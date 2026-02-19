De beste teene du kan innlemme i dine daglige ritualer

HQ

Vinteren ser ikke ut til å forsvinne i år, og med Punxsutawney Phil som spår minst seks uker til med vinter, er du kanskje på utkikk etter en velsmakende, varm drikk som kan lette på beina mens temperaturen er lav. I så fall har vi et utvalg av teer og brygg som har hjulpet oss gjennom vinteren så langt.

-------------

Twining's Superblends Glow Tea - £3,49

Dette er etter min mening teen over alle teer. Dronningen av teer, om du vil. Denne forfriskende blandingen av agurk og jordbær, supplert med grønn te og aloe vera-ekstrakt, har vært min personlige favoritt de siste ukene. Ikke bare smaker den godt, men det tilsatte biotinet bidrar også til å opprettholde hudens og neglenes vekst, noe som gjør denne teen ikke bare deilig, men også god for deg! Jeg liker å drikke denne teen midt på ettermiddagen, vanligvis etter lunsj, som en forfriskende pause på travle dager.

Handle her hos Holland and Barrett.

Dette er en annonse:

Twinings

Twining's kamille- og honningte - kr 2,00

Etter min mening er det ingenting som slår en godnattte, og Twining's har noen av de beste blandingene på markedet. Twining's Chamomile and Honey Tea er naturlig koffeinfri og laget av naturlige ingredienser, og er den ultimate drikken for en fredelig nedvarming. De gylne honningtonene utfyller den lett blomstrende kamilleblomsten, noe som gir en avslappende og skånsom te som passer perfekt på nattbordet.

Handle her på Waitrose.

Dette er en annonse:

Twinings

Teapsy's Vanilla Rooibos Tea "4.59" - kr 7,95

Teapsy er en liten bedrift som ble grunnlagt av to venner i Nord-London som beskriver seg selv som "enorme tedrikkere". Merket er lekent og fargerikt med drikker som "Bubble Bath" og "Lava Lamp". Min favorittte fra dem må være deres "4.59"-blanding, en koffeinfri blanding av Rooibos-te med toner av vanilje og karamell, noe som gir en kjeksaktig, varm te som virkelig er en klem i et krus. Teapsy er laget uten kunstige smakstilsetninger, og er definitivt et av de mest kreative og smakfulle temerkene på markedet.

Handle her på Teapsy.

Teapsy

Tea Pigs' peppermynte-te - kr 4,99

Ahhhh Teapigs. Spør hvilken som helst teelsker du kjenner, og Tea Pigs vil være en fast del av teskapet deres. Min personlige favoritt er deres peppermynte-te, en naturlig koffeinfri og sterk myntebrygg som hjelper på fordøyelsen og gir en frisk smak. Jeg bruker denne teen i morgenritualet mitt, da det er en fin måte å våkne på om morgenen. De blekemiddelfrie, biologisk nedbrytbare teposene er også en bonus, og de 100 % rene peppermyntebladene gir drikken din et skikkelig mintkick! Nydelig!

Handle her på Teapigs.