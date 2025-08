De fire rytterne rir igjen i Darksiders IV sin avsløringstrailer

HQ

Darksiders-fans kan glede seg, for endelig får vi et fjerde spill i serien. Som annonsert på THQ Nordic Showcase i kveld, er Darksiders IV faktisk ekte, og det ser ut til at alle de fire rytterne er med.

I de tidligere Darksiders-spillene har War, Death, Strife og Fury holdt seg for seg selv på sine egne eventyr, atskilt fra sine søsken. Det ser imidlertid ut til at kjedene faktisk er brutt for dette kommende eventyret.

Vi får bare en kort film i traileren, uten noen fremvisning av gameplay, men vi kan forestille oss at vi får mye fartsfylt action med utrolig kule krefter. Kanskje vi kan spille denne oppføringen med noen venner i co-op, også, hver spiller tar kontroll over en av de fire rytterne.

Darksiders IV er tilgjengelig på ønskelisten nå.