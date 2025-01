De fem beste healerne i Marvel Rivals

HQ

I det nylig lanserte monsterhittet Marvel Rivals har Netease, etter vår mening, tatt de aller beste delene av Overwatch og laget et spill av dem, et spill som sprudler av personlighet og vanedannende spillopplevelse. Spillets 35 helter er delt inn i tre klasser, der Strategist-klassen er lagets beskyttere, som vanligvis holder seg bakerst og styrker, helbreder og beskytter sine allierte. I går ble sesong én av spillet lansert, og i den forbindelse har vi testet og gnidd alle strategene for å velge ut det vi for øyeblikket anser som spillets fem beste.

(5) Loki

Det er kanskje en grunn til at støtterollen i Marvel Rivals kalles strateg og ikke healer. For Loke er kanskje ikke den som helbreder sine allierte hele tiden, men med godt plasserte kloner kan de midlertidig udødeliggjøre et helt lag og stå imot massive angrep fra motstanderne. Og fordi han kan teleportere seg på null komma niks, er han et utmerket valg for å raskt unnslippe farer og hjelpe sine allierte fra et trygt sted, uten å risikere døden selv.

(4) Jeff the Land Shark

Den søte, lille landhaien fanget manges hjerter da han kom til Marvel Rivals. Men ikke la deg lure av den lille, alltid så glade og kosete Jeff - for han kan være skikkelig tøff. Jeffs vannstråle er perfekt til å helbrede teamet ditt når de er samlet i en stor klynge (noe som kan være utrolig vanskelig å få til med andre figurer). Ikke bare det, men angrepet hans er relativt sterkt, og en virkelig god Jeff kan beseire en duellant helt alene. Men det er først og fremst den ultimate evnen hans som skinner, der han kan svelge hele motstanderlaget, svømme noen meter unna og kaste dem ut for et stup og en sikker død. Snakk om å kunne snu kampen på sekunder.

(3) Luna Snow

Luna Snow krever ikke mye av deg for å håndtere henne med suksess. Hun er lett å komme inn i og kan tilby mye helse (både direkte og passivt). Skaden hun påfører er også stor og skal derfor ikke undervurderes. Hennes ultimate evne kan også gjøre laget udødelig i noen sekunder, noe som gir lagkameratene hennes god tid til å pumpe bly inn i fiendene, bygge på sine egne ultimate evner og knuse motstanderen på kort tid. Hun er rett og slett en veldig, veldig god strateg.

(2) Cloak & Dagger

Jeg har ofte fått kjeft fra lagkamerater når jeg har spilt som Cloak & Dagger, og det er kanskje ikke så rart. Dette er den vanskeligste karakteren i rollen å spille som, nettopp fordi du må kunne håndtere de to forskjellige karakterene og dermed kunne bestemme når du skal helbrede og skade. Men det er åpenbart at når du har en virkelig god Cloak & Dagger på laget ditt - er seieren nær. For den første sesongen ble den ultimate evnen også sterkere enn noensinne, med helten som nå gjør fire sveip i stedet for tre, noe som bare vil gjøre den fleksible helten farligere. Det som er viktig når du velger helten, er kommunikasjon med teamet ditt. I møte med den ultimate evnen er det viktig at lagkameratene vet om den, da den praktisk talt gjør dem udødelige, mens sporene av evnen skader fiendene.

(1) Mantis

Dette er utvilsomt den enkleste karakteren å spille som, men det krever litt innsats å mestre henne. Mantis kan helbrede og styrke sine allierte, styrke seg selv og lamme fiender for en kort stund. Siden evnene hennes lades om ganske raskt, må du ta tusenvis av avgjørelser i løpet av en kamp som henne. Det som gjør Mantis til den beste strategen, må imidlertid være det faktum at hun kan dele ut meningsløs skade når hun forsterker seg selv og leverer et skudd i pannen på fiendene. Det kan ta så lite som to skudd, og så ligger de flatt på bakken, og du stjeler rampelyset fra duellantene, samtidig som du helbreder dem maksimalt. Mantis' ultimate evne er også veldig sterk (ikke den beste, men god), og hvis du spiller bra, vil du ofte ha den tilgjengelig.

Hvilken av spillets strateger foretrekker du å spille som?