denne kategorien. The Chinese Rooms psykologiske skrekkfilm tok oss med til en kollapsende og fallende oljerigg i Nordsjøen utenfor kysten av Skottland på midten av 1970-tallet, hvor vi fikk ta del i en manns kamp for å unnslippe og overleve denne skremmende prøvelsen, alt mens en merkelig skapning jakter på ham og stadig ødelegger riggen ytterligere. Hvis det å løpe for livet er det du liker best i skrekkspill (din raring), så er Still Wakes the Deep et absolutt must fra 2024s katalog.

1. Silent Hill 2 Remake

Ingen overraskelser her. Når du tar et av tidenes mest innflytelsesrike og anerkjente overlevelsesskrekkspill, gir det en virkelig slående og vakker grafisk forbedring, forbedrer fiendens AI og oppførsel, gir en mer urovekkende verden å utforske, og viktigst av alt, overhaler kontrollene slik at de føles som om de hører hjemme i 2024, er det ikke mange grunner til at Bloober Teams nyinnspilling av Silent Hill 2 ikke skulle toppe denne listen. Det var et stort potensial og en stor risiko for at dette ikke ville bli levert til samme kvalitet og standard som forventet av denne moderne klassikeren, men de polske skrekkmesterne fikk det til å fungere og serverte et utmerket sluttprodukt som den dag i dag minner oss om hvorfor byen Silent Hill er så skummel og hvorfor Silent Hill 2 forandret og omdefinerte skrekksjangeren i sin helhet.