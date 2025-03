De beste tipsene for å komme i gang i Atomfall

HQ

Selv om det ofte har blitt sammenlignet med Fallout eller til og med S.T.A.L.K.E.R., føles Rebellion's Atomfall som en unik opplevelse så snart du våkner opp i en bunker midt i sonen, uten å huske hvorfor du er der. Til tross for det vakre landskapet og de vennlige menneskene i landsbyen Wyndham, er omgivelsene alt annet enn trygge, og hvis du har skrudd opp vanskelighetsgraden og ønsker å overleve, får du her noen tips om hvordan du kan komme deg videre i spillet.

Sniking er din venn

Når du først kommer ut av bunkeren, med sannsynligvis ikke mye mer enn litt tøy, alkohol, klærne du har på ryggen og en rusten pistol, kommer du ikke til å være i stand til å ta en gruppe Outlaws, Druids, Protocol eller noen andre som står i veien for at du skal finne veien ut av sonen. Det kommer du til å klare snart, men husk at dette spillet handler mer om utforsking og mystikk enn et spill som Fallout. Du kan stikke av med bue, rifle eller balltre, men du kan også ganske lett få tennene sparket inn. I det tidlige spillet anbefaler vi derfor at du holder deg lavt, bruker høyt gress og den ødelagte takedown-evnen for å holde deg trygg.

Lås opp verktøyene for suksess tidlig

Når du først begir deg ut i Slatten Dale etter at du har kommet ut av bunkeren, kan instinktet ditt være å dra til Wyndham Village, Atomfalls hovedby, for å søke sikkerhet, men spillets første virkelige mål eller ledetråd sender deg til nord i Slatten Dale, for å møte en handelsmann som heter Molly. Molly vil fortelle deg interessant informasjon om historien, men det er ikke derfor vi anbefaler at du oppsøker henne først. Nei, i stedet bør du oppsøke henne fordi hun kan gi deg en metalldetektor, en gjenstand som varsler deg om gjemmesteder og spesielle matbokser i bakken, fylt med forsyninger, og noen ekstra ledetråder hvis du er heldig. Selv om du kan kjøpe en metalldetektor fra en handelsmann, anbefaler vi at du finner en lommelykt, siden noen av Atomfalls områder kan være mørke.

Dette er en annonse:

Vær oppmerksom

Vanligvis plukker jeg opp mange notater og bøker i et spill, men det er sjelden jeg gir dem mer enn et blikk. I Atomfall må du slutte med den vanen, for hvert eneste papir kan føre deg ned i et nytt kaninhull. Spillet forteller deg aldri hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det, og du er avhengig av notater og ledetråder for å fortelle historien din. Vær også nøye med kartet ditt, ikke bare stiene og de viktigste stedene, for noen ganger må du bruke koordinater for å finne viktige skattesteder eller skjulte figurer. Sjekk også omgivelsene dine grundig, for selv viktige gjenstander vil ikke skinne så sterkt, og du kan gå rett forbi dem.

Dette er en annonse:

Lad opp!

Feil balltre, men du skjønner poenget. Jeg har prøvd mange våpen i Atomfall, og jeg synes at cricket-flaggermuset er et av, om ikke det beste nærkampvåpenet i spillet. Skaden er ikke den største, men det kan holde hele bølger av fiender under kontroll med den mengden hitstun disse balltreene har. Outlaws bærer dem rundt i Slatten Dale, og når du først har fått tak i en, vil du ikke se deg tilbake. Selv sammenlignet med avstandsvåpen er det vanskelig å ikke ta flaggermusen i bruk, siden den ikke går i stykker og hvert treff slår motstanderen tilbake slik at de ikke kan angripe seg selv.

Handlere og B.A.R.D. gir deg ferdigheter

Ferdigheter er litt merkelige i Atomfall. De er mer som speidermerker som du får ved å trene opp stimulanser. Samler du nok stimulanser, kan du øke helsen, desarmere feller og mye mer. Du vil legge merke til at mange lapper i ferdighetsmenyen er tomme. For å låse opp disse ferdighetene og gjøre dem kjøpbare, finnes det noen skjulte ferdighetsbøker, men ellers kan du også finne noen hos handelsmenn. Bare sørg for å ta med nok forsyninger. For å få tak i treningsstimulerende midler anbefaler vi også at du gjennomsøker alle B.A.R.D.-fasilitetene du kan, samt B.A.R.D.-kassene. B.A.R.D. er navnet på forskergruppen som drev med forskning i og rundt Wyndham, så hvis du ser noe med en oransje dør, kan du forvente at det er ferdighetspoeng gjemt der.

Spill på alle sider, slik at du alltid vinner

Du kan ta historien i mange forskjellige retninger i Atomfall. Vil du følge ordene til den strenge protokollføreren, eller vil du stole på en mystisk kvinne i skogen? Tror du at en elektriker som jobber alene kan få deg ut, eller vil du lytte til de uhyggelige ordene som kommer til deg hver gang du tar telefonen? Vi sier hvorfor ikke prøve alle sammen, i hvert fall for en stund. Du kan drepe hvem du vil i Atomfall, men hvis du bare klarer å holde alle på din side, kan du høste belønningen og få nye ledetråder til å finne din egen vei ut av sonen. Du kan selvfølgelig ikke gjøre alle til lags for alltid, men i begynnelsen er det best å vurdere alternativene dine, for det kan komme avsløringer senere som kan få deg til å ombestemme deg.

Hvis du ikke kan slå det, så forlat det

I Atomfall er det mange ganger du tror du er på rett vei, men så finner du en dør som er låst foran deg, eller en hindring som du ikke kommer deg over ennå. I slike tilfeller er det eneste du kan og bør gjøre å bruke Elden Ring-metoden. Atomfalls kart består av fire hovedregioner, som hver for seg er ganske små, så det tar ikke så lang tid å komme tilbake. Dessuten må du ofte komme tilbake etter å ha oppdaget noe nytt i historien. Så ikke kast deg ned i et bestrålt hull om og om igjen hvis du ikke trenger det, og dra et annet sted for å se hva som finnes der ute å oppdage.