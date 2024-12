De beste strategispillene i 2024

HQ

Strategispillspillere er noen av de mest dedikerte spillerne der ute, og de bruker hundrevis, om ikke tusenvis av timer på å male kartet i favorittfargen sin, lære seg alle de mest teite taktikkene som finnes, og bli en legendarisk helt eller en diktator som historien helst skulle ha glemt. Vi har sett mange spill som har tiltrukket seg disse spillerne i år, men hva er våre favoritter? Vel, les listen og finn ut av det, du burde vite hvordan dette fungerer nå.

5. Unicorn Overlord

Intrikat gameplay, strålende grafikk og en stor mengde dybde kombineres i Unicorn Overlord for å skape et av de beste taktiske RPG-ene vi har sett i nyere tid. Det er kanskje ikke 4X-strategien du tenker på når du hører om sjangeren, men det byr på massevis av taktisk briljans for de som vil ha litt mer i RPG-ene sine enn bare å mase det samme angrepet om og om igjen.

4. Sanger om erobring

Selv om det har tilbrakt en god del tid i Early Access, har Songs of Conquest offisielt debutert i år, og vi kunne ikke vært mer fornøyd med det. Songs of Conquest er et nostalgisk strategispill med levende grafikk og karakterdesign som føles som om det er hentet rett fra dine tidlige spillminner, og kombinerer sin fantastiske atmosfære med vanedannende spill som gjør det like morsomt i PvP og PvE.

Dette er en annonse:

3. Herregårdsherrer

Manor Lords kombinerer middelaldersk bybygging med taktiske kamper, og har det beste fra begge verdener for folk som bare elsker å se på en bosetning fra et fugleperspektiv. Årstidene går, byer stiger og faller, men øynene dine vil være limt til skjermen gjennom det hele, som en av de mest ambisiøse bybyggerne vi har sett, som har rikelig med strategisk dybde for de som ønsker å kjempe.

Dette er en annonse:

2. Frostpunk 2

Svært få strategispill skaper en så overbevisende verden og atmosfære som Frostpunk 2. Det er et av de få strategispillene der du er like interessert i å fullføre og fortsette historien om verdenen som du er i å få opp tallene dine og vinne. Grafikken er nydelig, og selv i en verden som for det meste er malt hvit, skaper Frostpunk 2 sin egen unike følelse av metallisk skjønnhet, som en videreføring av den utmerkede forgjengeren.

1. Solium Infernum

Det føles til tider som om siste halvdel av 2024 har sviktet den første. Flotte spill fra tidlig på året har gått i glemmeboken, og er det noe strategispillerne har gjort seg skyldige i, så er det å glemme Solium Infernum. Den mest forfriskende 4X-opplevelsen på mange år, dryppende av karakter med sitt helvetesdesign, var noe av det morsomste jeg har hatt i et strategispill siden jeg lastet opp Civilization for første gang (ikke det første, vel å merke, så gammel er jeg ikke). Tenk på det som Civilization, bortsett fra at du er i helvete, vennene dine spiller Archfiends som alle er ute etter tronen i Pandemonium, og du kommer til å ødelegge flere vennskap enn en IRL-økt med Mario Kart. Med dolking i ryggen i forkant av spillet belønner det en annen type strategi enn bare å bygge en megahær, og selv om det tar et øyeblikk å venne seg til bare to handlinger i en tur, er den jevnere spillingen dette muliggjør vel verdt det. Spill Solium Infernum!