De fem beste karakterene i MultiVersus

HQ

Fjorårets monsterhit MultiVersus er tilbake igjen, og denne gangen som et "komplett" spill. Det betyr at hvem som helst kan laste det ned (det er tross alt gratis å spille) og begynne å slåss med alle slags maskoter. Jeg har allerede anmeldt spillet, og du kan lese hva jeg synes om det her.

For å hjelpe deg med å komme i gang, tenkte jeg å presentere mine fem beste fightere i det ferdige spillet (som har ganske betydelige forskjeller fra betaversjonen, der til og med karakterene har blitt redesignet og en hel klasse har blitt droppet). Men før jeg begynner med å presentere min egen toppliste over de beste figurene i MultiVersus, tenkte jeg at jeg ville undergrave min egen mening. Spillet har ikke engang vært ute i en uke ennå, og ingen har tydeligvis hatt tid til å maksimere fighterne, og som vi vet fra Street Fighter II, for eksempel, kan figurer bli ansett som bedre eller dårligere flere tiår etter tittelens utgivelse ettersom nye kombinasjoner og måter å (mis)bruke spillsystemet på oppdages.

Derfor velger jeg å presentere min egen utvelgelsesmetode. Jeg kan like gjerne erklære her og nå at jeg har kanskje 100 timer i spillet (ikke medregnet betaen, men jeg måtte jo begynne litt i rollen som anmelder). Det betyr at jeg ikke har et ultraklart syn, og det vil helt sikkert bli oppdaget ting senere som vil velte alt. Men fighting er en favorittsjanger for meg, og jeg har en grei forståelse av den, og jeg har privilegiet av å kunne kalle meg venn med noen av de største svenske fightingspillerne vi noensinne har hatt, og har dermed kunnet spille med og mot dem.

Når det er sagt, er denne listen ment for de aller fleste av dere, de som synes det er gøy med fighting og ønsker å kunne bli gode, uten å tilhøre esport-kandidatene. For deg vil denne listen være en god hjelp til å vite hvor du skal begynne. Så med det sagt, lykke til og sørg for å sparke noen seriøse maskotræv!

Dette er en annonse:

(5) Arya Stark

Arya var som kjent den dødeligste karakteren i Game of Thrones, og ikke overraskende hadde hun ingen problemer med å drepe maskoter i betaversjonen av MultiVersus. Og selv i det ferdige spillet er hun helt fenomenal. Kombinert med en fighter som Black Adam (som gjør det lettere for Arya å angripe bakfra), vil jeg til og med si at hun kan være en kandidat til å bli spillets beste karakter. Det faktum at hun også er den mest varierte karakteren i spillet, gjør at motstanderne aldri helt vet hva de har i vente, ettersom hun også kan bruke deres egne angrep mot dem. Kombinert med god rekkevidde, god styrke og høy fart gjør dette Arya til en svært allsidig og mektig fiende.

(4) Black Adam

Dette er kanskje et litt overraskende valg for de som foretrekker å spille en-mot-en, fordi karakteren ikke ville passe der. Men jeg har funnet ut at du alltid vil kjempe med en Black Adam på laget ditt på grunn av de flotte kombinasjonene hans som låser motstanderen og gjør det vanskelig for det andre laget å kjempe som et lag. Og den vanlige slagkombinasjonen hans sender også motstanderen vekk i ett kast, noe som med en koordinert lagkamerat betyr pålitelige og ødeleggende angrep med en veldig god sjanse for å sende figuren av banen. I tillegg er elektrisiteten hans en elendighet å slåss mot, noe som betyr at ingen får noen gratisangrep og hele tiden må være på tå hev. Black Adam er kanskje en Bruiser, men han er også spillets beste støttefigur akkurat nå.

Dette er en annonse:

(3) Jokeren

Det er ingen andre karakterer jeg har hatt så vanvittig irriterende møter med på nettet som Jokeren. Folk som er virkelig gode med klovnen gjør livet til et helvete for alle andre ved å bruke alle de vanvittige triksene hans, som ballonger og paier. Det verste er imidlertid rakettkasteren, som ikke bare er rask, men også veldig dødelig. Faktisk ser det ut til at Player First Games har innsett at de har skapt et veritabelt monster, og har løst det ved å gi ham en heftig nedkjølingsperiode mellom angrepene, men siden han er rask og smidig, er det som regel noe som kan håndteres. Jeg tror Jokeren er en seriøs kandidat til å være den morsomste fighteren å spille som, og jeg mistenker at han vil bli nerfet noe - så benytt anledningen til å hovere.

(2) Banana Guard

Min kunnskap om Adventure Time er ekstremt begrenset, så jeg hadde ingen forventninger til Banana Guard. Men det vi har her, er sannsynligvis spillets tydeligste og mest lettspilte fighter. Vi snakker om god styrke og god fart kombinert med fantastisk rekkevidde. Det gjør det til en ren fornøyelse å ta motstanderen som nybegynner, og sørg for å utstyre ham med Speed Force Assist og Pugilist for økt fart og styrke, så blir du livsfarlig helt fra starten av. Par Banana Guard med Black Adam, og du vil få mange mer erfarne spillere til å gråte ukontrollert. Som med The Joker frykter jeg en nerf for Banana Guard, men velsigne gleden som vil vare evig.

(1) Supermann

Gamle Supermann har aldri vært en av mine favoritter, til tross for at jeg er DC-entusiast. Det faktum at han kan gjøre alt og mer til, men er allergisk mot grønne romsteiner og har kaliper på utsiden av drakten sin, er... vanskelig å svelge. Men på MultiVersus er han favoritten min, og akkurat som i betaversjonen synes jeg han er den ultimate fighteren å starte med for å lære seg spillsystemet. Ikke bare er han vanvittig sterk, men han er også ganske rask, og evnen til å fly gjør at han har lettere enn noen andre for å komme seg inn på arenaen igjen etter å ha vært langt ute. Det faktum at han også automatisk tar med seg fiender han flyr forbi for en ærlig høyre hook, betyr også at Supermann relativt enkelt kan slå ut folk som i utgangspunktet er uskadd.

Hvem er din MultiVersus-favoritt?