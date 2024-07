De beste spillene så langt i 2024

HQ

(10)

Animal Well

Indie-duden Billy Bassos nyeste perle tok rundt sju år å utvikle, hovedsakelig fordi han brukte lang tid på å jobbe med sin egen spillmotor for å fange utseendet han mente ville passe best til konseptet. Da vi fikk sette våre svette poter på Animal Well, ble vi imponert over hvor stemningsfullt det var, smart designet, koselig, detaljert og fremfor alt retro på alle de riktige måtene.

(9)

Manor Lords

Hvis du tenker på å bygge en landsby i middelalderen, vil du like Manor Lords. I denne simuleringen skal du skape en landsby og utvikle den til en storslått by med festninger, kirker og boliger. Du skal også lede tropper i noe som ligner på slagene i Total War. Du må alltid tenke på når du skal slåss og om du skal slåss. Matprodusentene dine er også soldatene dine. Med sin vakre grafikk, dybde i spillet og vanedannende oppsett er det et av årets fineste strategispill. Det som holder det tilbake, er at det fortsatt er i Early Access. Det mangler noen kart, bygninger og typer soldater. Det er også behov for å balansere spillet. Det er noe utviklerne jobber hardt med i forkant av tittelens 1.0-lansering. Selv om det ikke er ferdig, er det likevel et fantastisk eksempel på hva indie-utviklere med lidenskap kan få til. Det er derfor det havner på niendeplass på listen vår.

(8)

Stellar Blade

Få spillere ville takket nei til en stram, lineær og eksplosiv actionfest. Så da Stellar Blade ble avduket, håpet vi på noe som kunne oppfylle alle disse forhåpningene, og det vi til slutt fikk, viste seg å være akkurat så bra på alle disse punktene som man kunne ønske seg. Å lede hovedpersonen Eve gjennom alle slags miljøer i et spill som både lånte og blandet fra mange fantastiske inspirasjonskilder, viste seg å bli så bra fordi de enkelte elementene fungerte så godt sammen. Vi fikk et eventyr som både føltes kjent og til tider klarte å overraske, og selv om det ikke direkte brøt ny mark, var det fremfor alt takket være de fantastiske kampene mot spillets mektige sjefer noe helt spesielt.

Overraskende nok ble eventyret også akkompagnert av et nydelig pop-soundtrack. Det alene var ett av flere elementer som gjorde reisen spesiell. Det ble også raskt klart at vi ikke trengte å bekymre oss for at designet skulle dreie seg om lange bein og spretne kvinner. Tvert imot ble disse observasjonene raskt lagt til side når vi ble tilbudt så mye annet å la oss underholde av. Det å bli satt på prøve og måtte mestre kampsystemet til fulle var bare én av mange ingredienser som gjorde at vi virkelig likte Stellar Blade.

Det er alltid gøy å ha helt nye IP-er blant årets beste, og nå som Eve har gjort en storslått entré, håper vi at dette bare er begynnelsen, og at vi får se en oppfølger i fremtiden.

(7)

V Rising

Noen ganger dukker det opp spill som virkelig overrasker og glir inn som redaksjonens favoritter. Dette er tilfellet med V Rising. Vi snakker om et gjennomgående velkonstruert og veldesignet eventyr, men som samtidig er frekt nok til å kreve litt av deg som spiller. Du må vite hva dette er, og fremfor alt hva det ikke er. Det vi får er ikke bare en Diablo-klone, men også et eventyr som gir oss virkelig dyptgående muligheter til å bygge og styre vårt eget slott. Kort sagt, hvis du liker Diablo-spillingen, men vil ha noe virkelig spesielt, bør du sadle opp og bli en mørk overherre for å bygge ditt eget rike i V Rising.

(6)

Homeworld 3

Det var minst én person i redaksjonen som ivret for å vende tilbake til den elskede Homeworld-strategiserien. Det er spesielt tydelig at mulighetene for å bevege seg gjennom det tredimensjonale rommet ikke har blitt overgått i strategisjangeren. Blackbird Interactive klarte med Deserts of Kharak å bevise at de forstår seg på merkevaren. Homeworld 3 er en virkelig gjennomarbeidet tittel. Med en gripende historie, flott musikk og forbedret spillmekanikk klarer den nok en gang å trollbinde oss. Styrken ligger, akkurat som i forgjengerne, ikke i flerspillermodusen, men i kampanjen. Muligheten til å bruke omgivelsene som skjul eller transportruter var også en kjærkommen oppgradering. Ved å utnytte 3D-miljøene til det fulle kan du både legge deg i bakhold og overraske fiender fra ulike retninger. Det er utvilsomt en av årets mer unike opplevelser og et flott strategispill, til tross for mangelen på flerspillerinnhold. Derfor havner det på sjetteplass på listen vår.

