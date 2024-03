De fem beste Akira Toriyama-spillene

HQ

Nylig fikk vi den triste nyheten om at Akira Toriyama er død. Legenden som, takket være Dragon Ball, trolig betydde mer for manga og anime enn noen annen, og som påvirket popkulturen på utallige måter. Også i spillverdenen har vi hatt gleden av å nyte godt av hans arbeid, både gjennom lisensierte spill (som det kommende Sand Land og utallige Dragon Ball -titler), men også gjennom spillserier med originale figurer skapt av ham.

Som en slags hyllest til denne legenden har jeg nå listet opp mine fem absolutte favorittspill basert på Toriyamas arbeid. Det er min måte å takke ham på for all den fantastiske underholdningen han har gitt oss opp gjennom årene.

(5) Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies - Nintendo DS - 2010

Dette er en annonse:

Mens Square Enix ofte har jobbet med Final Fantasy i online-sammenheng, har dette vært langt sjeldnere når det gjelder Dragon Quest. Det finnes imidlertid unntak, og et av dem er det fantastiske Dragon Quest IX til Nintendo DS. For meg var det første gang jeg virkelig forelsket meg i Dragon Quest, takket være den sjarmerende designen - skapt av Akira Toriyama - og kanskje det faktum at Square Enix våget å utvide konseptet og hentet inspirasjon fra Diablo -serien og Bethesdas The Elder Scrolls IV: Oblivion. Siden det var en klar onlinekomponent med co-op (som fungerer bedre enn man skulle tro, til tross for at det er et klassisk japansk rollespill), fikk man også designe sin egen karakter og dermed skape sin egen Toriyama-figur. En herlig idé og noe av det morsomste jeg noensinne har hatt med et bærbart spill.

(4) Dragon Ball Z: The Legacy of Goku II - Game Boy Advance - 2003.

Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg aldri har vært noen stor fan av kampspillene Dragon Ball. Ikke at de har vært dårlige, men stilen passer meg ikke, og forsøkene på å gjenskape superkrefter har ført til generelt klønete kontroller. Heldigvis har det kommet andre Dragon Ball titler, og selv om jeg hadde store forhåpninger til Dragon Ball Z: Kakarot, et rollespillinspirert eventyr, klarte ikke engang det å overgå det flotte The Legacy of Goku II.

Dette er en annonse:

Så vidt jeg vet fikk Dragon Ball Z: The Legacy of Goku II aldri noen europeisk utgivelse, men det ble oversatt til engelsk via den amerikanske utgivelsen. Dette var Akira Toriyamas mest kjente figurer i et Zelda-inspirert eventyr med tydelige rollespillelementer og helt nydelig pikselgrafikk. En dessverre glemt tittel, selv om det solgte godt, som definitivt burde fått en oppfølger (helst i samme stil) i stedet for alle kampspillene Bandai Namco gir ut.

3) Blue Dragon - Xbox 360 - 2006.

Det var litt av et drømmelag som ble gjenforent da Final Fantasy -skaperen Hironobu Sakaguchi, Final Fantasy -komponisten Nobuo Uematsu og Akira Toriyama slo seg sammen for å lage et rollespill til Xbox 360. Resultatet ble Blue Dragon, et spill som for meg legemliggjorde alt jeg elsket ved tradisjonelle japanske rollespill, kombinert med produksjonsverdier vi ikke hadde sett tidligere i sjangeren i spill utenfor Final Fantasy -sfæren. Den hyggelige presentasjonen ble løftet flere hakk av Toriyamas særegne design, og sjefskampene står igjen som et spesielt sterkt minne. Blue Dragon er ofte i salg via Microsoft Store og er bakoverkompatibelt. Gi det en sjanse, du kan takke meg senere.

(2) Dragon Quest XI: Echoes of An Elusive Age - PC, PS4, Switch, Xbox One - 2020

Det er kanskje det nyeste spillet i serien og derfor noe jeg har i friskt minne, men Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age er et fantastisk eksempel på hva Akira Toriyamas fantastiske figurer kan gjøre. Her fikk vi et ganske stereotypisk magisk eventyr og en rimelig tradisjonell historie om den unge eventyreren med en tung skjebne på sine skuldre. Men Erdreas verden og historien vokste til noe helt annet takket være levende karakterer, der Erik, Veronica og spesielt Jade ble store favoritter.

Toppet med seriens beste spillopplevelse i et velbalansert kampsystem, fikk vi et rollespill som alle bør prøve, spesielt i Dragon Quest XI S: Echoes of An Elusive Age - Definitive Edition. Til syvende og sist er Dragon Quest XI en bemerkelsesverdig opplevelse som ikke bare hedrer Toriyamas kunstneriske arv, men rett og slett er et fantastisk japansk rollespill.

(1) Chrono Trigger - Super Nintendo - 1995

Chrono Trigger er et mesterverk som ikke bare står som et av de beste spillene fra Akira Toriyama, men også som et av de mest fremragende japanske rollespillene noensinne. Til tross for Super Nintendos mange begrensninger fikk vi en fantastisk historie, dype karakterer og en innovativ spillverden som få andre spill kan matche selv i dag. Fra hovedpersonen Crono til den mystiske Magus og den sjarmerende Robo hadde hvert medlem av gruppen din sin egen unike personlighet og bakgrunnshistorie, og samspillet og relasjonene skapte en sterk fellesskapsfølelse som raskt fikk deg til å glemme at du bare var en håndfull piksler og ikke virkelige mennesker.

Når vi kombinerer dette med Chrono Trigger's veldesignede spillverden, full av variasjon, miljøer og hemmeligheter med flere avslutninger, tegner det seg et bilde av et mesterverk. Som prikken over i-en støttes dette av en enestående spillopplevelse. Kampsystemet er dypt og engasjerende, med en blanding av tradisjonell turbasert kamp og actionelementer som gjør hver eneste kamp spennende.

Alt i alt er Chrono Trigger (som aldri ble utgitt i Europa på den tiden) en vellykket opplevelse som fortjener sin plass som det beste spillet basert på Akira Toriyamas verk, selv 30 år etter at det først ble utgitt.