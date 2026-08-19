De endelige og fullstendige PC-spesifikasjonene for « The Blood of Dawnwalker er nå offentliggjort

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Om litt over to uker lanserer utvikleren Rebel Wolves (som består av en gruppe tidligere The Witcher-utviklere fra CD Projekt Red) sitt første prosjekt, det ambisiøse action-RPG-spillet The Blood of Dawnwalker. Med lansering 3. september har studioet nå delt de fullstendige og endelige PC-spesifikasjonene for spillet, noe som betyr at du nå kan finne ut om PC-en din vil kunne kjøre spillet.

Kort sagt bør PC-en din kunne kjøre « The Blood of Dawnwalker i en eller annen grad. Kravene på nivåene «Low» og til og med «Medium» er ganske overkommelige, da de er rettet mot eldre generasjoner av prosessorer og grafikkort. Utfordringen begynner å øke når du kommer til kravene på nivåene «High»/«Recommended» og deretter, som forventet, «Ultra», da disse to alternativene krever mer moderne og kraftig teknologi.

Det viktigste å merke seg generelt er at alle PC-spillere må sette av 60 GB SSD-plass til spillet, noe som egentlig ikke er så mye når man ser på størrelsen på noen moderne spill.

For den fullstendige oversikten over spesifikasjonene, sjekk ut grafikken nedenfor.