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The Blood of Dawnwalker

De endelige og fullstendige PC-spesifikasjonene for « The Blood of Dawnwalker er nå offentliggjort

Kan PC-en din takle Rebel Wolves' ambisiøse action-RPG?

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Om litt over to uker lanserer utvikleren Rebel Wolves (som består av en gruppe tidligere The Witcher-utviklere fra CD Projekt Red) sitt første prosjekt, det ambisiøse action-RPG-spillet The Blood of Dawnwalker. Med lansering 3. september har studioet nå delt de fullstendige og endelige PC-spesifikasjonene for spillet, noe som betyr at du nå kan finne ut om PC-en din vil kunne kjøre spillet.

Kort sagt bør PC-en din kunne kjøre « The Blood of Dawnwalker i en eller annen grad. Kravene på nivåene «Low» og til og med «Medium» er ganske overkommelige, da de er rettet mot eldre generasjoner av prosessorer og grafikkort. Utfordringen begynner å øke når du kommer til kravene på nivåene «High»/«Recommended» og deretter, som forventet, «Ultra», da disse to alternativene krever mer moderne og kraftig teknologi.

Det viktigste å merke seg generelt er at alle PC-spillere må sette av 60 GB SSD-plass til spillet, noe som egentlig ikke er så mye når man ser på størrelsen på noen moderne spill.

For den fullstendige oversikten over spesifikasjonene, sjekk ut grafikken nedenfor.

The Blood of Dawnwalker

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