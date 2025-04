De fire rytterne er tilbake i første smakebit av Now You See Me: Now You Don't

Vi har visst en stund at Lionsgate har til hensikt å bringe magien tilbake til kinoene i november, som en del av en helt ny del av Now You See Me -serien. Filmen har det flotte navnet Now You See Me: Now You Don't, og med Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco og Isla Fisher i originalbesetningen, skal den introdusere litt nytt blod til den magiske troppen Four Horsemen når de begår sitt hittil mest vågale kupp.

Eisenbergs Daniel Atlas rekrutterer Ariana Greenblatt, Justice Smith og Dominic Sessa for å hjelpe ham med å stjele en svært kostbar og sjelden diamant fra Rosamund Pike, som spiller en kriminell megler i denne filmen. Dette går ikke helt etter planen, men heldigvis er de originale Horsemen på plass for å hjelpe det unge mannskapet ut av knipen, før de to generasjonene slår seg sammen for å fullføre oppdraget.

Now You See Me: Now You Don't har kinopremiere 14. november, og mens du kan se traileren til filmen nedenfor, kan du også se et kort sammendrag.

"De fire rytterne vender tilbake sammen med en ny generasjon illusjonister som utfører tankevekkende vendinger, overraskelser og magi ulikt noe som noen gang har blitt fanget på film."