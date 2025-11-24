De fantastiske fire blir strandet på apenes planet i en ny crossover-tegneserie

HQ

The Fantastic Four De fantastiske fire er ikke dårlige når det gjelder å håndtere mektige og intelligente aper, ettersom de opp gjennom årene rutinemessig har støtt på Red Ghost og superapene hans. Men den neste utfordringen for Marvels First Family blir av et helt annet kaliber og en helt annen standard, for i en crossover-begivenhet strander Fantastic Four på The Planet of the Apes.

Jepp, en ny crossover-tegneserie har blitt avslørt, der Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm, og Johnny Storm er fanget i et land bebodd av intelligente aper. På dette uventede eventyret kan vi forvente at teamet støter på kjente figurer som Cornelius, Zira, Ursus og Dr. Zaius (det er ingen tegn til Caesar, siden dette er en mye senere epoke av The Planet of the Apes og ikke det opprinnelseshistorielignende kapittelet), alt mens de drar til Ape City for det som anses som en kongelig kamp.

Tegneseriens synopsis skisserer: "Marvels første familie er strandet på apenes planet! Bli vitne til historien når De fantastiske fire for aller første gang møter Cornelius, Zira, Ursus - og selvfølgelig Dr. Zaius! Men de kommer ikke til å dra alene! Kjente fiender fra Marvel-universet har satt sine øyne på Ape City, og det er duket for en kamp som fansen sent vil glemme!"

Tegneseriekryssingen er skrevet av What If... Galactus? av Josh Trujillo, med tegninger av Emma Frost: The White Queen av Andrea di Vito. Den kommer i salg 4. februar (F4, ha!), og du kan se forsidebildet nedenfor.

Dette er en annonse: