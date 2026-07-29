De europeiske ligaene, blant annet Premier League, Bundesliga, LaLiga og Serie A, avviser og fordømmer FIFAs planer

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European Leagues (EL) har også reagert på nyheten om at FIFA har til hensikt å selge ut minoritetsandeler i verdensmesterskapet og andre turneringer gjennom et datterselskap, og har, i likhet med UEFA, avvist ideen og sagt at verdensmesterskapet «ikke bør være til salgs» og at det ikke er Gianni Infantinos private eiendel.

Presidenten for EL, Claudius Schäfer, sa at dette forslaget vil gi private investorer en permanent rett til fotballen og utgjør en trussel mot grunnlaget som fotballen har utviklet seg og blomstret på i generasjoner.

Organisasjonen, som har 31 medlemmer fra de profesjonelle ligaene i Europa, blant annet Premier League i England, Ligue de Football Professionnel i Frankrike, LaLiga i Spania, Bundesliga i Tyskland og Lega Serie A i Italia, avholdt et virtuelt møte onsdag 29. juli for å drøfte temaene fra møtet, og alle støtter derfor dette standpunktet.

«European Leagues vil fortsette å samarbeide med UEFA for å ivareta sportens langsiktige interesser. Vi har tillit til at fotballforbundene rundt om i verden vil gjøre det samme når de gransker dette forslaget fra FIFA-presidenten», uttalte EL i en pressemelding.