De beste sportsspillene i 2024

Vi skal ikke gå rundt grøten her, sportsspillsjangeren er i ferd med å bli veldig, veldig gammeldags, ettersom etablerte franchiser fortsetter å gi ut lignende, men litt forskjellige årlige utgaver som blir vanskeligere å bli begeistret for på årsbasis. Det er stadig tydeligere i 2024, der noen av de beste sportsspillene som har debutert, i bunn og grunn er gjentatte kopier av 2023-variantene. Det er unødvendig å si at det bare er noen få overraskelser denne gangen.

5. WWE 2K24

Helt siden den absolutte katastrofen som var WWE 2K20, gjorde folkene på Visual Concepts det til sin livsoppgave å få denne sagnomsuste serien tilbake på toppen. Vi har sett det med fantastiske 2022- og 2023-utgaver, og nå fortsetter 2024 den trenden ved nok en gang å levere en lovende og tett wrestlingopplevelse proppfull av alt dramaet i det virkelige underholdningsproduktet. Årets spill presenterte ikke bare det typiske utvalget av moduser og en stor samling wrestlere å spille som, men det utvidet også utvalget med en 2K Showcase of the Immortals -modus som hyllet Wrestlemania gjennom tidene. Dette er fortsatt den beste måten å oppleve WWE i et virtuelt format.

4. EA Sports FC 25

Vi ble verken imponert eller inspirert av EAs første forsøk på å ta steget inn i en fotballverden uten FIFA. Fjorårets EA Sports FC 24 lot mye å ønske og manglet den graden av raffinement og dybde som vi vanligvis tillegger serien. Heldigvis tok utviklerne noen av disse tilbakemeldingene og fanopprøret og brukte det til å forbedre EA Sports FC 25 betraktelig, et spill som føltes som en passende investering for folk som spruter ut pengene på det som så ofte blir hyllet som en kopi av spillet fra året før. Hvis bare Ultimate Team var mindre av en cash grab ...

3. Undisputed

EA har sultet oss med mangelen på nye Fight Night -titler, og derfor er vi glade for at Steel City Interactive har tatt steget og faktisk levert et boksespill laget for boksefans. Jada, 1.0-lanseringen har hatt sine bugs og ytelsesproblemer, og ja, det er mange forbedringer som skal gjøres, men dette er designet for å være en autentisk bokseopplevelse for ekte boksefanatikere, og det er dette Undisputed har oppnådd. Det flotte kampsystemet byr på massevis av dybde og ulike slagteknikker, kombinert med lisensierte turneringer, belter og skannede boksere fra fortid og nåtid, gjør dette til en virkelig godbit for boksemiljøet. Igjen, hvis det ikke var for ytelsen og de tekniske problemene, ville dette spillet vært høyere på denne listen.

2. Top Spin 2K25

Det er en stund siden vi har hatt et seriøst simulert tennisspill, for til tross for at tennissporten var inne i en gullalder med generasjonstalenter som Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer i spissen gjennom hele 2010-tallet, endte Top Spin og Virtua Tennis -serien opp med å ta en veldig lang pause. 2024 var året da Top Spin bestemte seg for å komme tilbake for å redde tennis fra det som hadde blitt en ren arkadespillsport, og jammen skuffet det ikke. De offisielle og autentiske turneringene, arenaene, spillerne og utstyret, kombinert med et flott mekanisk og spillmessig oppsett, gjør dette til en sterk kandidat til å bli det beste sportsspillet i 2024. Hva mer er det å si?

1. NBA 2K25

Jepp, det er stort sett det samme spillet som 2023-utgaven, men som de sier, "if it ain't broke, don't fix it", og det er akkurat det mantraet som Visual Concepts holdt fast ved for NBA 2K25. Dette er fortsatt gullstandarden for et sportsspill, med utrolig grafikk, tett og spennende gameplay og mekanisk dybde, autentiske og nøyaktige baner, arenaer, spillere og utstyr, og en hel rekke spillmoduser som gjør at du aldri blir lei av action. Enten du vil spille som din egen karakter eller bygge et dynasti som general manager, er det helt opp til deg, og alle disse alternativene leveres i høy kvalitet, noe som gjør dette til en sikker vinner av vår kåring av det beste sportsspillet i 2024.