De europeiske Yu-Gi-Oh! VM-kvalifiseringene for verdensmesterskapet 2026 begynner denne helgen

Det er på tide å d-d-d-duellere! Denne helgen begynner den europeiske delen av 2026 Yu-Gi-Oh! World Championship Qualifier - Nationals, der publikum kan konkurrere i fire kategorier for å bevise at de er duellmestere og gjøre seg fortjent til en plass i VM-kvalifiseringen, som skal finne sted i juli.

Det er allerede mye som står på spill i de nasjonale konkurransene, ettersom duellanter fra hele kontinentet vil reise til arenaer i 16 land for å prøve å bli nasjonal mester. Hvis du ønsker å gå enda lenger enn den prisen, kan du selvfølgelig gjøre deg fortjent til en plass i den nevnte VM-kvalifiseringen som finner sted i Brussel fra 10. til 12. juli, og deretter kan du til og med potensielt finne deg selv i verdensmesterskapet i Ariake, Japan fra 28. til 30. august.

Det er kanskje å gå litt foran oss selv, ettersom vi først har å gjøre med Nationals denne helgen. Spillere kan konkurrere i Yu-Gi-Oh! Master Duel, Yu-Gi-Oh! Duel Links via spillmodusene Speed Duel og Rush Duel, så vel som det tradisjonelle Yu-Gi-Oh! TCG.

Du kan finne nasjonale mesterskap i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania, i tillegg til mange andre land, og for de yngre duellantene der ute er det Dragon Duel National Championship, som er tillatt for spillere født i 2012 eller senere.