(5)

Balatro

Hvis noen for et par år siden hadde spådd at et av 2024s beste og mest overraskende spill ville være et roguelike basert på en klassisk fransk-engelsk kortstokk, ville nok mange hevet på øyenbrynene i vantro. Men Balatro finnes i dag, og vi i redaksjonen har virkelig kommet til å elske hele konseptet med å samle flere og bedre spillkort, samt å finne perfekte kombinasjoner i en utrolig underholdende versjon av poker som gjør regelboken til noe nytt og spennende, samtidig som kjernen er intakt. Halvveis inn i 2024 sliter vi med å finne en tittel som skiller seg like mye ut som LocalThunks kortbaserte roguelike gjør, og derfor seiler Balatro inn på en velfortjent femteplass på listen over årets beste spill (så langt).

(4)

Lorelei and the Laser Eyes

Det svenske eventyret Lorelei and the Laser Eyes blander gameplay og historiefortelling på en unik måte, og lar oss pusle på en måte vi aldri har gjort før. Løsningene er ofte like obskure som de er geniale, og det er få spill som gir en slik følelse av glede som dette. Hvis du er typen som liker å prøve å tolke tekster, tall og symboler for å finne hemmelighetene bak det hele, og setter pris på filmer som Hitchcock og Lynch, kan vi ikke anbefale deg nok å sjekke ut Hotel Letztes Jahr. Lorelei and the Laser Eyes er en unik spillopplevelse som i stor grad bidrar til å utvide hva gaming egentlig kan være.

(3)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes er absolutt et av de beste spillene i 2024 takket være den perfekte kombinasjonen av nostalgi og innovasjon. Eventyret er skapt av de opprinnelige utviklerne bak Suikoden-serien, og byr på en dyp og engasjerende historie med over hundre unike helter å rekruttere. Alle har sine egne evner og bakgrunnshistorier, noe som gir variasjon, dybde og personlighet. Grafikken er en fantastisk blanding av 2D-sprites og 3D-omgivelser, noe som skaper et visuelt retrofyrverkeri. Motoi Sakurabas musikk bidrar også til å forsterke den emosjonelle atmosfæren, og til syvende og sist er Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes er en kjærlig hyllest til klassiske JRjapoan-rollespill, noe som gjør det til et must i spillsamlingen din.

(2)

Like a Dragon: Infinite Wealth

Det var tidlig klart at Infinite Wealth ville bli et unikt spill i serien. Ikke bare er det det første eventyret med det nye navnet Like a Dragon, men det er også det første spillet som utspiller seg utenfor Japan og det første spillet som er utviklet, i hvert fall i stor grad, uten seriens skaper. Resultatet er et friskt, stort og velskrevet eventyr der den nye og den gamle hovedpersonen fra serien krysser veier utallige ganger for å markere starten på noe nytt i seriens kanskje beste eventyr til dags dato. Kort sagt, det er ikke noe fans av japanske rollespill bør være foruten.

(1)

Final Fantasy VII Rebirth

Det første spillet i remake-serien var allerede en fenomenal opplevelse som vi umiddelbart belønnet med høyeste karakter. Men om oppfølgeren hadde vært et lignende spill, hadde det ikke vært nok til samme vurdering. Med en ny konsollgenerasjon og en tilpasning av den åpne spillverdenen fra originalen krevde det rett og slett mye mer, men da vi endelig fikk muligheten til å sette tennene i Final Fantasy VII Rebirth, ble det raskt klart at alle forbedringene vi hadde håpet på, faktisk var der.

Det andre eventyret i serien viste seg å være fylt til randen med strålende innhold. Vi ble møtt av et mylder av engasjerende minispill og et strålende kortspill som fanget oppmerksomheten vår - et spill vi håper får enda mer kjærlighet og utvikling i fremtiden. Spillverdenen i Rebirth var også gigantisk og full av spennende hemmeligheter og uventede overraskelser som gjorde hvert øyeblikk til et nytt eventyr.

Historien holdt oss fanget fra start til slutt med sine intriger, vendinger og dyptgående karakterutviklinger. Da det var tid for å gi spillet karakter, var det ingen tvil om at det fortjente høyeste karakter. Nå gleder vi oss til det tredje spillet i serien, som vi håper vil overgå våre allerede høye forventninger.