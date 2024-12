HQ

Det har vært et ganske utmerket år for skytespillfans, for uansett om du liker fartsfylt flerspilleraction, tredjepersons kooperativt kaos eller enspiller-eventyr, har 2024 gitt deg minst én grunn til å bli begeistret. Det er også på grunn av dette at vår topp skytespill-liste er en veldig konkurransedyktig og sterk liste, en liste som inneholder noen Game of the Year-kandidater, og en samling andre som uten tvil gikk glipp av med bare en liten margin. Så, med det som er tilfelle, her er det vi kaller de beste skytespillene i 2024.

5. XDefiant

Da Ubisoft debuterte XDefiant, var det egentlig bare et par ting som holdt dette spillet tilbake. Den første var ganske kjedelig progresjon, og den andre var en enkel mangel på innhold som mange antok at sesongmodellen ville ha løst. Det har vært et tøft 2024 for XDefiant siden den gang, da det egentlig ikke har skjedd, og det er også en veldig trist erkjennelse fordi ellers og så langt som en arenaskytter går, et prosjekt som kan konkurrere med den eviggrønne Call of Duty, XDefiant gjorde nesten alt riktig. Det leverte tett og fornøyelig action, godt tempo og spennende spill, engasjerende og morsomme kart, balanserte og unike klasser, og en enkel, men raffinert presentasjon også. Ubisoft hadde et prosjekt med enormt potensial i XDefiant, det har bare ikke klart å gjøre noe med det siden.

4. Helldivers II

Hvis vi skulle skrive denne artikkelen i mars, ville dette uten tvil vært øverst på listen. Arrowheads kooperative flerspillerskytespill er alt som gjør skytespillsjangeren så tidløs og populær, ettersom det kombinerer det intense stresset og actionen i ren kosmisk kamp med den typen absurditet og eksplosivitet vi forventer av en Starship Troopers-lignende opplevelse. Helldivers II har bare glidd nedover på rangeringen på grunn av det faktum at det siden ankomsten har blitt gjort og introdusert noen få tvilsomme design-, balanse- og fellesskapssentriske endringer, men også fordi noen virkelig sterke konkurrenter også har gjort seg kjent.

Dette er en annonse:

3. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

La oss gjøre én ting klart med en gang. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er et fantastisk spill. Men, og det er et veldig stort men, det har mange bugs og ytelsesdemoner. Det er av denne grunn at GSC Game Worlds imponerende prosjekt glir nedover på rangeringen, da det utover de styggeste elementene er en virkelig kompleks og imponerende førstepersons skytespill-actiontittel som står tå-til-tå med noen av de beste spillene vi har sett i hele 2024. Vi er villige til å gi det litt overbærenhet på grunn av situasjonen utviklingsteamet befinner seg i, men hva den overbærenheten ikke vil se det slå ut mer teknologisk sunne prosjekter.

Dette er en annonse:

2. Warhammer 40 000: Space Marine II

Hva mer er det å si om dette utrolige spillet? Hvis det hadde vært i 2010, ville vi kanskje ha hyllet dette som årets beste interaktive underholdning, men nå som det er 14 år senere, må vi konstatere at det lineære og nesten Xbox 360-aktige designet holder Warhammer 40,000: Space Marine II litt tilbake. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er uanstrengt, actionfylt, ren skytespillmoro, for dette spillet spikrer alle disse tingene og litt til, noe som gjør det til et topp skytespill for året og også til et av de beste videospillene i 2024 også.

1. Call of Duty: Black Ops 6

Det kan overraske noen å se Treyarchs tittel på topp, men ærlig talt Call of Duty: Black Ops 6 er den tilbakevendingen til form skytespillserien har trengt. Helt siden 2019s Modern Warfare, Call of Duty har det føltes som om det er i en nedadgående spiral når man ser på de årlige utgavene, og det nådde et punkt der vi ikke var overbevist før lanseringen om at Black Ops 6 og dets revolusjonerende Omnimovement og nostalgiske designelementer ville være nok. Men det var det. Det være seg en ren Black Ops -kampanje som imponerte, Multiplayer som føltes mer spennende enn noensinne takket være tilbakevendende Prestige -systemer og tempoet og flyten levert av Omnimovement, og en back-to-basics Zombies som tilbød mer tradisjonell rundebasert, strammere action, det var ikke mye dette spillet ikke gjorde riktig fra et Call of Duty -perspektiv.