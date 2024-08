De fem beste mobil-MOBA-ene for League of Legends-fans

HQ

MOBA-sjangeren, som er kjent for sin strategiske dybde og sitt dynamiske lagspill, har funnet veien til mobile enheter, og tilbyr flere alternativer som fanger ånden fra League of Legends. Her er de fem beste MOBA-spillene for mobil, som kan være midt i blinken for deg som er sugen på strategi og action. Alle er tilgjengelige ved fingertuppene.

5. Vainglory

Vainglory ble skapt av Super Evil Megacorp, og var blant pionerene som leverte en dyp og oppslukende MOBA-opplevelse på mobile enheter. Selv om populariteten har avtatt siden toppen, er det fortsatt et fantastisk valg for sjangerentusiaster. Vainglory er kjent for sin intrikate grafikk og innovative spillmekanikk, med et særegent trekantet kart i stedet for den tradisjonelle strukturen med tre baner. Selv om det beveger seg i et langsommere tempo sammenlignet med League of Legends, sørger vektleggingen av strategi og lagkoordinering for at det fortsatt appellerer til spillere som setter pris på taktisk dybde fremfor rask action.

4. Mobile Legends: Bang Bang

Dette var det første spillet i sitt slag som jeg spilte. Mobile Legends: Bang Bang er utviklet av Moonton, og har bygget opp en massiv spillerbase takket være tilgjengeligheten og de raske kampene. Spillet er designet for å gi en opplevelse som er enkel å komme i gang med, men utfordrende å mestre, med spilløkter som vanligvis varer mellom 10 og 15 minutter. Selv om det ikke har den samme strategiske dybden som League of Legends, gjør enkelheten og det lagorienterte spillet det til et tiltalende valg for de som ønsker en mindre kompleks, men likevel engasjerende opplevelse.

3. Arena of Valor

Arena of Valor er utviklet av Tencent Games og er den internasjonale versjonen av Honor of Kings, skreddersydd for et globalt publikum. Med en mangfoldig liste av helter og et gameplay som minner om League of Legends, leverer Arena of Valor en velbalansert opplevelse med lignende kart og mekanikk. Den internasjonale suksessen er et bevis på spillets evne til å beholde essensen i sjangeren og samtidig tilpasse seg globale preferanser. Likhetene i kartdesign og spillmekanikk gjør Arena of Valor til et godt valg for fans av sjangeren.

2. Honor of Kings

Vi prøvde det nylig og delte inntrykkene våre. Honor of Kings er også utviklet av Tencent Games, og er en gigant på det kinesiske markedet, med en massiv spillerbase og en svært finpusset opplevelse. Spillet inneholder en rekke helter inspirert av kinesisk mytologi og historie, og byr på en kulturelt rik og unik opplevelse. Honor of Kings og Arena of Valor er versjoner av det samme spillet, men Honor of Kings skiller seg ut med sitt kulturelle fokus og imponerende grafiske optimalisering. Faktisk har Honor of Kings gjort betydelige fremskritt når det gjelder optimalisering og grafikk, og overgår nesten alle konkurrentene på disse områdene. Spillet er solid og balansert, og utviklerne har forpliktet seg til å holde spillet oppdatert og godt finjustert . Honor of Kings har fått mer enn 50 millioner nye spillere siden den globale lanseringen for en måned siden.

1. Wild Rift

Det var helt naturlig. For meg er den fortsatt øverst på listen. Bare tiden vil vise om ting forblir slik. Utviklet av Riot Games, Wild Rift tar topplasseringen som det beste valget for League of Legends fans som søker en autentisk mobilopplevelse. Dette spillet er en mobiltilpasning av League of Legends, spesielt designet for å tilby en lignende opplevelse som PC-spillet, men optimalisert for berøringsskjermenheter. Wild Rift beholder det samme gameplayet, mesterne og strategiene som League of Legends spillere kjenner og elsker, men med kortere kamper og et design skreddersydd for mobile enheter. Hvis du vil ha med deg essensen av League of Legends, er Wild Rift det ultimate valget.